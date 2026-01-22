Canlı anlatım: Fenerbahçe\'nin golü ofsayta takıldı

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nin 7. hafta maçında İngiltere Premier Lig ekibi Aston Villa'yı sahasında ağırladı.

İLK 11'LER:

Fenerbahçe: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Mert, Fred, İsmail, Nene, Asensio, Kerem, Jhon Duran.

Aston Villa: Bizot, Cash, Lindelof, Mings, Digne, Bogarde, Tielemans, Sancho, Rogers, Buendia, Watkins.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

90' Aston Villa'da Lamare Bogarde, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

90' Aston Villa'da Youri Tielemans oyundan çıkarken, George Hemmings oyunda.

90' Aston Villa'da Youri Tielemans, vakit geçirmeye yönelik hareketinden dolayı sarı kart gördü.

90' Maçın sonuna 7 dakika ekleniyor.

89' Skriniar sarı kart gördü ve gelecek maç cezalı duruma düştü.

87' Aston Villa'da Maatsen ceza sahası içi sol çaprazdan vurdu. Top yandan auta gitti.

84' Fenerbahçe takım halinde rakip yarı alanda. Hazırlık paslarıyla boşluk arıyor.

82' Tedavi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

80' Fenerbahçe'de Jhon Duran yüzüne aldığı darbenin ardından yerde kaldı. Sağlık ekipleri sahada, oyun durdu.

78' Aston Villa'da Lindelof, Kerem'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

76' GOL İPTAL! Kerem Aktürkoğlu'nun golünde pozisyon içerisinde bulunan Jhon Duran ofsaytta bulunduğu için ağlara giden top değer kazanmıyor.

74' Aston Villa'da dört oyuncu değşikliği... Rogers, Buendia, Sancho ve Cash oyundan çıkarken, Guessand, Onana, Garcia ve Maatsen oyunda.

73' Fenerbahçe'de Ismail Yüksek kenara gelirken Edson Alvarez oyunda.

71' Fenerbahçe'de İsmail baskı sonucu topu kaptı ve sol ayakla sert bir şut çekti. Kaleci Bizot topu kornere çeldi.

67' Aston Villa'da Watkins'in kale ağzına attığı top İsmail'in müdahalesiyle ağlara gitti. İncelemenin ardından ofsayt kararı verildi.

66' Aston Villa'da Morgan Rogers ceza sahası yayında önünü boşalttı ve şutunu çekti. Ederson harika kurtardı.

64' Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda Matty Cash ceza sahası dışında topla buluştu ve şutunu çekti. Top direkten döndü.

62' Talisca ceza sahası dışında kaleyi karşısına aldı ve şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kontrol etti.

61' ÇOK NET KAÇTI! Savunma arkasına sarkan Talisca kaleci ile karşı karşıya pozisyonda şutunu çekti. Kaleci Bizot topu kurtardı.

59' Fenerbahçe'de Asensio önünü boşattı ve ceza sahası dışından şutunu çekti. Top Talisca'ya çarptı.

57' Fenerbahçe'de Nene ve Semedo oyundan çıkarken, Talisca ve Yiğit Efe oyunda.

54' Aston Villa'da Lucas Digne, Mert Müldür'ü arkadan düşürdü. Karar faul ve sarı kart.

53' SKRINIAR GOLÜ ÖNLEDİ! Kale ağzında Sancho'nun şutun Skriniar adeta vücudunu siper etti ve golü önledi.

52' Orta alanda İsmail'in, Rogers'a yaptığı müdahale sonrası hakem faul kararı verdi.

50' Tedavi tamamlandı. Oyun kaldığı yerden devam ediyor.

48' Fenerbahçe'de Ederson'un yaşadığı ikili mücadele sonrası dudağında kanama var. Sağlık ekipleri sahada. Oyun durdu.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Fenerbahçe 0-1 Aston Villa

45' Fenerbahçe'de Jayden Oosterwolde topsuz alanda Morgan Rogers'ı düşürdüğü için sarı kart gördü.

45' İlk yarının sonuna 1 dakika eklendi.

44' Fenerbahçe'de Dorgeles Nene yan hakeme yaptığı şiddetli itirazdan dolayı sarı kart gördü.

43' Sancho'nun boş kaleye çektiği şutta Milan Skriniar gole izin vermedi.

42' Fenerbahçe takım halinde rakip yarı alanda.

39' Aston Villa'da Ollie Watkins, Ederson ile karşı karşıya kaldı. Tam topa vuracakken İsmail çok kritik bir müdahale yaptı.

37' Orta alandaki kafa topu mücadeleinde Jhon Duran, rakibine faul yaptı. Taraftarlar hakemin kararına tepkili.

34' Temsilcimizde Fred yaklaşık 30 metreden sert vurdu. Top az farkla üstten auta gitti.

32' Sağ kanattan Fred'in arka direğe yaptığı orta, Semedo'ya gelmeden kaleci Bizot kontrol etti.

29' Aston Villa'da Matty Cash çizgiye yakın noktada Semedo'ya faul yaptı.

26' Aston Villa'da Matty Cash sağ kanattan ortasını açtı, İsmail'in kafasından seken topa kale ağzında Jadon Sancho kafa vurdu ve topu ağlarımıza gönderdi.

25' Maalesef top ağlarımızda. Aston Villa, 1-0 öne geçiyor.

24' Dakika itibarıyla Fenerbahçe yüzde 65'e 35 topa daha çok sahip olan taraf.

23' Maçta tempo bir an olsun durmuyor. Top iki kaleye de gidip geliyor.

21' Aston Villa'nın kullandığı köşe vuruşunda Watkins'in kafa vuruşunu Mert Müldür çizgiden çıkarttı.

19' Aston Villa'da Morgan Rogers'ın pasında savunmar arkasına sarkan Watkins, şutunu çekti. Mert kaleye giden topu bloke etti. Korner. Çok tehlikeli pozisyon...

18' Aston Villa'da Buendia, ceza sahası dışı sol çaprazdan plase vuruşunu yaptı. Top farkla auta gitti.

16' Fenerbahçe'de Asensio sağ kanatta rakibinden şık sıyrıldı orta alana doğru topu taşıdı. Pasını savunma arkasına sarkan Kerem'e attı. Kerem topa yetişecekken, kaleci son anda açıldı ve topu uzaklaştırdı.

13' Orta alandaki ikili mücadelede Buendia, Nene'ye faul yaptı.

11' OLMADI! Temsilcimizde Fred kaleyi cepheden gören noktadan şutunu çekti. Top kaleci Bizot'ta kaldı.

8' Fenerbahçe maça baskılı başladı. Aston Villa takım halinde geride karşılıyor.

5' Aston Villa'da Morgan Rogers sağ çaprazdan ceza sahasına girdi şutunu çekmeden önce Oosterwolde kayarak yetişti ve topu kornere attı.

3' Temsilcimiz Fenerbahçe kısa paslarla üçüncü bölgeye geldi, boşluk arıyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Temsilcimiz Fenerbahçe'ye başarılar dileriz.