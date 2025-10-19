Özel hastanedeki skandal yıllar sonra noterde ortaya çıktı

Ankara'da yaşayan 81 yaşındaki Selvi Kurt, yurt dışında yaşayan oğlunun yanına gitmek için vize işlemlerini yaptırırken, 2018 yılında Gaziantep'te sağlık kontrolü için gittiği özel hastanede kendisine "Alzheimer" teşhisi konulduğunu öğrendi.

TESTLERDE HASTA OLMADIĞI ORTAYA ÇIKTI

Ardından, E-nabız sistemine giren Kurt, Alzheimer hastalığına uygun reçetelerin yazıldığını ve ilaçların satıldığı bilgisine ulaştı. Bunun üzerine Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvuran Kurt'un, böyle bir hastalığının bulunmadığı belirlendi. Kurt, hastalığı bulunmadığına ilişkin hekim kanaat raporu, tıbben işlem yapma ehliyetinin olduğu ve akli melekesinin yerinde olduğuna ilişkin hekim kanaat raporu aldı. Kurt, avukatı aracılığıyla hastane yönetimi ve teşhisi koyan doktorlar R.Y. ve M.A.E. hakkında Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

"KİŞİNİN 7 YIL SONRA AKIL SAĞLIĞININ YERİNE GELMESİ OLASI DEĞİLDİR"

Kurt'un avukatı Kübra Bal, tüm sorumlular hakkında soruşturma başlatılarak kamu davası açılmasını ve cezaların "üst sınırdan" uygulanmasını talep etti. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na sunulan dilekçede, Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden alınan hekim kanaat raporunu da yer verilerek, "Alınan görüşe göre; kişinin daha önce akıl sağlığı yerinde değilken 7 yıl sonra akıl sağlığının yerine gelmesi olası değildir. Gerçek dışı ve ağır hastalık verileri girilmesi Selvi Hanım'ı derinden üzmüş ve kendisinin sağlıklı olduğunu ispatlama çabası içine girmiştir" denildi.

"İLAÇLAR KİMLİĞİ BELİRSİZ KİŞİLER TARAFINDAN SATIN ALINDI"

Sağlık Bakanlığı'na da şikayette bulunan Selvi Kurt, kendisine düzenlenen raporun, bilgisi dışında e-Nabız sistemine işlendiği, reçete yazılarak yalnızca özel izinle temin edilebilen ilaçların kimliği belirsiz kişiler tarafından satın alındığını öne sürdü. Kurt ayrıca, hastanenin kamera kayıtlarının ve sorumlu kişilerin ifadelerinin alınması, radyolojik görüntülerin bilirkişi incelemesiyle doğrulanması ve e-Nabız kayıtlarının resmi kanallar üzerinden temin edilmesini talep etti.

"NOTERDE ÖĞRENDİK, O AN ŞOK OLDUK"

Selvi Kurt, çocuklarının yurt dışında yaşadığını, kendisinin ise Ankara ve Gaziantep'te kaldığını söyleyerek, "Oğullarım yurt dışında yaşıyor. Vekaletleri benim üzerimde. Bütün mal varlığıyla ben ilgileniyorum. Ben depremzedeyim aynı zamanda, oğullarımın yanına yurt dışına çıkacaktım. Buradaki oğluma vekaletname vermeye notere gittiğimizde, noter, 'Teyze Alzheimer hastalığı varmış sende, rapor gerek, ben veremem' dedi. Biz şok olduk o an, çok üzüldük. Gazi Hastanesi'ne gittik. Doktor muayene etti, raporumuzu aldık. Bütün doktorları gezdik; hiçbir tanesi, 'Hastasın' demedi. Şeker, kolesterol; herhangi bir hastalık yok bende. Çok ağır geldi bana bu hastalığı görmek. Avukatlara başvurduk sonra, 2018 yılında bana böyle bir hastalık teşhisi konulmuş. Bende asla öyle bir şey yok. Bana o raporu veren hastaneden şikayetçiyim. Ben Alzheimer olsam 7 senedir ölmem gerekirdi. 2018 yılında gitmiştim o hastaneye; kulağım için sadece bir cihaz önermişlerdi. Hastanede bana 'Hiçbir şeyin yok' demişlerdi" ifadelerini kullandı.

"ANNEM TRAVMA YAŞADI"

Selvi Kurt'un oğlu Mehmet Ali Kurt ise "Depremden sonra annem yurt dışında yaşayan ağabeylerimin yanına gitmek istediği için vize başvurusunda bulundu. Annem, '3-4 ay gelemem' diye emekli maaşı için ve gerekli işlemler için bana vekalet vermek istediğinde öğrendik durumu. Hangi hastaneye gittiğini biliyoruz ama biz oraya annemizi kulak ağrısı nedeniyle göndermiştik. Annemize sol kulağında yüzde 40 duyma bozukluğu olduğu söylenmişti sadece. Noter öyle söyleyince tekrar hastaneye başvurduk; MR'lar çekildi, 7-8 nörolog kontrol etti. Annem yıllardır Avrupa'ya tek gider ve yıllardır evinde tek yaşar ve öksürse bize söyler. Şoka girdik hepimiz. Bu ölümcül bir hastalık. Travma yaşadı annem. Aylardır, 'Anne sahtecilik var, hasta değilsin' diyoruz. Gazi Hastanesi'nde doktorlar 'sağlıklı' raporu verdi" dedi.

Selvi Kurt ve oğlu Mehmet Ali Kurt

"74 YAŞINDA ALZHEIMER HASTASININ 81 YAŞINDA İYİLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL"

Selvi Kurt'un avukatı Kübra Bal ise 2018 yılında konulan teşhisin gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Müvekkilimin E-nabız sistemine girdiğimiz zaman, müvekkilime ait olmayan, vücut tipi ve kemik yapısıyla uyumlu olmayan radyolojik görüntüler olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda hiçbir tetkik ve tahlil yapılmadan müvekkilim hakkında konulmuş bir Alzheimer ve demans tanısı olduğunu görüyoruz. Bunun zaten aksini kanıtlar nitelikte elimizde bir rapor var. Ancak bu konulan teşhise dair bir ilaç yazılmış ve bu ilaç birileri tarafından satın alınmış. Burada bir nemalandırma söz konusu, devletin zarara uğraması ve devlete karşı işlenmiş suçlar söz konusu. Hem resmi belgede hem özel belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, aynı zamanda müvekkilimin kişisel verilerinin hukuka aykırı şekilde kullanılması suçunun da mevcut olduğunu biz düşünmekteyiz. Tıp literatüründe bunun bir örneği yok. 74 yaşında Alzheimer hastası olan bir insanın 81 yaşında tamamen iyileşmiş olması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

Özel hastane yönetimi ise hukuki süreç devam ettiği için konuyla ilgili açıklama yapmayacaklarını bildirdi.