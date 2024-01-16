FIFA The Best ödülleri sahiplerini buldu

En İyi Erkek Oyuncu: Lionel Messi

En İyi Kadın Oyuncu: Aitana Bonmati

Yılın En İyi Erkek Takımı Teknik Direktörü: Josep Guardiola

Yılın En İyi Kadın Takımı Teknik Direktörü: Sarina Wiegman

Puskas ödülü: Guilherme Madruga

FIFA Özel ödülü: Marta

FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi: Ederson

FIFA Yılın En İyi Kadın Kalecisi: Mary Earps

FIFA Fair-Play ödülü: Brezilya

Metin ARSLANCAN/İSTANBUL, - FIFA The Best ödül töreni İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törende 7 farklı kategoride ödüller sahibini buldu. Arjantinli yıldız Lionel Messi, 2023 FIFA'nın En İyi Erkek Oyuncu ödülünün sahibi oldu.

FIFA tarafından 2017'den beri düzenlenen ödül töreninde 2023 yılının en iyileri belli oldu. Lionel Messi, diğer finalistler Erling Haaland ve Kylian Mbappe'nin önünde 2023 FIFA The Best (En İyi Erkek Oyuncu) ödülünü üst üste ikinci kez kazandı. Messi, 2022 yılında elde ettiği ünvanı korumayı başardı. 2022 Dünya Kupası'nı kazanan Messi, oylamada 48'şer puanla Haaland ile zirveyi paylaştı. Daha sonra milli takım kaptanlarının oylarıyla Messi ödüle uzandı. A Mill Takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'da oyunu Lionel Messi'den yana kullandı. Öte yandan Kylian Mbappe ise 35 puanla üçüncü oldu.

YILIN EN İYİ KADIN OYUNCUSU AITANA BONMATI SEÇİLDİ

Aitana Bonmati, İspanya Milli Takımı ile elde edilen Dünya Kupası şampiyonluğunun yanı sıra Barcelona'daki başarılarının ardından FIFA'nın En İyi Kadın Oyuncu ödülünü elde etti. Aitana Bonmati, finalist arkadaşları Linda Caicedo ve Jennifer Hermoso'nun önünde ödülün sahibi oldu. Bonmati, ilk kez FIFA'nın En İyi Kadın Oyuncusu seçilmeyi başardı.

YILIN EN İYİ TEKNİK DİREKTÖRLERİ GUARDIOLA VE WIEGMAN

Gecede Manchester City Teknik Direktörü Josep Guardiola, FIFA Yılın En İyi Erkek Takımı Teknik Direktörü ödülünün sahibi oldu. İspanyol teknik adam, Simone Inzaghi ve Luciano Spalletti'yi geçerek ödüle ulaştı.

İngiltere Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Sarina Wiegman, FIFA Yılın En İyi Kadın Takımı Teknik Direktörü ödülünü kazandı. Wiegman, Barcelona Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Jonatan Giraldez ile Chelsea Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Emma Hayes'i geride bıraktı.

FIFA PUSKAS ÖDÜLÜ GUILHERME MADRUGA'NIN

Brezilyalı orta saha oyuncusu Guilherme Madruga, ceza sahasının dışından yaptığı rövaşata vuruşuyla 2023 FIFA Puskas Ödülü'nü kazandı. Nuno Santos ve Julio Enciso'yu geçen Madruga, oylamada zirvede yer aldı.

FIFA ÖZEL ÖDÜLÜ MARTA'NIN

Brezilyalı 37 yaşındaki kadın futbolcu Marta Vieira da Silva ya da bilinen kısa adıyla Marta, FIFA Özel Ödülü'nün sahibi oldu. Saha içi ve saha dışında bir figür olarak gösterilen Marta'ya, spora 20 yıldan fazla süren hizmetinin ardından ödül verildi.

Brezilyalı kadın futbolcu, daha önce 6 kez (2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ve 2018) dünyanın en iyi kadın futbolcusu seçilmişti.

ERKEKLERDE DÜNYANIN EN İYİ 11'İ AÇIKLANDI

FIFA, The Best Ödül töreninde erkeklerde dünyanın en iyi 11'i de belli oldu. İlk 11'e son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Machester City, 6 futbolcuyla damgasını vurdu. Öte yandan Lionel Messi ise art arda 17'nci kez listede yer aldı. İşte dünyanın en iyi ilk 11'i:

Kaleci: Thibaut Courtois

Savunma: John Stones, Kyle Walker, Ruben Dias

Orta saha: Bernardo Silva, Jude Bellingham, Kevin de Bruyne

Forvet: Erling Haaland, Kylian Mbappe, Lionel Messi, Vinicius Junior

KADINLARDA DÜNYANIN EN İYİ 11'İ BELLİ OLDU

FIFA, The Best Ödül töreninde kadınlarda dünyanın en iyi 11'i de açıklandı. İngiltere, ilk 11'e 7 oyuncu verdi. İlk 11'e Ağustos 2023'te düzenlenen FIFA Kadınlar Dünya Kupası finalinde yer almayan yalnızca iki oyuncu katılma hakkı kazandı: ABD'den Alex Morgan ve Avustralya'dan Sam Kerr. İşte kadınlarda dünyanın en iyi ilk 11'i:

Kaleci: Mary Earps

Savunma: Alex Greenwood, Lucy Bronze, Olga Carmona

Orta saha: Aitana Bonmati, Ella Toone, Keira Walsh

Forvet: Alex Morgan, Alessia Russo, Lauren James, Samantha Kerr

EN İYİ KALECİLER EDERSON VE EARPS SEÇİLDİ

Manchester City'nin Brezilyalı kalecisi Ederson, FIFA Yılın En İyi Erkek Kalecisi seçildi. Ederson, geçen sezon kupaya giden yolda Şampiyonlar Ligi'nde 4 gol kalesinde görmüştü.

İngiliz Mary Earps ise FIFA Yılın En İyi Kadın Kalecisi ödülünün sahibi oldu. Earps, bu ödülü iki kez kazanan ilk oyuncu oldu.

FAIR-PLAY ÖDÜLÜ BREZİLYA'NIN

Brezilya, ırkçılık karşıtı mesajıyla FIFA Fair Play ödülüne layık görüldü. Brezilya Milli Takımı, Gine'ye karşı oynanan hazırlık maçında tarihinde ilk kez tamamen siyah forma giymişti. Güney Amerika temsilcisi, Real Madrid formasıyla ırkçı tacize maruz kalan forvet Vinicius Junior ile dayanışma göstergesi olarak geleneksel sarı formalarını tamamen siyah formayla değiştirmişti.