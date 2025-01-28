Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika
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Spor

Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sonuçlandı

Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sonuçlandı

Ankara'da düzenlenen Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi birinci, İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise üçüncü oldu. Selvi İlyasoğlu, en centilmen sporcu seçildi.

28.01.2025 22:58  Güncelleme: 23:03
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ANKARA Keçiören Taha Akgül Spor Salonu'nda 27-28 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası son gün müsabakaları tamamlandı.

Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası, Ankara'da son gün müsabakalarıyla tamamlandı. Şampiyonada İstanbul Büyükşehir Belediyesi 143 puanla birinci olurken, İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü 141 puanla ikinci, Yalova Termal Spor Kulübü ise 121 puanla üçüncü sırada yerini aldı. Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası'nda Selvi İlyasoğlu en centilmen sporcu seçilirken, en teknik sporcu Nesrin Baş, en centilmen antrenör ise Bekir Çağlar olarak seçildi.

50 Kilogram

1.Zehra Demirhan (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

2.Büşra Koç (Samsun Yakakent)

3. Cansu Özdemir (Trabzon BB)

3.Aynur Ege (Tekirdağ Çorlu Belediyesi)

53 Kilogram

1.Zeynep Yetgil (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2.Şeyma Kızmaz (MKE Ankaragücü)

3. Sahra Karakaya (Yalova Tersane Spor Kulübü)

3.Aysun Erge (Ankara Büyükşehir Belediyesi)

55 Kilogram

1. Tuba Demir (Yalova Termal Spor Kulübü)

2.Esra Pul (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

3.Edanur Beytüt (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3.Melda Dernekçi (Edirne Belediyesi)

57 Kilogram

1.Elvira Süleyman (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

2.Gülsüm Bilgöl (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

3. Emine Çakmak (Yalova Termal Spor Kulübü)

4.Eda Tekin (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

59 Kilogram

1. Bediha Gün (Ankara ASKİ Spor Kulübü)

2. Ebru Dağbaşı (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

3.Sevim Akbaş (Ferdi Trabzon)

3.Özlem Gürsoy (Erzincan İl Özel İdaresi)

62 Kilogram

1.Selvi İlyasoğlu (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

2.Rabia Melisa Bayır (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Cansu Aksoy (İstanbul Büyükşehir Belediyesi)

3.Songül Aydemir (Erzincan İl Özel İdare)

65 Kilogram

1.Beyza Nur Akkuş (Trabzon BB)

2.Kadriye Koçak (İstanbul Büyükşehir Belediyespor)

3.Derya Nur Karaduman (Yalova Termal Spor Kulübü)

3. Aslı Demir (Ankara Büyükşehir Belediyespor)

68 Kilogram

1.Elif Şevval Kurt (Trabzon BB)

2. Ayşe Gül Sever (İstanbul BB)

3.Edanur Kanca (Yalova Termal Spor Kulübü)

3.Tuğba Aktaş (Erzincan İl Özel İdare)

72 Kilogram

1.Nesrin Baş (İstanbul Beşiktaş Jimnastik Kulübü)

2. Hatice Nur Sarı (MKE Ankaragücü)

3.Nazar Bektaş (Yalova Termal Spor Kulübü)

3.Seda Başgöl (MKE Ankaragücü)

76 Kilogram

1.Elmira Yasin (Erzincan İl Özel İdare)

2.Melisa Sarıtaş (Yalova Termal Spor Kulübü)

3.Merve Pul (İstanbul Beşiktaş Kulübü)

3.Mehtap Gültekin (Trabzon BB)

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Büyükler Kadınlar Türkiye Güreş Şampiyonası Sonuçlandı - Son Dakika

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