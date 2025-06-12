Fenerbahçe\'nin merakla beklediği davada uyuşmazlık kararı

Fenerbahçe'nin İçişleri Bakanlığı'na açtığı tazminat davasının 3. duruşması İstanbul Anadolu Adalet Sarayı'nda görüldü.

YAKLAŞIK 1.8 MİLYAR TL'LİK TAZMİNAT TAVASI

Fenerbahçe Spor Kulübü, 3 Temmuz 2011 tarihinde şike kumpası sürecinde yaşadığı zararların giderilmesi için Maliye Hazinesi ve İçişleri Bakanlığı'na karşı dava açarak, 100 milyon TL manevi, 43 milyon Euro (dava açtığı tarihte yaklaşık 1 milyar 756 milyon TL) maddi tazminat talep etmişti. Dava dilekçesinde, kulübün Türkiye'nin en köklü ve en büyük taraftar kitlesine sahip spor kulüplerinden biri olduğu vurgulanarak, 3 Temmuz süreci nedeniyle maddi ve manevi kayıplar yaşadığı, telafisi mümkün olmayan zarara uğradığı belirtilmişti. Duruşmaya Fenerbahçe kulübü avukatları Av. Hüseyin Karaahmetoğlu, Av. Erden Gürden, Av. Güryay Bingöl ve Av. Orkun Özkan ile davalı idare vekili Av. Fatma Neslihan Damak katıldı.

DOSYA UYUŞMAZLIK MAHKEMESİNE GÖNDERİLDİ

Mahkeme, dosyaya 2'ye 1 oy çokluğuyla görevsizlik kararı vererek dosyanın Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderilmesine karar verdi. Ancak mahkeme başkanı karara şerh düştü. Başkan, 18 Temmuz 2024 tarihli ara kararda ve Uyuşmazlık Mahkemesi'nin 11 Nisan 2016 tarihli kararına atıfla, yargılamayı yürüten mahkemenin görevli olduğunun daha önce belirlendiğini ve bu nedenle görevsizlik kararına katılmadığını belirtti.

FENERBAHÇE AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Fenerbahçe Hukuk İşlerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyeleri Fethi Pekin ve Alper Alpoğlu, davayla ilgili Fenerbahçe Televizyonu'na telefonla bağlandı ve açıklamalarda bulundu.

'DAVA REDDEDİLMEDİ, GÖREVSİZLİKTEN UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ'NE GİTTİ'

Dava süreci ve bugün verilen kararlarla ilgili bilgilendirmede bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, 'Öncelikle başa dönelim. Biz bu davamızı 2021 yılında İdare Mahkemesi'ne açtık. Burada yetkinin İdare Mahkemesi'nde olduğuna inancımız hukuken tamdı. O süreç aşağı yukarı üç sene sürdü. En son Danıştay, geçen sene 3 olumlu oy ve iki karşı oyla birlikte yetkisiz olduğuna karar verdi. Davanın esası görülmedi. Aynı kararında Ağır Ceza Mahkemeleri'nin yetkili olacağına hükmetti. Biz bu doğrultuda karar çıktığı andan itibaren hazırlığımızı yaptık ve Ağır Ceza'da davamızı açtık. Yetkili olduğunu Danıştay işaret ettiği için. Bu bir emsaldir ve yargı kararıdır.

6. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki birinci duruşmada geçen senenin sonlarına doğru çok olumlu gelişme oldu. Bilirkişi heyeti atandı. Bilirkişi heyetini üç kişiden oluşturdu. İkisi yeminli Mali Müşavir, bu kimselere tebliğ edilen görev neydi; Fenerbahçe'nin uğradığı zararın hesap edilmesi. Yerinde incelemeyle… Kulübümüzün defterleri, kayıtları, biletlemedeki, sistemdeki bütün veriler… Ne var ne yok hepsi incelendi. Bilirkişi raporu ikinci duruşmamıza yetişmedi. Bilirkişiler ikinci duruşmadan evvel ek süre talebinde bulundular. Ondan sonra bugünkü duruşmadan evvel, ikinci ile üçüncü duruşma arasında bilirkişi raporu dosyaya girdi. Bilirkişi raporunda özetle ne diyordu; iki yeminli Mali Müşavir kendilerine tebliğ edilen zararın hesaplamasını yaptı ve rapora koydu. Bir de görevli bilirkişi var. Ceza Hukuku Profesörü. O da kendisine tebliğ edilmemesine rağmen her ne kadar birçok argümanında bizim argümanlarımızla birebir örtüştüğünü beyan eden raporunda 'görevsiz' dedi, Ağır Ceza Mahkemesine. Ağır Ceza Mahkemesi birinci duruşmasında 'görevliyim' dedi. Dolayısıyla bilirkişi atadı. Zaten görevsiz olduğunu düşünseydi birinci duruşmada 'ben görevsizim' derdi.

Bugün heyetin başkanının karşı oyuna rağmen iki tane üyenin oyuyla Fenerbahçe'nin bu davasıyla görevsizlik yönünden Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gönderildi. Şimdi basında, sosyal medyada yalan yanlış bilgiler dönüyor. Fenerbahçe'nin davası reddedilmedi. Ne olduğunu ben size söyleyeyim.

2021'den beri oraya mı gideceğiz, buraya mı gideceğiz? Neresi yetkili? Şimdi Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gideceğiz. Aile Mahkemesi mi yetkili diyecek? Yine dönecek. İdare Mahkemesi ya da Ceza Mahkemesi yetkili diyecek. Üçüncü bir mahkeme yok. O ne kadar sürecek. En az iki sene. Peki taraflardan birisi bu birinci derece kararına itiraz ederse ne olacak? Daha Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gitmeden temyiz edilmiş olacak. O Yargıtay'a kadar gidecek. Nereden baksanız üç sene o. Ondan sonra Uyuşmazlık Mahkemesi iki üç sene.

