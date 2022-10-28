Süper bilgisayar Dünya Kupası'nı kazanacak takımı tahmin etti

Katar'da 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak Dünya Kupası öncesi futbol kamuoyunda zafere ulaşacak ülkeye ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor. Son olarak bir araştırma şirketi Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeye dair tahminde bulundu.
Süper bilgisayar kullanarak yapılan tahminde Dünya Kupası finalinin Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağı belirtildi. Bilgisayar, dev turnuvayı ise Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.
Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.
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