Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika
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Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi

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Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Trabzonspor'u konuk eden Fenerbahçe, 2-1 geriye düştüğü maçta rakibini son dakika golüyle 3-2 mağlup etti. Sarı-lacivertliler, bu sonuçla haftayı bay geçen lider Galatasaray ile arasındaki puan farkını 5'e indirdi.

03.11.2024 21:11  Güncelleme: 22:21
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Trendyol Süper Lig'in 11. haftası dev maça sahne oldu. Trabzonspor ile Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Papara Park'taki nefes kesen dev müsabakayı 3-2 sarı-lacivertliler kazandı.

TRABZONSPOR'UN GOLÜ İPTAL OLDU

Maçın büyük bölümünde daha etkili olan ve birçok gol pozisyonuna giren Trabzonspor'da Okay Yokuşlu, 37. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde kafa vuruşunu yaparak topu ağlara gönderdi fakat hakem Oğuzhan Çakır, Okay'ın kafa vuruşundan önce Mert Müldür'e faul yaptığını belirterek golü iptal etti. Trabzonsporlu futbolcular gol için itirazda bulunsa da hakem oyunu serbest vuruşla devam ettirdi.

TRABZONSPOR'DAN DEVRE ARASI SERT TEPKİ

Trabzonspor, 1-0 geride kapattığı Fenerbahçe maçının devre arasında Okay Yokuşlu'nun attığı golün iptal edilmesine tepki gösterdi. Bordo-mavililerden yapılan paylaşımda, "Beceriksiz, amatör, iş bilmez bir hakemin tertemiz golümüzü iptal etmesiyle ilk yarıyı 1-0 geride tamamladık" ifadeleri kullanıldı. Öte yandan Karadeniz ekibi, iptal olan golün videosunu da paylaşarak "Bravo" notunu düştü.

5 DAKİKA SONRA FENERBAHÇE ATI

Fenerbahçe, tartışmalara neden olan bu pozisyondan 5 dakika sonra öne geçti. Trabzonspor'da Edin Visca, kendi yarı alanının sağında Mert Müldür'e kaptırdığı top sonrası Fenerbahçe kontra atağa çıktı. Mert, sol kanattaki En Nesyri'ye pasını verdi. En Nesyri'nin ceza sahasına yerden açtığı ortada Fred, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Sarı-lacivertliler, bu golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı.

TRABZONSPOR PENALTIDAN YAKALADI

Maçın 52. dakikasında Okay Yokuşlu ile Alexander Djiku arasındaki pozisyon sonrası Trabzonspor penaltı kazandı. Köşe vuruşunda Okay Yokuşlu'nun ceza alanı içinde çektiği şuta müdahale etmek isteyen Djiku, rakibini düşürdü.Pozisyonun ardından oyuna sağlık ekipleri dahil oldu ve iki oyuncuya da tedavi yapıldı. VAR'dan gelen uyarı sonrası hakem Oğuzhan Çakır, Trabzonspor lehine penaltı noktasını gösterdi. 59. dakikada topun başına geçen Simon Banza durumu 1-1'e getirdi.

DJIKU SAKATLANDI

Alexander Djiku, karşılaşmanın 55. dakikasında Okay Yokuşlu'ya yaptığı penaltıda sakatlandı. Djiku bu sakatlığının ardından sekerek oyundan çıkmak zorunda kaldı. Deneyimli stoper, maçın 57. dakikasında yerini Rodrigo Becao'ya bıraktı.

FIRTINA BİR PENALTIYLA DAHA ÖNE GEÇTİ

Maçın 60. dakikasında ceza alanında topla buluşan Simon Banza, Çağlar Söyüncü ile girdiği mücadelede yerde kaldı ve penaltı bekledi. VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 64. dakikada Oğuzhan Çakır'ı pozisyonu izlemeye davet etti ve pozisyonu inceleyen Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Simon Banza 67. dakikada durumu 2-1'e getirdi.

