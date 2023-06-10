Cumhurbaşkanı Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi finalini takip etti

İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı''''nda oynanan Manchester City - Inter UEFA Şampiyonlar Ligi finalini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da takip etti. Erdoğan, karşılaşmayı UEFA Başkanı Ceferin ve Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ile birlikte seyretti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, UEFA Şampiyonlar Ligi final maçı için İstanbul''''a gelen FIFA Başkanı Gianni Infantino ve UEFA Başkanı Aleksander Ceferin''''i kabul etti. Erdoğan, Manchester City''''nin sahibi Mansur ile de görüştü.
İşte maçtan kareler
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