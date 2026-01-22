Canlı anlatım: Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Canlı anlatım: Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı

Canlı anlatım: Fenerbahçe\'nin golü ofsayta takıldı
22.01.2026 19:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında Aston Villa ile karşılaşıyor. Karşılaşmada Aston Villa, 1-0 önde.

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı sahasında ağırladı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

90' Aston Villa'da Lamare Bogarde, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Aston Villa'da Youri Tielemans oyundan çıkarken, George Hemmings oyunda.

90' Aston Villa'da Youri Tielemans, vakit geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna 7 dakika ekleniyor.

89' Skriniar sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.

87' Aston Villa'da Maatsen ceza sahası içi sol çaprazdan vurdu. Top yandan auta gitti.

84' Fenerbahçe takım halinde rakip yarı alanda. Hazırlık paslarıyla boşluk arıyor.

82' Tedavi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

80' Fenerbahçe'de Jhon Duran yüzüne aldığı darbenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada, oyun durdu.

78' Aston Villa'da Lindelof, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' GOL İPTAL! Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pozisyon içerisinde bulunan Jhon Duran ofsaytta bulunduğu için ağlara giden top değer kazanmıyor.

74' Aston Villa'da dört oyuncu değşikliği... Rogers, Buendia, Sancho ve Cash oyundan çıkarken, Guessand, Onana, Garcia ve Maatsen oyunda.

73' Fenerbahçe'de Ismail Yüksek kenara gelirken Edson Alvarez oyunda.

71' Fenerbahçe'de İsmail baskı sonucu topu kaptı ve sol ayakla sert bir şut çekti. Kaleci Bizot topu kornere çeldi.

67' Aston Villa'da Watkins'in kale ağzına attığı top İsmail'in müdahalesiyle ağlara gitti. İncelemenin ardından ofsayt kararı verildi.

66' Aston Villa'da Morgan Rogers ceza sahası yayında önünü boşalttı ve şutunu çekti. Ederson harika kurtardı.

64' Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda Matty Cash ceza sahası dışında topla buluştu ve şutunu çekti. Top direkten döndü.

62' Talisca ceza sahası dışında kaleyi karşısına aldı ve şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kontrol etti.

61' ÇOK NET KAÇTI! Savunma arkasına sarkan Talisca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kurtardı.

59' Fenerbahçe'de Asensio önünü boşattı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Top Talisca'ya çarptı.

57' Fenerbahçe'de Nene ve Semedo oyundan çıkarken, Talisca ve Yiğit Efe oyunda.

54' Aston Villa'da Lucas Digne, Mert Müldür'ü arkadan düşürdü. Karar faul ve sarı kart.

53' SKRINIAR GOLÜ ÖNLEDİ! Kale ağzında Sancho'nun şutun Skriniar adeta vücudunu siper etti ve golü önledi.

52' Orta alanda İsmail'in, Rogers'a yaptığı müdahale sonrası hakem faul kararı verdi.

50' Tedavi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

48' Fenerbahçe'de Ederson'un yaşadığı ikili mücadele sonrası dudağında kanama var. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

45' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde topsuz alanda Morgan Rogers'ı düşürdüğü için sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene yan hakeme yaptığı şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

43' Sancho'nun boş kaleye çektiği şutta Milan Skriniar gole izin vermedi.

42' Fenerbahçe takım halinde rakip yarı alanda.

39' Aston Villa'da Ollie Watkins, Ederson ile karşı karşıya kaldı. Tam topa vuracakken İsmail çok kritik bir müdahale yaptı.

37' Orta alandaki kafa topu mücadeleinde Jhon Duran, rakibine faul yaptı. Taraftarlar hakemin kararına tepkili.

34' Temsilcimizde Fred yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

32' Sağ kanattan Fred'in arka direğe yaptığı orta, Semedo'ya gelmeden kaleci Bizot kontrol etti.

29' Aston Villa'da Matty Cash çizgiye yakın noktada Semedo'ya faul yaptı.

26' Aston Villa'da Matty Cash sağ kanattan ortasını açtı, İsmail'in kafasından seken topa kale ağzında Jadon Sancho kafa vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi.

25' Maalesef top ağlarımızda. Aston Villa, 1-0 öne geçiyor.

