Canlı anlatım: Maçta goller üst üste

Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor ile karşı karşıya geliyor.

İLK 11'LER

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Boey, Singo, Davinson, Eren Elmalı, Torreira, Sara, Lang, Barış Alper Yılmaz, Sane, Osimhen

Alanyaspor: Victor, Aliti, Duarte, Ümit, Lima, Hadergjonaj, Makouta, Elia, Janvier, Mounie, Hwang.

CANLI ANLATIM:

78' Eren Elmalı'nın sol kanatta yerden çevirdiği topu, ceza sahasında Boey, arkadaşı Sara'ya bıraktı. Sara'nın şutu üstten auta çıktı.

74' Galatasaray'da Noa Lang yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

72' Alanyaspor'da Jo yerini İbrahim Kaya'ya bıraktı.

69' Osimhen ve Lang hava topunda çarpışarak yerde kaldı hakem oyunu durdu sağlık ekibi sahaya girdi.

67' Lucas Torreira, Süper Lig'de ilk kez bir maçta hem gol hem asist yaptı.

65' Galatasaray'da Barış Alper, yerini Lemina'ya bıraktı.

62' KAÇTI! Mounie ceza sahası dışından ayak içiyle köşeyi düşündü ama top direğin dibinden dışarı çıktı.

59' Ceza sahasına indirilen topta Osimhen röveşata denedi ancak topa tam vuramadı ve top ceza sahası içerisine düştü. Topu önünde bulan Torreira, düzgün bir vuruşla ağları havalandırmayı başardı.

58' GOOOLLL! Lucas Torreira, takımını bir kez daha öne geçiriyor.

56' KAÇTI! Serbest vuruşta kafalardan seken top Barış Alper'in önünde kaldı Barış'ın şutu auta gitti.

55' Alanyaspor'da Aliti, Osimhen'e yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

53' Ceza sahası içersinde Alanyasporlu savunmacı topa müdahile etmeye çalışırken arkadan Osimhen ayak koydu hakem Ali Şansalan faulü Osimhen'in yaptığını söyledi.

50' Hadergjonaj'ın sağ kanattan açtığı ortaya Mounie kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu.

49' GOOOLLL! Alanyaspor, skoru eşitleyen golü buldu.

47' Alanyaspor ikinci yarıya hızlı başladı. Sağ kanattan gelen ortaya Mounie kafa vuruşu yaptı top az farkla auta çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

DEVRE: Galatasaray 1-0 Alanyaspor

45' Galatasaray'da son dakikadaki baskı golü getirdi. Torreira tek pasla ceza sahasındaki Boey'i gördü, Fransız futbolcu dönüp sol ayak içiyle uzak direğe yerden nefis vurdu ve gol oldu.

45' GOOOLLL! Galatasaray, uzatma anlarında Sacha Boey ile 1-0 öne geçti.

45 İlk yarının sonuna 2 dakika eklendi.

44' Torreira'nın kaptığı top sol kanatta Lang'a gitti Lang'ın orta denemesi direkt kaleci Victor'un kucağında kaldı.

42' Barış Alper'in sol taraftan açtığı ortaya Osimhen'den önce Alanyaspor savunması müdahile ederek topla buluşmasını engelledi.

39' ORTA SAHADAN VURDU, DİREK! Ui-jo Hwang, Uğurcan Çakır'ı önde gördü ve orta sahadan vuruşunu gerçekleştirdi top üst direkten geri döndü.

36' Lang'ın ceza sahasının dışından çektiği şuta savunma müdahile etti ama top Sara'nın önüne düştü. Sara önünü boş görünce şut denedi ancak kaleyi bulamadı.

34' Galatasaray bu dakikalarda baskısını artırdı.

32' Bu sefer sol kanattan Eren Elmalı bindirdi savunma araya girerek topu kornere gönderdi. Galatasaray üst üste korner kazanıyor.

30' KAÇTI! Barış Alper sol kanattan geldi, ortaya çevirdiği topta kaleciye çarpan top önce direğe sonra da kornere gitti.

28' Alanyaspor'da Lima önceki pozisyonda topsuz alanda yaptığı faul için sarı kart gördü.

27' Sol kanatta Boey'in Jo'ya yaptığı harekete hakem faul dedi, sol kanattan serbest vuruş kullanacak Alanyaspor.

25' Galatasaray top kontrolünü elinde tutarak yaptığı paslarla Alanyaspor savunmasında boşluk arıyor.

22' GOL İPTAL! Galatasaray kalabalık Alanyaspor savunması arasında çok güzel paslaşmalar sonrası Sacha Boey'le golü buldu ancak sarı-kırmızılıların Fransız oyuncu ile bulduğu gol VAR incelemesinin ardından ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

18' Alanyaspor bu dakikalarda Galatasaray yarı sahasında pas yaparak atak oluşturmaya çalışıyor.

14' Sol kanattan açılan ortaya Mounie'den rövanşta denemesi Uğurcan için rahat bir top oldu.

12' Barış Alper'in ceza sahasına indirdiği topa kaleci Victor açılarak Osimhen'den önce müdahile etti.

10' Meschack ceza sahası dışından şut çekti ancak zayıf ve etkisiz kalan şut Uğurcan'ın kucağına gitti.

8' KAÇTI! Ruan'ın ceza sahasına soktuğu topa Jo şut denedi ama top yan ağlarda kaldı.

5' Ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen'in sırtı kaleye dönüş şekilde topuğuyla yaptığı vuruş kalecide kaldı.

4' Galatasaray sağ kanattan Boey ve Sane iş birliğiyle orta denemesi yaptı ancak top Alanyasporlu futbolcuların araya girmesiyle taca çıktı.

2' Alanyaspor etkili geldi. Son çizgiye inilen pozisyonda kale ağzına çevrilen topu Galatasaray savunması engelledi.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı. Her iki takıma da başarılar dileriz.