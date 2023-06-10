Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini takip etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini takip etti

10.06.2023 22:40

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Erdoğan, karşılaşmayı UEFA Başkanı Ceferin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile birlikte seyretti. Ayrıca Erdoğan, UEFA Başkanı Ceferin ve FIFA Başkanı Infantino ile görüşerek futbolun zirvesindeki isimleri ağırladı.

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı''''nda oynanan Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Erdoğan, karşılaşmayı UEFA Başkanı Ceferin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile birlikte seyretti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı''''nda

FUTBOLUN ZİRVESİNİ KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul''''a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin''''i kabul etti. Erdoğan, Manchester City''''nin sahibi Mansur ile de görüştü.

İşte maçtan kareler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı''nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ayakta olan isimler sırasıyla: TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, FIFA Başkanı Infantıno, UEFA Başkanı Ceferin, BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ve Manchester City'nin sahibi Şeyh Mansur
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı''nda
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devler Ligi finali için Atatürk Olimpiyat Stadı''nda
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