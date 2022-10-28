Süper bilgisayar Dünya Kupası'nı kazanacak takımı tahmin etti

Katar'da 20 Kasım 2022 tarihinde başlayacak Dünya Kupası öncesi futbol kamuoyunda zafere ulaşacak ülkeye ilişkin çeşitli tahminler yapılıyor. Son olarak bir araştırma şirketi Dünya Kupası'nı kazanacak ülkeye dair tahminde bulundu.

DÜNYA KUPASI MESSİ'YE Mİ GİDECEK?

Süper bilgisayar kullanarak yapılan tahminde Dünya Kupası finalinin Arjantin ile Portekiz arasında oynanacağı belirtildi. Bilgisayar, dev turnuvayı ise Lionel Messi ve arkadaşlarının kazanacağını ön gördü.

AÇILIŞ MAÇI KATAR İLE EKVADOR ARASINDA OYNANACAK

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası, 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde oynanacak. Açılış maçında Katar ile Ekvador karşı karşıya gelecek.

A GRUBU

Katar

Hollanda

Senegal

Ekvador

B GRUBU

İngiltere

ABD

İran

Galler

C GRUBU

Arjantin

Meksika

Polonya

Suudi Arabistan

D GRUBU

Fransa

Danimarka

Tunus,

Avustralya

E GRUBU

İspanya

Almanya

Japonya

Kosta Rika

F GRUBU

Belçika

Hırvatistan

Fas

Kanada

G GRUBU

Brezilya

İsviçre

Sırbistan

Kamerun

H GRUBU