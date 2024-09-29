Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika
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Spor

Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Beşiktaş, 14.00'te Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve 17.45'te Kayseri'ye hareket edecek. Süper Lig'de Trabzonspor - Konyaspor, Antalyaspor - Fenerbahçe gibi önemli maçlar bulunuyor. Ayrıca, basketbolda Cumhurbaşkanlığı Kupası etkinlikleri de gerçekleştirilecek.

29.09.2024 04:09
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BEŞİKTAŞ

14.00 Siyah-beyazlılar, Kayserispor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

17.45 Beşiktaş kafilesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Kayseri'ye hareket edecek.

SÜPER LİG

16.00 Trabzonspor - Konyaspor (Papara Park)

16.00 Eyüpspor - Gaziantep FK (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Antalyaspor - Fenerbahçe (Corendon Airlines Park Antalya)

19.00 Bodrum FK - Adana Demirspor (Bordum İlçe)

1'İNCİ LİG

16.00 Sakaryaspor - Ümraniyespor (Ankara Aktepe)

16.00 Yeni Malatyaspor - Amed Sportif Faaliyetler (Şanlıurfa 11 Nisan)

19.00 Adanaspor - Çorum FK (Yeni Adana)

19.00 Esenler Erokspor - Pendikspor (Esenler Erokspor)

İNGİLTERE PREMIER LİG

18.30 Manchester United - Tottenham (Altay Bayındır)

İSPANYA LA LIGA

22.00 Atletico Madrid - Real Madrid (Arda Güler)

İTALYA SERIE A

16.00 Roma - Venezia (Zeki Çelik)

ALMANYA BUNDESLIGA

16.30 Holstein Kiel - Eintracht Frankfurt (Can Uzun)

HOLLANDA EREDIVISIE

17.45 Waalwijk - Ajax (Ahmetcan Kaplan)

BASKETBOL

37. ERKEKLER CUMHURBAŞKANLIĞI KUPASI SAHİBİNİ BULACAK

17.00 Basketbol Gelişim Merkezi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek törenle kapılarını açacak. Tören, 10 bin kişilik ana salonda başlayacak.

18.00 Fenerbahçe Beko - Anadolu Efes (Basketbol Gelişim Merkezi)

ING KADINLAR SÜPER LİGİ

14.00 OGM Ormanspor - Zonguldak

15.00 Emlak Konut - ÇBK Mersin

16.00 Melikgazi Kayseri - Danilo's Pizza

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ

16.00 Haremspor - Çayırova Belediyesi

18.30 Çağdaş Bodrum - Finalspor

18.30 OGM Ormanspor - Esenler Erokspor

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Beşiktaş Kayserispor Maçına Hazırlanıyor - Son Dakika

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