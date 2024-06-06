Spor

Ampute Milli Takımı'nda hedef 3'üncü kez Avrupa şampiyonluğu

Teknik direktör İsmail Temiz: Türkiye her zaman favori olacak

"Hedefimiz hep zirve, hep şampiyonluk"

Savaş Kaya: Sonuna kadar gidip kupayı ülkemize getireceğiz

"Rakiplerimiz güçlü, biz daha güçlüyüz"

"Gittiğimiz hiçbir ülke bize deplasman sayılmıyor"

Şeyhmus Erdinç: Biz bu turnuvaların talibi değil, sahibiyiz

"Amacımız sürdürülebilir başarıyı sağlamak"

"Biz küçükken Emre Belözoğlu, Bülent Korkmaz, Ümit Özat'tık"

LYON, - Ampute Milli Takımı, 2024 Avrupa Ampute Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde bugün Almanya ile karşı karşıya gelecek. Millilerin hedefi, 3'üncü kez Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaşmak.

Avrupa Ampute Şampiyonası C Grubu'nda 3'te 3 yapan milliler bugün TSİ 12: 30'da yarı final mücadelesi verecek. Milli takım, grupta İsrail'i 6-0; Azerbaycan'ı 12-1; İrlanda'yı ise 5-0 yenmişti. 2017 ve 2021'de kupayı kazanan Ay-yıldızlılar üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşmayı hedefliyor.

Fransa'nın Haute-Savoie kentinde düzenlenen şampiyonada dolu dizgin hedefine yürüyen Ay-yıldızlılarda Ampute Futbol Milli Takımı Teknik Direktörü İsmail Temiz, oyunculardan Savaş Kaya ile Şeyhmus Erdinç basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Teknik direktör İsmail Temiz, takımın birliği ve beraberliğinin çok iyi olduğunu vurgulayarak, "2 aylık bir hazırlık sürecinin ardından, öncesinde de liglerden çıktık. Dolayısıyla arkadaşlar yıpranmıştı. Bu kamp süresi içerisinde fizyolojik ve psikolojik olarak arkadaşlarla birlikte olduk ve o yorgunluğu attık. Artık şu andan itibaren şampiyonluğa odaklandık. Bizim için hangi takım olursa olsun biz büyük bir takımız, büyük bir milletiz. Kendi oyunumuzu rakibe kabul ettirip, müsabakanın sonunda bir şekilde galip gelmeyi biliyoruz. Tamamen kupaya odaklandık. Şampiyon olup döneceğiz" dedi.

"TÜRKİYE HER ZAMAN FAVORİ OLACAK"

İsmail Temiz, Türkiye'de Ampute futbol geçmişinin 20 yıllık olduğunu belirterek, "Ben de ilk sporcularından biriyim. Geçmişte hocalarımız temelleri iyi attılar. Biz de o temeller üzerinden inşa ederek devam ettik. Bugün Türkiye'de Süper Lig, 1'inci Lig ve 2'nci Lig var. Ülkemizde 12 milyon engellimiz var, 5 milyonu ortopedik engelli. Keşke olmasaydı diyoruz. Bu kaynağı da iyi kullanarak, sporla sosyal hayata kazandırma sonucunda da elit sporcu olarak milli takıma hizmet etme fırsatı buluyorlar. Bundan sonraki süreçte de çalışmalarımız devam ediyor ve Türkiye her zaman favori olacak" şeklinde konuştu.

"HEDEFİMİZ HEP ZİRVE, HEP ŞAMPİYONLUK"

Ay-yıldızlı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu sene inşallah şampiyon olacağız. Önümüzdeki sene Uluslar Ligi var, daha sonraki sene dünya şampiyonası var. Hedefimiz hep zirve, hep şampiyonluk. Ülkemizi ampute futbol adına, güldürme adına elimizden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyoruz."

Temiz, Fransa'daki şampiyonada kendilerini destekleyen Türk taraftarlar hakkında ise, "Burada hiçbir zaman yabancılık çekmedik. Fransa'da, kendi evimizde gibi olduğumuz için çok mutluyuz. Çok fazla misafirperverler, sürekli bizimle ilgileniyorlar" dedi.

14 Haziran-14 Temmuz tarihleri arasında Almanya'da düzenlenecek olan 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda mücadele edecek olan A Milli Takım için de, "Riva'da biz kendileri ile birlikte olduk. Onlara, 'Biz başaracağız, siz de başarabilirsiniz' dedik" şeklinde görüş belirtti.

SAVAŞ KAYA: SONUNA KADAR GİDİP KUPAYI ÜLKEMİZE GETİRECEĞİZ

Ampute Milli Takım oyuncularından Savaş Kaya, "Aldığımız galibiyetler filmin fragmanı diyebiliriz. Çünkü grup maçları bunlar, biraz temposu düşük ama çeyrek final, yarı final maçları olacak. Bunlar daha efor isteyen maçlar. Biz de bunun için çok iyi kamplar geçirdik. Çok iyi hazırlandık. İnşallah sonuna kadar gidip kupayı ülkemize getireceğiz" dedi.

"Öncelikle bu turnuva bizim için çok önemli" diyerek sözlerine başlayan 32 yaşındaki oyuncu, "İki kez Avrupa şampiyonu olduk, bir kez de dünya şampiyonu olduk. Bu apoleti en üst seviyeye taşımak istiyoruz. Üçüncü kez Avrupa şampiyonu olup bu kulvardan ayrılmak istiyoruz. Aldığımız galibiyetler filmin fragmanı diyebiliriz. Çünkü grup maçları bunlar, biraz temposu düşük ama çeyrek final, yarı final maçları olacak. Bunlar daha efor isteyen maçlar. Biz de bunun için çok iyi kamplar geçirdik. Çok iyi hazırlandık. İnşallah sonuna kadar gidip kupayı ülkemize getireceğiz" diye konuştu.

