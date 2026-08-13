Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Rekorları

Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1969-1970 25.01.1970 Samsunspor-Galatasaray 0-0 22.02.1970 Altınordu-Galatasaray 0-0 01.03.1970 Galatasaray-İstanbul 0-0 08.03.1970 Galatasaray-Vefa 2-0 22.03.1970 Galatasaray-MKE Ankaragücü 2-0 29.03.1970 Beşiktaş-Galatasaray 0-0 05.04.1970 Galatasaray-Samsunspor 2-0 12.04.1970 Galatasaray-Gençlerbirliği 1-0 19.04.1970 Ankara Demirspor-Galatasaray 0-1

Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

Sezon Tarih Maç Sonuç 1969-1970 26.04.1970 Galatasaray-Fenerbahçe 0-1 03.05.1970 Galatasaray-Bursaspor 0-0 10.05.1970 Galatasaray-Göztepe 0-0 17.05.1970 Altay-Galatasaray 1-0 24.05.1970 PTT-Galatasaray 1-0 27.05.1970 Mersin İdmanyurdu-Galatasaray 1-0

Kaynak: AA