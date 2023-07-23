Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Hoffenheim'e sattı - Son Dakika
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Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Hoffenheim'e sattı

23.07.2023 22:22

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına devam ederken transfer görüşmeleri için izin verdiği Attila Szalai'yi Hoffenheim ile anlaşmaya vardı. Szalai, eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak. Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 12 milyon euro ödeyecek.

Yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe'de transfer görüşmeleri için izin verilen Attila Szalai, Hoffenheim ile anlaşmaya vardı.

KIM MIN-JAE'YE RAKİP OLACAK

Sarı-lacivertlilerde ayrılan başarılı savunmacı Napoli'den Bayern Munih'e transfer olan eski takım arkadaşı Kim Min-jae'ye rakip olacak.

12 MİLYON EURO ÖDENECEK

Sarı-lacivertlilerde oynadığı sezonlarda başarılı işler yapan Macar stoper için Alman ekibi, Fenerbahçe'ye bonuslarla birlikte 12 milyon euro ödeyecek.

Fenerbahçe, Attila Szalai'yi Hoffenheim'e sattı
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