DZEKO SKORU EŞİTLEDİ

Fenerbahçe, 75. dakikada beraberliği yakaladı. Kostic'in sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada Trabzonspor savunmasında Denswil topu karşıladı fakat ceza sahasına düşen top İrfan Can'ın önünde kaldı. İrfan Can, yaşanan karambolde 6 pasın soluna pasını verdi. Arka direkte bulunan Dzeko, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve skor 2-2'ye geldi.

FENERBAHÇE PENALTI BEKLEDİ

Fenerbahçe, Trabzonspor maçının 83. dakikasında penaltı bekledi. Köşe vuruşlu sırasında topun Çağlar'dan önce Simon Banza'nın eline çarptığı itirazında bulunan Fenerbahçeliler, yoğun penaltı itirazında bulundu. Hakem Oğuzhan Çakır, VAR hakemi Atilla Karaoğlan'ın 1 dakikalık incelemesinin ardından oyunun devam etmesini istedi. Jose Mourinho, bu karar sonrası kenarda çok sinirlendi.

AMRABAT SON SANİYEDE GALİBİYETİ GETİRDİ

Maçın 90+12. dakikasında Fenerbahçe, Sofyan Amrabat ile 3-2 öne geçti. Kalan dakikalarında başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-2 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile sona erdi.

FENERBAHÇE ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe puanını 23'e yükseltirken, Trabzonspor 12 puanda kalmış oldu. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki puan farkı 5'e inmiş oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında Fenerbahçe evinde Sivassspor ile karşılaşırken, Trabzonspor deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak.

SÜPER LİG PUAN DURUMU

Fenerbahçe, Trabzonspor\'u deplasmanda 3-2 yendi

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Son Dakika Spor Fenerbahçe, Trabzonspor'u deplasmanda 3-2 yendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (54)

  • Ömerin Adaleti:
    Şikebahçe maç öncesi o kadar ağladı ki, var olmasa maçın hakemi iki net penaltıyı da vermeyecekti, TS nin iptal ettiği golü gibi. Hakem resmen maçı FB ye verdi. FB nin ikinci golünde net faul var. Ama hakem tabiki görmez. Sonra da gelir burda maç kazandık hakkımızla der bu ağlakbahçeli ve Koçun sponsorlukla satın aldığı Taytlıtaşlılar. 243 63 Yanıtla
  • ferhat eser:
    BEŞİKTAŞIN VE FENERBAHÇENİN YENİLMESİ VEYA BERABERE KALMASI VEYA YENMESİ BİRSEYİ DEĞİŞTİRMİYOR TÜRKİYEDE 2 BÜYÜK VAR BİRİ BEŞİKTAŞ DİĞERİ FENERBAHÇE 136 125 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    malum yapı FETÖBAHÇE ye maçı vermek için her şeyini ortaya ortaya koydu 162 50 Yanıtla
  • ferhat eser:
    TARİH HAKEM SALINCAKLARINA BİNENLERİ DEĞİL BEŞİKTAŞI FENERBAHÇEYİ YAZACAK 93 66 Yanıtla
  • Osman Ege:
    Hamsi tava 106 37 Yanıtla
  • V. A.:
    Bekle bizi şikesarsay 76 64 Yanıtla
  • Süzme OrospuÇucuğu ferhat eser:
    Ferhat eser Beşiktaş maçından sonra kayboldun ortadan şimdi başkasının ziki ile gerdeğe mi giriyorsun 110 5 Yanıtla
  • ƒ????? ????¸:
    ulan hamsiler 2 dk daha dayanamadınız hemi 85 26 Yanıtla
  • BirNeFesSiir null:
    Hakem maçı ırzıma gecti resmen.. halli bşr galibiyet aldı fener tebrikler ?? 65 16 Yanıtla
  • Demir Şener:
    Galatasaray ağlamaz ağlatır bikaç hafta önce kuşları dubara ettiğimiz gibi, GALATASARAY’ın Kadro güçlü, puan farkı ortada sezon sonu şampiyon olacağız, Siz Türkiyenin en büyükçülüğü oynarsınız, Büyük Galatasaray hayaller paris yapar! nokta. 58 5 Yanıtla
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