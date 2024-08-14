Buse Naz Çakıroğlu: Her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz - Son Dakika
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Spor

Buse Naz Çakıroğlu: Her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz

Kadın boksu olarak ivme yakaladıklarını söyleyen Buse Naz Çakıroğlu, antrenörleriyle birlikte altın madalya hedeflediklerini belirtti. Nafia Kuş ise Los Angeles'ta koleksiyonunu tamamlayacağını söyledi. Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti, Galatasaray ve Beşiktaş'ın hazırlıkları devam ediyor. Trabzonspor ve Başakşehir'in maçlarına doğru ilerleniyor. UEFA Süper Kupa maçı ise Varşova'da oynanacak.

14.08.2024 11:00
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Buse Naz Çakıroğlu: Her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz

"Kadın boksu olarak çok iyi ivme yakaladık"

"Bunun yorumunu yapmak bize veya antrenörlerimize düşmüyor"

Antrenör Nazım Yiğit: Altın madalya almak istiyorduk

"Böyle seyri olan bir sporu çıkaracaklarını düşünmüyorum"

Nafia Kuş: Los Angeles'ta koleksiyonumun eksik parçasını tamamlayacağım.

" Tokyo'da yarıştım ama seyircisiz olduğu için o atmosferi yaşayamadık"

"Los Angeles'ta koleksiyonumun eksik parçasını tamamlayacağım"

"Hayalim her zaman zirvede olmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, bayrağımızı dalgalandırmak"

"Bir sonraki olimpiyat da çok daha güzel şeyler olacak"

FENERBAHÇE

- Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanş maçında karşılaştığı Fransa ekibi Lille ile sahasında 1-0 üstünlükle tamamladığı normal sürenin ardından oynanan uzatmaların sonucunda 1-1 berabere kalarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Sarı-lacivertli ekip Avrupa kupalarında yoluna UEFA Avrupa Ligi grup aşamasından devam edecek.

GALATASARAY

10.15 Antrenman öncesinde bir futbolcu basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

10.30 Sarı-kırmızılı ekipte, Konyaspor maçının hazırlıkları basına açık antrenmanla devam edecek.

13.30 Galatasaray Divan Kurulu'nun Ağustos ayı Olağan Toplantısı, Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park Özhan Canaydın Konferans Salonu'nda yapılacak.

BEŞİKTAŞ

17.30 Siyah-beyazlı ekipte, Antalyaspor maçının hazırlıkları devam edecek.

RADİP WİEN - TRABZONSPOR MAÇINA DOĞRU

13.30 Rapid Wien Teknik Direktörü Robert Klauss ve bir futbolcusu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak.

15.30 Rapid Wien, kulüp tesislerinde yapacağı antrenmanla Trabzonspor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

18.30 Teknik Direktör Abdullah Avcı ve futbolculardan Okay Yokuşlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

19.00 Bordo-mavili ekip, Rapid Wien maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BAŞAKŞEHİR- IBERIA MAÇINA DOĞRU

18.00 Teknik direktör Çağdaş Atan ve bir futbolcusu basın toplantısında konuşacak.

18.30 Teknik direktör Giorgi Mikadze ve bir futbolcusu basın toplantısı düzenleyecek.

19.00 Turuncu-lacivertli ekip, İberia maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

19.15 Gürcistan ekibi, Başakşehir maçının son çalışmasını yapacak.

UEFA SÜPER KUPA

22.00 Geçen sezon UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde kupayı kaldıran Real Madrid ile UEFA Avrupa Ligi'ni kazanan Atalanta'nın karşı karşıya geleceği Süper Kupa maçı, Polonya'nın başkenti Varşova'daki Narodowy Stadı'nda oynanacak.

AVRUPA LİGLERİ

- UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde eleme maçları oynanacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Buse Naz Çakıroğlu: Her zaman en iyisini yapmak için uğraşıyoruz - Son Dakika
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