"RAKİPLERİMİZ GÜÇLÜ, BİZ DAHA GÜÇLÜYÜZ"

Bugünlere üstüne ekle ekleye geldiklerini anlatan Kaya, "O zamandan bu zamana kolay yol kat etmedik. 2017 Avrupa şampiyonu olduğumuzdan beri en üst seviyede bitiriyoruz. Burada da en üst seviyede bitireceğiz. Rakiplerimiz güçlü, biz daha güçlüyüz. Biz de iman gücü var diyelim. İman gücümüzle inşallah temsil ettiğimiz bu bayrak sayesinde kupayı da ülkemize götürmeyi düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

"GİTTİĞİMİZ HİÇBİR ÜLKE BİZE DEPLASMAN SAYILMIYOR"

Taraftar desteğinin önemine değinen Ampute milli futbolcu, "Gittiğimiz hiçbir ülke bize deplasman sayılmıyor. Halkımız bizi hiçbir zaman yalnız bırakmadı. İlk maçımızda da buraya gelen Türk vatandaşlarımız desteğini esirgemedi. Onların desteğiyle maça ayrı bir motivasyonla çıktık ve onların desteğiyle maçı aldık" dedi.

EURO2024'te mücadele edecek A Milli Takım ile Riva'da bir araya geldiklerini söyleyen Kaya, "Güzel bir anı oldu bizim için de. Biz burada Ay-yıldızlı bayrağı temsil ediyoruz. Onlar da orada Ay-yıldızlı bayrağı temsil ediyor. İnşallah onlar da aynı şekilde gruptan çıkarlar. Tek istediğimiz bu. Onların da bize olan desteklerini biliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

ŞEYHMUS ERDİNÇ: BİZ BU TURNUVALARIN TALİBİ DEĞİL, SAHİBİYİZ

Ampute Milli Takımı oyuncularından Şeyhmus Erdinç ise, "Biz bu turnuvaların talibi değil, sahibiyiz. Dünyada Ampute futbolu Türkiye'den sorulacak. Biz bu düsturla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu düsturu bize 2018'de söylemişti. Biz onlardan aldığımız emirle milletimize hizmet etmek istiyoruz. Türkiye'nin her ferdine ayrı ayrı mutluluk yaşatmak istiyoruz" dedi.

"AMACIMIZ SÜRDÜRÜLEBİLİR BAŞARIYI SAĞLAMAK"

Milli oyuncu Şeyhmus Erdinç, şunları kaydetti:

"Turnuva öncesi yaptığımız çalışmalarda bunu planlıyorduk. Kayıpsız şekilde grupları geçip, kayıpsız bir şekilde finale yükselmek istiyorduk. Allah, kayıpsız bir şekilde gruplardan çıkmayı nasip eyledi. Kayıpsız bir şekilde de şampiyon olmayı da nasip eylesin. Milletimizin dualarını bekliyoruz. Hedefimiz gol yemeden gruptan çıkmaktı ama can Azerbaycan bize bir tane attı. Nazar boncuğu olsun diyelim. Onlar da bizden sonra iyi yerlere gelecekler."

Türkiye'nin her ferdine ayrı ayrı mutluluk yaşatmak istediklerini aktaran 31 yaşındaki oyuncu, "Biz her zaman şunu söylüyoruz. Biz bu turnuvaların talibi değil, sahibiyiz. Dünyada Ampute futbol Türkiye'den sorulacak. Biz bu düsturla hareket ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız da bu düsturu bize 2018'de söylemişti. Biz onlardan aldığımız emirle milletimize hizmet etmek istiyoruz. Amacımız sürdürülebilir başarıyı sağlamak. Üçüncü kez dünya şampiyonu Dünya şampiyonu diye dilim sürçtü. İnşallah Avrupa'da ve dünyada da üçüncü kez şampiyon oluruz" şeklinde konuştu.

"BİZ KÜÇÜKKEN EMRE BELÖZOĞLU, BÜLENT KORKMAZ, ÜMİT ÖZAT'TIK"

Şeyhmus Erdinç sözlerini şu sözlerle tamamladı:

"Fransa'ya indiğimiz dakikadan itibaren taraftarlarımız bizi çok iyi sahiplendiler. Bizi yalnız bırakmadılar. Bu destek bize güç veriyor sahada. İlk gün tribünün tamamı Türklerle doluydu. Her gün bizi desteklemeye geliyorlar. Finalde de onları bekliyoruz. A Milli Takım oyuncularımıza şunu söylemek istiyorum; biz onlara bakıp, gurur duyarak, hayaller kurarak Avrupa şampiyonu olduk. Biz küçükken Emre Belözoğlu, Bülent Korkmaz, Ümit Özat'tık. Büyüdük kendimiz olduk ve milletimize bir şekilde hizmet edip, Avrupa şampiyonu olduk. Gücünü tarihinden al ve Avrupa şampiyonu ol. Hepsinde o güç, o yetenek var. Özellikle Hakan Çalhanoğlu, genç yeteneklerimiz bu turnuvaya damga vurup, bizi Avrupa şampiyonu yapabilirler. Biz onlara inanıyoruz ve hep birlikte şampiyonluk kutlamak istiyoruz."