Süper bilgisayar Dünya Kupası'nı kazanacak takımı tahmin etti - Son Dakika
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Süper bilgisayar Dünya Kupası'nı kazanacak takımı tahmin etti

28.10.2022 18:22
Süper bilgisayar Dünya Kupası'nı kazanacak takımı tahmin etti

2022 Dünya Kupası'nda zafere ulaşacak takımı tahmin eden ünlü bir araştırma şirketine ait süper bilgisayar, finali Arjantin ile Portekiz'in oynayacağını, kupayı ise Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.

Katar'da 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak Dünya Kupası öncesi futbol kamuoyunda zafere ulaşacak ülkeye ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor. Son olarak bir araştırma şirketi Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeye dair tahminde bulundu.

DÜNYA KUPASI MESSİ'YE Mİ GİDECEK?

Süper bilgisayar kullanarak yapılan tahminde Dünya Kupası finalinin Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağı belirtildi. Bilgisayar, dev turnuvayı ise Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.

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AÇILIŞ MAÇI KATAR İLE EKVADOR ARASINDA OYNANACAK

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

A GRUBU

  • Katar
  • Hollanda
  • Senegal
  • Ekvador

B GRUBU

  • İngiltere
  • ABD
  • İran
  • Galler

C GRUBU

  • Arjantin
  • Meksika
  • Polonya
  • Suudi Arabistan

D GRUBU

E GRUBU

  • İspanya
  • Almanya
  • Japonya
  • Kosta Rika

F GRUBU

G GRUBU

H GRUBU

  • Portekiz
  • Uruguay
  • Güney Kore
  • Gana
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