'YAZIKLAR OLSUN, BU BİR HUKUK GARABETİDİR'

2021'de açtığımız davada hangi mahkemenin yetkili olduğunu anlamamız için tahminimce 10 seneden fazla geçmiş olacak. Yazıklar olsun. Bu bir hukuk garabetidir, diyorum.

Bu maalesef o heyetin herhangi bir şeyinden dolayı değil; bu dosyanın üzerinde çok fazla etki yaratıldığını bizzat biliyorum. Umarım bu baskıları kuranlar kafalarını yastıklara koyunca rahat rahat uyurlar ama bu adalet bir gün tecelli edecek. Belki ben hayatta olmayacağım ama o gün tecelli edecek. Artık yeter. O bilir kişinin raporunda iki tane yeminli müşavirin açık açık yazdığı Fenerbahçe'nin uğradığı maddi zararların hesabı var. 43 milyon Euro+ 100 milyon TL. Bir de bunun üzerine faizi koyun. Ama biz pinpon topu gibi o mahkeme, bu mahkeme… Fenerbahçe mağdur değil mi? Fenerbahçe zarar görmedi mi? Esefle karşılıyorum.

Alper Bey de benimle beraber duruşma salonundaydı. 4 avukatımız Fenerbahçemizi gayet de güzel temsil ettiler.Baştan sona kadar son derece titiz çalışmaların ürünü bir dava stratejimiz var. Bu devam ediyor ama bu engeller bana sorarsanız hukuka aykırı. Baskıyla yaratılan sonuçlar. Algıyla. Şimdi de bakıyorum sosyal medyaya. 'Fenerbahçe'nin davası reddedildi.' Kına yakın. Fenerbahçe'nin davası reddedilmedi. Onu yazanlar utansın.

'DARBE GİRİŞİMİNE TEK DİK DURAN FENERBAHÇE CAMİASI'

Darbe girişimine karşı tek dik duran camia Fenerbahçe camiasıdır.Yazıklar olsun. Hukuk dışı demiyorum ben, garabet diyorum. Hukuk içi. Bir mahkeme kararı var. Hepimizin saygı duyması lazım. Hukuk içi bir garabet.

Üç kişilik bilirkişi heyeti var. İkisi yeminli Mali Müşavir. Zararın hesabını yapmış. Bir tane Ceza Hukuku Profesörü kendisine tebliğ edilmemesine rağmen raporunda mahkeme yetkisiz demiş. Savcı da mütalaasında 'mahkeme yetkisiz' dedi. İki dakika ara verdiler, geri geldiler. Başkanın karşı oyuyla, diğer iki üyenin oylarıyla davamız görevsizlikten Uyuşmazlık Mahkemesi'ne gitti. Dava red olmadı, dava kaybolmadı. Bunu herkes kafasına koysun. 'Fenerbahçe mağdur olmadı, Fenerbahçe şike yaptı' diyebilen birisi varsa bilgisi ve belgesiyle benim karşıma televizyona çıksın. Mahkeme kararları var. Sn. Aziz Yıldırım ve arkadaşlarının kesinleşmiş beraat kararları var. FETÖ üyesi polislerin hakkında yüzlerce yıllık kesinleşmiş kararlar var. Birçoğu da firarda." dedi.

'SÜREÇ NEREYE GİDERSE GİTSİN FENERBAHÇE ZARARLARIN TAZMİNİNİ SAĞLAYACAK'

Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu da, 'Fethi Bey'in söylediği her şeye sonuna kadar katılmamak mümkün değil. Bugün bir hukuk garabeti yaşandı. Sadece şunu eklemek istiyorum. Bu kadar tesadüf nasıl bir araya gelir. Onu tartışmak istiyorum. Biz 2021 yılında Futbol Federasyonu'na da bir dava açtık. Ankara'da 9 celse görüldükten sonra aynı şekilde görevsizlikle dosya hiç alakasız bir yere gönderildi. Spor Bakanlığı Tahkim Kurulu'na gönderildi. Oradan bozulup gelecek ve tekrar gidecek, bir daha gelecek. 5-6 yıl olmuş ve hala davanın nerede görüleceğine karar verilememiş iki dava. Benim üzüldüğüm nokta 3 Temmuz davalarımız camiamızın kırmızı çizgileridir. Hepimizin bir ve beraber içerisinde olması gereken süreçtir. Biz burada camiamızın özellikle bazı, onların camiamızın mensubu olduklarını düşünmek de istemiyorum. Bugün yine ve algı manipülasyonlarla davanın kaybedildiğini buraya yazarken, bunun böyle olmadıklarını bildikleri halde sosyal medyada manipülasyon yapan kişilere ben de yine yazıklar olsun demek istiyorum. Hiçbir dava kaybettiğimiz yok ancak 3 Temmuz sürecinin 2011 yılından itibaren bunu sayacak olursak 14-15 yılda yaşadığımız süreç şu an devam ediyor. Fark eden hiçbir şey yok. Biz burada haklarımızı aramaya çalışırken süreç uzatılıyor. 20 yıldır avukatlık yapıyorum. Art arda Uyuşmazlık Mahkemesi kararlarına denk geldiğim hiç olmadı. Ben de bu süreci çok garip karşılıyorum ama ne kadar uzatırlarsa uzatsınlar, süreç nereye giderse gitsin eninde sonunda Fenerbahçe Spor Kulübü uğradığı zararların tazminini sağlayacaktır. Manevi zararların hiçbir para birimiyle karşılığı yoktur. Onu da kamuoyunun vicdanına bırakıyoruz.' diyerek sözlerini tamamladı.