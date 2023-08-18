Maribor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların iç yüzü ortaya çıktı! Güvenlik kılığına girmişler - Son Dakika

Maribor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların iç yüzü ortaya çıktı! Güvenlik kılığına girmişler

Son Güncelleme: 18.08.2023 08:36

Fenerbahçe, Konferans Ligi 3. ön eleme maçında Maribor'u 3-0 mağlup etti. Maçta yaşanan olayların sebebi, Maribor taraftarının Fenerbahçe tribününden pankart alması olarak belirtildi. Olaylar sonrası sarı-lacivertli tribün boşaltıldı. Fenerbahçe kulübü, olaylara ilişkin açıklama yaparak polislerin sınırı aşan bir yaklaşım sergilediğini belirtti ve UEFA nezdinde sürecin takipçisi olacaklarını duyurdu.

Konferans Ligi 3. ön eleme maçında Fenerbahçe, deplasmanda Maribor'u 3-0 mağlup etti. Olayların damga vurduğu maçta, oyunun yarım saat durmasına neden olan gelişmelerin çıkış sebebi de belli oldu. Güvenlik görevlisi kılığındaki bir Maribor taraftarının Fenerbahçe tribününden pankart alması sonrası olayların fitilinin ateşlendiği belirtildi. Yaşananlar sonrası sarı-lacivertli tribünün hepsi boşaltıldı.

"KESİNLİKLE KABUL ETMEYECEĞİMİZ OLAYLAR YAŞANMIŞTIR"

Fenerbahçe'den konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Takımımızın, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu rövanş mücadelesinde deplasmanda Maribor ile oynadığı maçta yaşanan vahim tribün olayları hakkında açıklamamızdır. Takımımızın oynadığı maçta, tribünlerde hiçbir problem yokken rakip takım taraftarlarının taraftarımızın arasına girerek tribünde yer alan pankarta saldırması, pankartı tribünden sökmesi üzerine kesinlikle kabul etmeyeceğimiz olaylar yaşanmıştır.

"POLİSLER TARAFINDAN SINIRI AŞAN BİR YAKLAŞIM SERGİLENDİ"

Stadyumda görev alan polis ekiplerinin bu olaya sebep olan Sloven taraftarlara müdahalesi yeterli olmamış, Fenerbahçemizi desteklemek üzere tribünde yer alan, tribünden sökülen pankartı geri alma refleksini ortaya koyan taraftarlarımız ve tüm tribünümüz haksız şekilde stadyumdan dışarı çıkarılmıştır. Kulübümüze ulaşan bilgi taraftarlarımıza stadın dışarı çıkarıldıkları anlarda da polisler tarafından sınırı aşan bir yaklaşım sergilendiğidir.

"TÜM SÜRECİN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ"

Tribünlerde Fenerbahçemizi yalnız bırakmayan, tribün duruşunu olması gerektiği gibi ortaya koyan taraftarımıza geçmiş olsun diyor; Maribor taraftarlarının sebebiyet verdiği bu vahim olaya dair UEFA nezdinde tüm sürecin takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunuyoruz.

Yaşananlardan görüntüler:

Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler
Fenerbahçe-Maribor maçında olayların fitili nasıl ateşlendi? Güvenlik kılığına girmişler

Fenerbahçe, Maribor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Maribor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların iç yüzü ortaya çıktı! Güvenlik kılığına girmişler - Son Dakika


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SON DAKİKA: Maribor-Fenerbahçe maçında yaşanan olayların iç yüzü ortaya çıktı! Güvenlik kılığına girmişler - Son Dakika
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