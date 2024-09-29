BEŞİKTAŞ
14.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
17.45 Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.
SÜPER LİG
16.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park)
16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)
19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)
19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor (Bordum İlçe)
1'İNCİ LİG
16.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Ankara Aktepe)
16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa 11 Nisan)
19.00 Adanaspor - Çorum FK (Yeni Adana)
19.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Esenler Erokspor)
İNGİLTERE PREMIER LİG
18.30 Manchester United - Tottenham (Altay Bayındır)
İSPANYA LA LIGA
22.00 Atletico Madrid - Real Madrid (Arda Güler)
İTALYA SERIE A
16.00 Roma - Venezia (Zeki Çelik)
ALMANYA BUNDESLIGA
16.30 Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt (Can Uzun)
HOLLANDA EREDIVISIE
17.45 Waalwijk - Ajax (Ahmetcan Kaplan)
BASKETBOL
37. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI SAHİBİNİ BULACAK
17.00 Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda başlayacak.
18.00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Basketbol Gelişim Merkezi)
ING KADINLAR SÜPER LİGİ
14.00 OGM Ormanspor - Zonguldak
15.00 Emlak Konut - ÇBK Mersin
16.00 Melikgazi Kayseri - Danilo's Pizza
TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ
16.00 Haremspor - Çayırova Belediyesi
18.30 Çağdaş Bodrum - Finalspor
18.30 OGM Ormanspor - Esenler Erokspor
Son Dakika › Spor › Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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