Canlı anlatım! Dolmabahçe\'de ilk düdük çaldı

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Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor'u konuk ediyor. Tüpraş Stadı'ndaki mücadele saat 21.45'te başlayan karşılaşmayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Müsabakada VAR hakemi olarak Mustafa İlker Coşkun görev yapıyor. Müsabakayı Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Ligde 3. haftayı bay geçen siyah-beyazlı ekip, geride kalan 2 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Açılış karşılaşmasında Samsunspor'u deplasmanda 2-0 mağlup eden Beşiktaş, taraftarı karşısında çıktığı ilk maçta da Antalyaspor'u 4-2 yenmeyi başardı. Sivasspor ise 3 maçta 4 puan topladı. İlk haftada Trabzonspor ile golsüz berabere kalan kırmızı-beyazlılar, 2. hafta deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yendi. Sivas temsilcisi, geçen hafta ise sahasında Eyüpspor'a 1-0 mağlup oldu.

İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Uduokhai, Masuaku, Musrati, Gedson, Rashica, Rafa, Muçi, Immobile

Sivasspor: Ali Şaşal, Murat, Sonko, Radakovic, Samba, Charisis, Jan, Alex, Azizbek, Manaj

CANLI ANLATIM

3' Rafa'nın gönderdiği derin topa hareketlenen Immobile ceza sahası içinde yerde kaldı. Hakem oralı olmadı.

2' Milot Rashica'nın sağdan ceza sahasına çevirdiği topa hiçbir arkadaşı dokunamadı.

1' Dolmabahçe'de ilk düdük çaldı.