24' Dakika itibarıyla Fenerbahçe yüzde 65'e 35 topa daha çok sahip olan taraf.

23' Maçta tempo bir an olsun durmuyor. Top iki kaleye de gidip geliyor.

21' Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda Watkins'in kafa vuruşunu Mert Müldür çizgiden çıkarttı.

19' Aston Villa'da Morgan Rogers'ın pasında savunmar arkasına sarkan Watkins, şutunu çekti. Mert kaleye giden topu bloke etti. Korner. Çok tehlikeli pozisyon...

18' Aston Villa'da Buendia, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunu yaptı. Top farkla auta gitti.

16' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanatta rakibinden şık sıyrıldı orta alana doğru topu taşıdı. Pasını savunma arkasına sarkan Kerem'e attı. Kerem topa yetişecekken, kaleci son anda açıldı ve topu uzaklaştırdı.

13' Orta alandaki ikili mücadelede Buendia, Nene'ye faul yaptı.

11' OLMADI! Temsilcimizde Fred kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Bizot'ta kaldı.

8' Fenerbahçe maça baskılı başladı. Aston Villa takım halinde geride karşılıyor.

5' Aston Villa'da Morgan Rogers sağ çaprazdan ceza sahasına girdi şutunu çekmeden önce Oosterwolde kayarak yetişti ve topu kornere attı.

3' Temsilcimiz Fenerbahçe kısa paslarla üçüncü bölgeye geldi, boşluk arıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.

Aston Villa FC, Fenerbahçe, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Canlı anlatım: Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Bingöl 0112 Bingöl 0112:
    Yüce Rabbim bugün Kanaryama güç kuvvet versin. 77 16 Yanıtla
  • Kara kartal null Kara kartal null:
    başarılar fb 70 14 Yanıtla
  • S555555t S555555t:
    Son dakika edit%u00f6r%u00fc ayn%u0131 kurnazl%u0131%u011f%u0131 d%u00fcnk%u00fc ma%u00e7tada yapt%u0131n.Bu ilk 11 in neresi bomba.Manseti okuyan zannedicekki kante geldide ilk 11de oynuyo 5 10 Yanıtla
  • Mustafa Gündüz Mustafa Gündüz:
    bomba olan nedir ? 13 1 Yanıtla
  • cv2fb9mck6 cv2fb9mck6:
    Bir GSli olarak yabancılarla yapılan tüm maçlarda Türk takımlarının yanındayım 11 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ABD, İran’a saldıracak iddiası İsrail ordusu yüksek alarma geçti ABD, İran'a saldıracak iddiası! İsrail ordusu yüksek alarma geçti
Trump “Grönland konusunda anlaştık“ dedi, Putin adaya fiyat biçti Trump "Grönland konusunda anlaştık" dedi, Putin adaya fiyat biçti
Yıldız Tilbe’den Gazze’ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar Yıldız Tilbe'den Gazze'ye dev yardım: İki çadır kent için 300 bin dolar
İzlemeyenler çok şey kaçırdı İşte Devler Ligi’nde gecenin sonuçları İzlemeyenler çok şey kaçırdı! İşte Devler Ligi'nde gecenin sonuçları
En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis’ten geçti En düşük emekli aylığını 20 bin liraya yükselten teklif Meclis'ten geçti
YPG’nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası YPG'nin 2 numarası Sipan Hemo öldürüldü iddiası
Sındırgı’da deprem fırtınası 100’e yakın sarsıntı kaydedildi Sındırgı'da deprem fırtınası! 100'e yakın sarsıntı kaydedildi
Sakarya’da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı Sakarya'da zincirleme kaza: 1 ölü, 27 yaralı
Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı Meğer neler demiş neler Özgür Özel inkar etti, Enver Aysever doğruladı! Meğer neler demiş neler
Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü Müdahale sırasında gerilim çıktı: Hasta ambulans yerine taksiyle götürüldü
Bedelli askerlik yerleri açıklandı Bedelli askerlik yerleri açıklandı
Mourinho’dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması Mourinho'dan gece yarısı bomba Rafa Silva açıklması
Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi İşte Türkiye’nin sıralaması Galatasaray maçı sonrası UEFA ülke puanı güncellendi! İşte Türkiye'nin sıralaması
Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor Fiyat psikolojik sınıra dayandı Akaryakıta anahtar bıraktıracak okkalı zam geliyor! Fiyat psikolojik sınıra dayandı
Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı Müge Anlı, canlı yayında kocasından dert yandı
39 yıllık et firması iflasın eşiğinde 39 yıllık et firması iflasın eşiğinde
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler
Bütün dünya bu takımı konuşuyor Şampiyonlar Ligi’nde tarih yazıyorlar Bütün dünya bu takımı konuşuyor! Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazıyorlar
100’den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu 100'den fazla deprem oldu, uzman isim endişeyi artırdı: Kudurdu
Kasa dolup taşıyor Galatasaray’a çılgın gelir Kasa dolup taşıyor! Galatasaray'a çılgın gelir
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret

