Patrick van Aanholt: Ligi Galatasaray'ın hak ettiği yer olan en tepede bitireceğiz

"Elimizdeki oyuncularla da ileri gidebileceğimizi düşünüyorum""Ben her zaman kendi oynamak istediğim oyunu oynuyorum""İstatistiklerime baktığınız zaman çoğu golümü sağ ayağımla atmışımdır""Asist sayısı tamamıyla bazı değişkenlere bağlı""Kazımcan, öğrenmeye açık bir oyuncu""Avrupa'ya gittikleri zaman bir adım önde olsunlar diye İngilizce öğrenin dedim""Sergio çok büyük bir oyuncu""Süper Lig'de en çok sevdiğim şey atmosfer""Bu sene kupa kazanmak istiyoruz""Maça giderken hazırlığımın bir parçası da müzik dinlemek"SERHAN TÜRK/ GRAZ (AVUSTURYA),- Galatasaray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, "Galatasaray'da oynuyorsanız 13 veya 14'üncü sıralarda olmak için tabii ki oynamıyorsunuz. Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3'e girer. Her zaman en üst seviyede mücadele eder. Biz de geçen sezon gibi bitirmek istemiyoruz. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz" dedi. Galatasaray'ın 31 yaşındaki tecrübeli sol beki Patrick van Aanholt, Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. Yeni sezonla ilgili görüşlerini aktaran van Aanholt, "Tabi ki büyük beklenti içerisindeyim kendimden, yeni bir hocamız var. Yeni takım arkadaşlarım var, bundan dolayı da büyük bir beklenti içindeyim. Başlamak için sabırsızlıkla bekliyorum ve umuyorum ki sonunda ligi Galatasaray'ın hak ettiği yer olan en tepe de bitireceğiz" şeklinde konuştu.Geçtiğimiz sezon 3 farklı teknik adamla çalışmasıyla ilgili düşüncelerini de belirten Hollandalı sol bek, "Evet, dediğiniz gibi bir sene içerisinde 3 farklı hocayla çalıştım. Ancak tabi ki bu futbolun doğasında olan bir şey. Gayet normal karşılanması gereken bir durum. Bazen oyuncular gider, bazen hocalar gider. Buraya geldiğimde 3 tane hoca gitti ancak durum bu şekilde" ifadelerini kullandı."AVRUPA VE LİGDE AYNI OYUNU OYNADIK FAKAT SONUÇLAR FARKLI OLDU"Avrupa'da alınan başarılı sonuçların lige neden yansımadığı ile ilgili gelen soru üzerine van Aanholt, "Açıkçası bununla ilgili tam bir şey söyleyemiyorum. Yani ne desem bilmiyorum. Çünkü evet dediğiniz gibi Avrupa liginde gösterdiğimiz performans iyiydi ancak ligde de aynı performansı sergilemeye çalıştık. Fakat aradaki aldığımız sonuç farkı neden kaynaklanıyor, bunu açıklayamıyorum. Aynı oyunu oynadık fakat nasıl farklı sonuç oldu bunu bilemiyorum" dedi."MARCAO VE BABEL'İN YOKLUKLARINI HİSSEDECEĞİZ"Marcao ve Babel'in takımdan ayrılmasını da değerlendiren van Aanholt, "Tabii ki onları özleyeceğiz. Hem arkadaşlıklarını özleyeceğiz hem de verdikleri katkıları da arayacağız. İkisi de lider ruhlu oyunculardı. Marcao zaten kardeşim gibiydi. Marcao'yu senelerden beri tanıyorum. Babel'in de deneyiminden çok fazla yararlandık. Onun için bu yönden eksikliklerini hissedeceğimizi düşünüyorum. Ancak tabii ki yerlerine de yine deneyimli oyuncular geldi. Onların da zaman içinde adaptasyonlarını sağlayıp, nasıl olacaklarını göreceğiz" diye konuştu."ELİMİZDEKİ OYUNCULARLA DA İLERİ GİDEBİLECEĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"Transferle ilgili gelen soru üzerine Hollandalı sol bek, "Bilmiyorum bu soruya bir şey diyemem çünkü transferlere dahil olan kişi ben değilim. Kulübümüzde transferlerle ilgilenenler çalışanlar var. Daha çok onlara sormanız gereken bir konu. Eğer onlar böyle bir transferi düşünüyorlarsa tabii ki bu transferi yaparlar ve gidip de iyi bir oyuncuyu imzalarlar. Ancak ben kendi açımdan baktığım zamanda şu anda elimizdeki oyuncularla da ileri gidebileceğimizi düşünüyorum. Dolayısıyla burada yöneticilerimize daha çok bu soruyu sormanız lazım" ifadelerini kullandı."BEN HER ZAMAN KENDİ OYNAMAK İSTEDİĞİM OYUNU OYNUYORUM"Hücuma katkı yapmayı sevdiğini de dile getiren van Aanholt, "Ben her zaman kendi oynamak istediğim oyunu oynuyorum. Her zaman için ileri doğru giderim ve hücuma katkı sunarım. Kimse bana defansta kalmam konusunda bir şey söylemedi. Kendi oyunum neyse o şekilde devam edeceğim" dedi."