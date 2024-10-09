Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu

Geniş Video İzle

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, katıldığı bir televizyon programında kendisine daha önce "Acun abi Allah senden razı olsun" diye bir mesaj atan yorumcunun kendisini sürekli eleştirdiğini söylemişti. Bu gelişme üzerine Gökhan Dinç, bu kişinin kendisini olduğunu ve asla "abi" demediğini söyledi. Ilıcalı ise Dinç'in "abi" dediği mesajı yayınlandı.

09.10.2024 18:10  Güncelleme: 18:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı ile spor yorumcusu Gökhan Dinç arasında "abi" tartışması çıktı. İkili arasındaki bu gerginlik kısa sürede gündem oldu.

"'ABİ' DİYEN ADAM HER GÜN BANA SALLIYOR"

Acun Ilıcalı, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında açıklamalarda bulunmuş ve isim vermeden bir yorumcudan söz etmişti. Ilıcalı, "Muhabirlik döneminden tanıdığım, 'Acun abi Allah senden razı olsun, ne muradın varsa versin' diyen adam her gün bana sallıyor. Bunları ben yaşadım" ifadelerini kullanmıştı.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

O KİŞİ GÖKHAN DİNÇ ÇIKTI

Acun Ilıcalı'nın yaptığı bu açıklamanın ardından bu yorumcunun kim olduğu merak konusu olurken, spor yorumcusu Gökhan Dinç konuyla ilgili olarak açıklamada bulundu ve bahsedilen yorumcunun kendisi olduğunu söyledi. Konuyu Youtube üzerinden yayınladığı programda değerlendiren Dinç, "Acun Ilıcalı'nın bahsettiği kişi benim. Acun Ilıcalı'ya ben 2022 yılında ülkemizin yaşadığı felaket deprem sebebiyle, orada gösterdiği hassasiyet ve yaptığı yardımlar için... Birincisi Acun'a ben Acun diyorum 'abi' demiyorum. Acun abi de demem hiçbir zaman. Acun'dur çünkü benim için o. Acun, Allah senden razı olsun. Yaptığın destekler çocuklarının yüzü suyu hürmetine, çocuklarının yüzünü güldürsün gibi bir mesaj attım" dedi.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"TONLARIMIZ YÜKSELDİ"

Daha sonra Aziz Yıldırım ile ilgili bir yayından sonra Acun Ilıcalı'nın kendisini aradığını aktaran Dinç, "Konuştuk, sesi son derece yüksekti. 'Kardeşim kardeşim' diye hitap ediyordu. Ben de Acun diyorum kendisine. Burada yaptığımız konuşmadan sonra tonlarımız yükseldi onun da tonu yükseldi" ifadelerini kullandı.

"BİR ALGI YARATIYORSUNUZ"

Sözlerine devam eden Gökhan Dinç, "Ben bunu böyle açıklamak da istemiyorum ama şöyle bir gerçeklik var. Bir algı yaratıyorsunuz, bunun kimin taktiği olduğunu biliyorum ben. Bir algı yaratıyorsunuz, sanki ben Acun'dan bir şey istemişim Acun'a da teşekkür etmişim algısı oldu bende. Belki bunun için söylememiş olabilir bunun için aradım Acun'u bugün. Açmadı telefonu o yüzden böyle söyleme kararı aldım. Yoksa telefonda soracaktım, alacağım cevaba göre ben de ona telefonda söyleyecektim" şeklinde konuştu.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"BEN SANA HİÇ 'ABİ' DEMEDİM"

Dinç açıklamalarının devamında ise şu ifadelere yer verdi;

"Deprem için hem yaptığı yardım hem de yaptığı yayınlar için insani bir şey yazmışım ama oluşturduğu algı 'Allah razı olsun, Allah ne muradın varsa versin abi...' Ben sana hiç abi demedim. Tanıştığımız ilk günde de abi demedim, şimdi de abi demiyorum. Demeyeceğim de"

"BANA YOLLADIĞIN MESAJI PAYLAŞABİLİR MİYİM?"

Gökhan Dinç'in bu açıklamalarından sonra Acun Ilıcalı, X hesabından bir paylaşımda bulundu. Ilıcalı, bu konuşmaların geçtiği Youtube videosunu alıntılayarak "İzninle bana yolladığın mesajı paylaşabilir miyim? Cesaretin varsa tabii" dedi.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"BİR DAKİKA DURMA, PAYLAŞ!"

Gökhan Dinç ise bu paylaşıma, "Mesajı neden attığımı, mesajın yılını, gününü, saatini de paylaşacaksan bir dakika durma paylaş. Ama sizin taktiklerden kullanmadan" yanıtını verdi.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu

"SOMUT BİR CEVAP OLDU, KUSURA BAKMA"

Gökhan Dinç'in bu paylaşımından sonra Acun Ilıcalı, Gökhan Dinç tarafından kendisine gönderilen sesli bir mesajı yayınladı. Yayınlanan mesajda Dinç'in "Acun 'abi' selam, Gökhan Dinç ben. Nasılsın öncelikli olarak. Çok fazla zamanını almayacağım da böyle pattadak oldu" ifadelerini kullandığı görüldü. Acun, bu sesli mesajı "Benden bir şey istemek için 19 Mayıs 2020'de 22:47'de bana gönderdiğin sesli mesaj. Senden büyük birine "abi" diye hitap edip saygı göstermiş olman kötü bir şey değil. Bu konuda bu kadar rahat yalan söyleyebilmen çok üzücü. Somut bir cevap oldu, kusura bakma" notuyla paylaştı.

Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu
Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu
Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu

Acun Ilıcalı, Gökhan Dinç, Fenerbahçe, Magazin, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki 'Abi' tartışması gündem oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:15 Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan domuz etinin kasaplık etler sınıfına alındığı iddiasına yanıt
18:55 Hizbullah, İsrail’in stratejik kenti Hayfa’yı bu kez 40 füzeyle vurdu Hizbullah, İsrail'in stratejik kenti Hayfa'yı bu kez 40 füzeyle vurdu
18:25 Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan Son seçim anketinde AK Parti ile CHP arasındaki fark yalnızca 0.5 puan
17:58 Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis Eşiyle ilişkisi olduğunu iddia ettiği komşusuna cinsel saldırıda bulunan adama 52,5 yıl hapis
17:36 Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı Vatandaşa domuz eti yediren firma Köfteci Yusuf olduğu ortaya çıktı
09:41 Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre’ye yerleşen Seher Dilovan’ın son hali şaşırttı Tası tarağı toplayıp ülkeyi terketmişti: İsviçre'ye yerleşen Seher Dilovan'ın son hali şaşırttı
09:40 TFF’deki ilişki skandalı İngiliz basınında TFF'deki ilişki skandalı İngiliz basınında
09:39 Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor Dev havayolu şirketi kriz üstüne kriz yaşıyor
09:35 Yatırımcılar dikkat Altında dikkat çeken hareketlilik Yatırımcılar dikkat! Altında dikkat çeken hareketlilik
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Kızılcık Şerbeti’nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması Kızılcık Şerbeti'nin yıldızından şaşırtan ihanet açıklaması
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
09:15 Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme Borsa yatırımcısını heyecanlandıran gelişme!
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 19:28:23. #1.13#
SON DAKİKA: Acun Ilıcalı ve Gökhan Dinç arasındaki "Abi" tartışması gündem oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.