22:40
Fenerbahçe, Aston Villa’ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
Fenerbahçe, Aston Villa'ya tek golle kaybederek ilk 8 umutlarını mucizelere bıraktı
22:23
Mazlum Abdi’den Barrack ve Barzani’ye ziyaret
Mazlum Abdi'den Barrack ve Barzani'ye ziyaret
22:01
MHP’li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
MHP'li başkan, görüntülerin ardından görevden alındı
21:59
Esad’dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı’nda
Esad'dan sonra ilk kez Rus uçağı Kamışlı Havalimanı'nda
21:26
Sebastian Szymanski Fenerbahçe’ye veda etti
Sebastian Szymanski Fenerbahçe'ye veda etti
20:49
Özel’den Bahçeli’ye “emekli maaşı“ çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
Özel'den Bahçeli'ye "emekli maaşı" çağrısı: Büyüklük yapsın, raconu kessin
20:29
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker’den yardım
Sözleriyle yürekleri dağlayan tarım işçisine Sedat Peker'den yardım
19:33
Bilal Erdoğan’dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken çıkış: Tayyip Erdoğan da muhalif
19:08
Juventus’a Kenan Yıldız’dan sonra bir Türk daha 3.5 yıllık imzayı attı
Juventus'a Kenan Yıldız'dan sonra bir Türk daha! 3.5 yıllık imzayı attı
18:54
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
Real Madrid stadyumda verdiği konserler sonrası gürültü kirliliği suçlamalarıyla karşı karşıya
18:39
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
Kiralamak için gitti, 17. kattan düşerek hayatını kaybetti
18:13
Galatasaray’a müjdeli haber Uzun bir aranın ardından geri döndü
Galatasaray'a müjdeli haber! Uzun bir aranın ardından geri döndü
18:06
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
Otobüste tartıştığı genci darbeden şüpheli yakalandı
17:49
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
Hemşire vahşetinin odağındaki hastane, 3 yıl boyunca aileden her şeyi saklamış
17:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız
16:50
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara’dan çıkardı
Icardi, Atletico Madrid maçının sinirini Wanda Nara'dan çıkardı
16:43
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
Dev zincir marketten alışveriş yapan kadın isyan etti: Allah size yedirmesin
16:15
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hayat pahalılığı hissedilir şekilde düşecek
16:13
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
Esat Yontunç, havalimanında gözaltına alındı
15:34
Diyarbakır’da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
Diyarbakır'da gösteri ve yürüyüşler 4 gün boyunca yasaklandı
15:14
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
Emekli zam farklarının hesaplara yatırılacağı tarih belli oldu
14:58
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi İşte Sadettin Saran’ın aylık geliri
Hakim sordu, tek çırpıda söyledi! İşte Sadettin Saran'ın aylık geliri
14:48
Gerginlik tırmanıyor MHP’nin ağır topundan DEM’li Tuncer Bakırhan’a sert yanıt
Gerginlik tırmanıyor! MHP'nin ağır topundan DEM'li Tuncer Bakırhan'a sert yanıt
14:24
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa’nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Berber cinayeti davasında cinsel taciz suçlaması: İsa'nın eli kuzenimin üstünde dolaşıyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.01.2026 22:45:58. #7.11#
SON DAKİKA: Canlı anlatım: Fenerbahçe'nin golü ofsayta takıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.