İSTATİSTİKLERİME BAKTIĞINIZ ZAMAN ÇOĞU GOLÜMÜ SAĞ AYAĞIMLA ATMIŞIMDIR"Sol ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen sağ ayağıyla daha fazla gol attığı hatırlatılan tecrübeli sol bek, "Yani sonuçta günün sonunda baktığımız zaman gol, goldür. Sağ olsun, sol olsun, kafa olsun ne olursa olsun ben hepsini deneyeceğim. Zaten istatistiklerime baktığınız zaman çoğu golümü sağ ayağımla atmışımdır ama sol ayağımla da golüm var" ifadelerini kullandı."ASİST SAYISI TAMAMIYLA BAZI DEĞİŞKENLERE BAĞLI"Patrick van Aanholt gelecek sezonda asist hedefiyle gelen bir soru üzerine, şu ifadeleri kullandı: "Tabii ki olmayan bir oyunla ilgili bir şey söylemem. Çünkü değişir. Ben şimdi 100 tane orta yapacağım derim 10 tane yaparım. Bu tamamıyla bazı değişkenlere bağlı. Oyuncular, yapacağım asisti gole çevirebilecek mi? Beni takip edebilecekler mi? Beni fark edebilecekler mi? Yapacağım ortaları önce bu tamamen değişken bir durum maça göre maçın gidişatına göre de değişken bir durum, onun için bakmak gerekiyor" diye konuştu."KAZIMCAN, ÖĞRENMEYE AÇIK BİR OYUNCU"Sarı-kırmızılı ekibin Altay'dan kadrosuna dahil ettiği Kazıcam Karataş'ın öğrenmeye açık bir isim olduğunu söyleyen Van Aanholt, "Şu ana kadar gördüğüm kadarıyla potansiyeli olan bir genç oyuncu, öğrenecek şeyleri de çok fazla. Öğrenmeye açık bir oyuncu. Defansif yanı iyi olduğunu düşünüyorum. Galatasaray'ın da kendisini buraya getirerek iyi yaptığını düşünüyorum" şeklinde konuştu."GENÇ OYUNCULARA, AVRUPA'YA GİTTİKLERİ ZAMAN BİR ADIM ÖNDE OLSUNLAR DİYE İNGİLİZCE ÖĞRENİN DEDİM"İngilizce meselesinde yanlış anlaşıldığını söyleyen Van Aanholt, "Şimdi orada bir karışıklık var. Ben sonuçta onlara İngilizce'yi öğrenin demedim. Sonuçta ben de Türkiye'deyim, Türkçeyi öğreniyorum, Türkçe kelimeler öğreniyorum. Yani bunu bir zorunluluk için söylemedim. Sadece Türkiye dışına giderlerse bu öğrenmeleri gereken bir şey olduğu için. Çünkü eğer yurt dışına giderseniz İngilizce'yi de biliyorsanız eğer bir adım önde olursunuz. Sadece bu futbol için de değil. Yurt dışına tatile gittiğiniz zaman da İngilizce'ye ihtiyacınız var. Burada sadece bizimle konuşmaları için değil. Bizim de burada oynayan oyuncular olarak Türkçe'yi öğrenmemiz gerekiyor. Sadece 1 adım önde olmaları için. Diğer rakiplerine göre yurt dışına gittikleri zaman bir adım önde olmaları için söyledim" dedi."SERGIO ÇOK BÜYÜK BİR OYUNCU"Transfer döneminde takıma dahil edilen isimlerle ilgili de düşüncelerini aktaran Hollandalı sol bek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sergio ile başlayayım. Kendisi çok büyük bir oyuncu. İyi bir şekilde de oynadığını düşünüyorum. Çok kabiliyetli bir oyuncu. Portekiz milli takımında da forma giyiyor. Oynadığı maçlardan da gördüğüm kadarıyla takıma hem ofansif hem de defansif anlamda katkı sağlayacağını düşünüyorum. Dubois, çok fazla tanıdığım bir oyuncu değildi. Ancak adaptasyon süreci iyi bir şekilde devam ediyor. Seferoviç'e baktığımız zaman, 2 gol attı ve bu şekilde seri yapmasını diliyorum.""SÜPER LİG'DE EN ÇOK SEVDİĞİM ŞEY ATMOSFER"Premier Lig ile Süper Lig arasındaki farklılıklar hakkında da konuşan tecrübeli sol bek, şöyle konuştu: "Benim için tabii ki Premier Lig ile Süper Lig arasında farklar var. Süper Lig'e de saygısızlık yapmak istemiyorum ama Premier Lig belki de dünyanın en iyi ligi. Bütün oyuncular orada oynamak isterler. Ben yaklaşık 15 yılımı orada geçirdim. 