Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti

Beşiktaş, Sivasspor\'u 2-0 Mağlup Etti

Süper Lig'in 23. hafta maçında Beşiktaş, Sivas'ta Sivasspor'u 2-0 yenerek puanını 35'e çıkardı. Goller Emirhan ve Joao Mario'dan geldi.

08.02.2025 21:17  Güncelleme: 21:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eraydın AYTEKİN/SİVAS,

STAT: 4 Eylül

HAKEMLER: Ali Şansalan, Candaş Elbil, Mehmet Salih Mazlum

SİVASSPOR: Ali Şaşal, Alaaddin (Dk.87 Emre), Sonko, Poungouras, Ziya (Dk.38 Azizbek), Tolga (Dk.38 Bieganski), Charisis (Dk.70 Bekir Turaç), Moutousammy, (Dk.82 Pritchard), Simic, Efkan, Manaj

BEŞİKTAŞ: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain (Dk.63 Salih), Fernandes (Dk.78 Onur), Rashica (Dk.89 Fahri), Joao Mario, Muçi (Dk.54 Semih), Immobile (Dk. 63 Mustafa Hekimoğlu)

GOLLER: Dk.44 Emirhan, Dk.90+3 Joao Mario (P) (Beşiktaş)

SARI KARTLAR: Muçi, Joao Mario (Beşiktaş)

Süper Lig'in 23'üncü hafta maçında Sivasspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlılar bu sonuçla puanını 35'e çıkarırken, Sivasspor 23 puanda kaldı.

9'uncu dakikada soldan Efkan'ın ceza alanına ortaladığı topa Manaj ile birlikte Simic hareketlendi. Uygun durumdaki Simic istediği vuruşu yapamayınca savunmada ayak koyan Masuaku tehlikeyi uzaklaştırdı.

13'üncü dakikada sağ kanattan Simic'in pasında topla buluşan Moutousammy düzeltip sol ayağı ile sert ve düzgün vurdu, kaleci Mert topu kornere çeldi.

43'üncü dakikada sol kanattan Masuaku'nun pasında Chamberlian şutunu çekti, Ali Şaşal köşeye iyi uzandı ve topu kornere çeldi.

44'üncü dakikada soldan Masuaku çizgiye kadar inerek arka direği ortaladı. İyi yükselen Emirhan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

45'inci dakikada ceza alanındaki Fernandes'in yerden plase vuruşunu kaleci Ali Şaşal köşeden son anda kornere çeldi.

45+7'nci dakikada soldan Azizbek'in ceza alanına gönderdiği ortaya Charisis dokundu, kaleci Mert topun sahibi oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53'üncü dakikada Efkan'ın sağ çaprazdan kullandığı serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği top savunmadan sekip kornere çıktı.

55'inci dakikada Fernandes'in pasında soldan Immobile ceza alanına girdi. Immobile'nin çaprazdan yerden plasesini kaleci Ali Şaşal yatarak kontrol etti.

59'uncu dakikada kaleci Mert'in ceza alanı dışına çıkarak uzaklaştırmak istediği top orta alanda Simic'te kaldı. Onun kaleye göndermek istediği top yerden gidince savunma çıkardı.

65'inci dakikada orta alanda topu kontrol eden Efkan'ın kaleye şutunu Mert iki hamlede kontrol etti.

72'nci dakikada sağ kanattan Rashica'nın ceza alanına çevirdiği topu Joao Mario kaleye göndermek istedi, kaleci Ali Şaşal kontrol etti.

86'ncı dakikada ceza alanı dışından Rashica'nın sert şutu az farkla üstten auta gitti.

90'ıncı dakikada sağdan ceza alanına giren Mustafa, Azizbek'in müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+3'üncü dakikada atışı kullanan Joao Mario topu filelere gönderdi: 0-2.

90+6'ncı dakikada Mustafa kaleci ile karşı karşıya pozisyonda, Ali Şaşal'ı geçemedi.

Karşılaşma Beşiktaş'ın 2-0 üstünlüğüyle tamamlandı.

Kaynak: DHA

Sivasspor, Beşiktaş, Futbol, Güncel, Sivas, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:21 İstanbul ve İzmir’de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi İstanbul ve İzmir'de deniz suyu çekildi, uzmanlardan art arda açıklamalar geldi
10:37 Ters yöne giren maganda “O telefonu kırarım“ deyip çocuğun önünde saldırdı Ters yöne giren maganda "O telefonu kırarım" deyip çocuğun önünde saldırdı
10:23 Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine’ye geri dönecek Bomba iddia: Berat Albayrak büyük kongreyle birlikte Kabine'ye geri dönecek
08:17 Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı Bakan Şimşek: Vatandaşımız hayat pahalılığından şikayette haklı
06:00 Karayipler’de 7.6 büyüklüğünde deprem 12 ülkeye tsunami uyarısı Karayipler'de 7.6 büyüklüğünde deprem! 12 ülkeye tsunami uyarısı
10:09 ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi ABD doların gücünü artırmak için kriptoya yöneldi
10:08 Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı Detaylar ortaya çıktı Ferdi Tayfur mirasında hangi kuruma ne bıraktı? Detaylar ortaya çıktı
10:08 İzmir’de masaj salonlarına fuhuş baskını 15 kadın kurtarıldı İzmir'de masaj salonlarına fuhuş baskını! 15 kadın kurtarıldı
10:00 Arka Sokaklar’ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var Arka Sokaklar'ın Rıza Babası Zafer Ergin gençlik sırrını açıkladı: Haftaya sünnetim var
09:59 Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor Gassalını vasiyet etti Mezarını kendi kazdı, geceleri gelip içinde yatıyor! Gassalını vasiyet etti
09:46 Karayılan’dan Öcalan’ın olası ’silah bırakma’ çağrısına yanıt Karayılan'dan Öcalan'ın olası 'silah bırakma' çağrısına yanıt
09:38 Hadise’nin dizisi yere çakıldı ’Esas Oğlan’ dijitalin en kötü dizisi oldu Hadise'nin dizisi yere çakıldı! 'Esas Oğlan' dijitalin en kötü dizisi oldu
09:34 Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini Yatırım devinden şaşırtan Solana yıl sonu tahmini
09:22 Allan Saint-Maximin’den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim Allan Saint-Maximin'den Fenerbahçe taraftarına mesaj: Laf olsun diye geri dönmedim
09:08 Gri kategoride aranan iki terörist Edirne’de yakalandı Gri kategoride aranan iki terörist Edirne'de yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2025 12:50:04. #1.13#
SON DAKİKA: Beşiktaş, Sivasspor'u 2-0 Mağlup Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.