Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Hoffenheim'e sattı

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için izin verilen Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşmaya vardı.

KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

12 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 12 milyon euro ödeyecek.