15 yaşımda Chelsea'ye imza attım. Galatasaray'a geldiğim zaman da insanlar Süper Lig'in çok iyi olmadığını söylüyorlardı. Ancak bir sene sonra edindiğim tecrübelerden de gördüğüm kadarıyla Süper Lig gayet iyi. Mücadelenin yüksek olduğu, futbol seviyesi olarak da iyi bir lig. Süper Lig'deki en çok sevdiğim şey de tabii ki atmosfer. Taraftarların yarattığı atmosfer. Süper Lig ile Premier Lig arasındaki söyleyebileceğim tek fark da tempo farkı.""BİZLERE NASIL OYNAMAK İSTEDİĞİNİ TAM OLARAK ANLATIYOR"Teknik direktör Okan Buruk'un çok iyi bir insan olduğunu dile getiren van Aanholt, "Kendisiyle iyi bir hissiyatım var. İyi bir insan. Konuştuğumuzdan beri onu hissediyorum. Bizlere nasıl oynamak istediğini, neler istediğini tam olarak aktarıyor. Çalışmalarımız ve antrenmanlarımız tabii ki zorlu geçiyor ancak kendisiyle ilgili sadece iyi şeyler söyleyebilirim" diye konuştu."FUTBOLDA OLABİLECEK ŞEYLER"Marsilya maçı sonrası Matteo Guendouzii ile arasında geçenleri anlatan Hollandalı sol bek, "Bu futbolda olabilecek şeyler. Kavga değildi. Mücadelenin bir parçası diyelim. Bu tabii ki işimizin bir parçası ve taraftarlar da bana sonra destek oldular. Gayet memnun oldum" ifadelerini kullandı."KEREM İLE HERHANGİ BİR SORUNUM YOK"Avusturya'daki 1'inci etap kampında, bir pozisyon sonrasında Kerem Aktürkoğlu ile arasında yaşanan olaya da açıklık getiren van Aanholt, "Kerem ile herhangi bir sorunumuz yok. Bu sorunmuş gibi ortaya çıktı ancak aslında biz antrenman yaparken bir andan da oyuna ve şiddetine hazırlanıyoruz. Antrenmanlarda da birbirimizi, bütün limitlerimizi zorlamamız gerekiyor. Bunu birbirimizi acıtmak için yapmıyoruz. Arada bir fark var. Hiçbir şekilde bu bir kavga değil. Daha sonra ikimizde konuştuk. Aynı şekilde devam ediyoruz. Bir sorunumuz yok. Geçen sene nasıl birbirimize yardımcı olduysak bu sene de aynı şekilde devam edeceğiz" şeklinde konuştu."BU SENE KUPA KAZANMAK İSTİYORUZ"Yeni sezonda şampiyon olmak istediklerini söyleyen tecrübeli sol bek, "Galatasaray taraftarlarının beklentisinin yüksek olması çok normal. Eğer Galatasaray'da oynuyorsanız 13 veya 14'üncü sıralarda olmak için tabii ki oynamıyorsunuz. Galatasaray ya şampiyon olur ya da ilk 3'e girer. Her zaman en üst seviyede mücadele eder. Biz de geçen sezon gibi bitirmek istemiyoruz. Bu sene kupa kazanmak istiyoruz. Hazırlıklarımıza zorlu bir şekilde başladık. Bu şekilde de devam edecek. Hem teknik hem de taktik olarak çalışıyoruz. Hepimiz şampiyon olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.Galatasaray'a hangi oyuncuların daha çok katkı vereceği konusunda gelen soruya, van Aanholt şöyle cevap verdi: "Bunun ile ilgili benim bir şey söylemem mümkün değil. Kimin formda olacağını veya kimin sorumluluk alacağını benim söylemem yanlış olur. Şu an lig başlamadan bu mümkün değil. Dolayısıyla lig başladıktan sonra kimin formda olduğunu, hangi oyuncunun nasıl olduğunu görüp buna göre karar verebiliriz" dedi."MAÇA GİDERKEN HAZIRLIĞIMIN BİR PARÇASI DA MÜZİK DİNLEMEK"Avusturya'daki bir antrenman öncesinde Müslüm Gürses'in seslendirdiği bir şarkıyı dinlemesi sosyal medyada gündem olan van Aanholt, "Geçenlerde Türk oyuncular benden istemişti. Odada, evde, arabada ve maça giderken hazırlığımın bir parçası da müzik dinlemek. Her zaman müzik dinlerim" şeklinde konuştu.TAKIMIN ENLERİHollandalı sol bek, takımın enlerini şöyle sıraladı: En uykucu: Taylan AntalyalıEn eğlenceli: BenEn akıllı: OmarEn ciddi: NelssonEn cimri: İsim söyleyemem çok fazla (gülerek)

En eli açık: Çok fazla var