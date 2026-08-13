Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Rekorları - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Rekorları

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Galatasaray, Süper Lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0 ile elde etti. Kayıplar da dikkat çekiyor.

Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna Çorum FK maçıyla başlayacak Galatasaray, lig tarihindeki en farklı galibiyetlerini 8-0'lık skorlarla aldı.

Geride kalan 68 sezonda Galatasaray, bir maçta kalesinde en fazla 6 gol gördü. Bir maçta en fazla 9 gol atan sarı-kırmızılılar, üst üste en fazla 17 müsabaka kazandı, 5 karşılaşma yitirdi.

Üst üste 37 maç kaybetmeyen sarı-kırmızılılar, buna karşın en uzun süre olarak 9 karşılaşmada galibiyete hasret kaldı. Ayrıca "Cimbom", 69. sezonuna giren ligde üst üste en fazla 17 deplasman maçı kazandı.

Lig tarihinde 9 maç üst üste kalesinde gol görmeyen Galatasaray, en uzun süre art arda 6 müsabakada gol yollarında suskun kaldı. Sarı-kırmızılı ekip ayrıca, kalesini üst üste 14 maçta gole kapatamadı.

En farklı galibiyetleri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı galibiyetlerini 8-0'lık sonuçlarla Altınordu ve MKE Ankaragücü karşısında aldı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı sonuçlu galibiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0-8
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray0-7
2022-202312.11.2022İstanbul Başakşehir-Galatasaray0-7

En farklı skorlu yenilgileri

Galatasaray, lig tarihinde en farklı yenilgisini 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe karşısında yaşadı.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en farklı skorlu mağlubiyetleri şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray6-0
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray5-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray5-1
2017-201818.11.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray5-1
195914.06.1959Fenerbahçe-Galatasaray4-0
1995-199604.05.1996Galatasaray-Kocaelispor0-4
1996-199708.09.1996Galatasaray-Fenerbahçe0-4
2005-200622.04.2006Fenerbahçe-Galatasaray4-0
2013-201419.04.2014Galatasaray-Kasımpaşa0-4
2014-201526.10.2014İstanbul Başakşehir-Galatasaray4-0
2016-201710.04.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray4-0
2018-201901.09.2018Trabzonspor-Galatasaray4-0

En çok gol attığı maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 9-2 biten müsabakada Adana Demirspor'a attı.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 7 ve üzerinde gol attığı maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1959-196024.10.1959Galatasaray-Altınordu8-0
1992-199330.05.1993MKE Ankaragücü-Galatasaray0-8
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
1970-197109.01.1971Galatasaray-PTT7-1
1970-197106.06.1971PTT-Galatasaray1-7
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray3-7
2000-200119.08.2000Galatasaray-Erzurumspor7-0
2017-201803.03.2018Kardemir Karabükspor-Galatasaray0-7
2022-202312.11.2022İstanbul Başakşehir-Galatasaray0-7

En çok gol yediği maçlar

Galatasaray, lig tarihinde bir maçta en fazla golü, 6-0'lık sonuçla Fenerbahçe'den yedi.

Sarı-kırmızılı takımın ligde 5 ve üzerinde gol yediği maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2002-200306.11.2002Fenerbahçe-Galatasaray6-0
1989-199015.04.1990Fenerbahçe-Galatasaray5-1
2017-201818.11.2017İstanbul Başakşehir-Galatasaray5-1
1991-199222.04.1992Fenerbahçe-Galatasaray5-2
1998-199915.11.1998Galatasaray-Trabzonspor3-5
2001-200202.11.2001Bursaspor-Galatasaray5-0
2008-200922.02.2009Galatasaray-Kocaelispor2-5

En gollü maçları

Galatasaray'ın lig tarihinde en gollü maçı, 1983-1984 sezonunda 9-2 galip tamamladığı Adana Demirspor karşılaşması olurken, sporseverler bu maçta toplam 11 gol izledi.

Sarı-kırmızılı takımın ligdeki en gollü maçlarının sonuçları şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1983-198411.12.1983Galatasaray-Adana Demirspor9-2
1988-198917.09.1988Galatasaray-Adanaspor7-3
1991-199217.05.1992Zeytinburnuspor-Galatasaray3-7
1993-199417.10.1993Galatasaray-Kocaelispor5-4
1996-199727.10.1996Altay-Galatasaray1-8
1997-199816.11.1997Altay-Galatasaray4-5
2001-200226.08.2001Çaykur Rizespor-Galatasaray3-6
2007-200809.02.2008Galatasaray-Manisaspor6-3

Galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 17 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, 2023-2024 sezonunda 20-36. haftalarda üst üste 17 maçta rakiplerine puan kaptırmadı.

Galatasaray'ın 17 maçlık galibiyet serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2023-202415.01.2024Galatasaray-Kayserispor2-1

21.01.2024Trabzonspor-Galatasaray1-5

25.01.2024Galatasaray-İstanbulspor3-1

29.01.2024Galatasaray-Gaziantep FK2-1

02.02.2024Samsunspor-Galatasaray0-2

10.02.2024Galatasaray-Başakşehir2-0

18.02.2024MKE Ankaragücü-Galatasaray0-3

26.02.2024Galatasaray-Antalyaspor2-1

03.03.2024Beşiktaş-Galatasaray0-1

08.03.2024Galatasaray-Çaykur Rizespor6-2

17.03.2024Kasımpaşa-Galatasaray3-4

02.04.2024Galatasaray-Hatayspor1-0

15.04.2024Alanyaspor-Galatasaray0-4

21.04.2024Galatasaray-Pendikspor4-1

26.04.2024Adana Demirspor-Galatasaray0-3

05.05.2024Galatasaray-Sivasspor6-1

12.05.2024Fatih Karagümrük-Galatasaray2-3

Deplasman galibiyet serisi

Galatasaray, lig tarihinde deplasmanda üst üste en fazla 17 maç kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, 2023-2024 sezonun 21. haftasındaki Trabzonspor maçıyla başlayan ve 2024-2025 sezonunun 19. haftasındaki İstanbul Başakşehir karşılaşmasıyla sona eren seride üst üste konuk olduğu 17 müsabakadan galibiyetle ayrıldı.

Galatasaray'ın 17 maçlık deplasman galibiyet serisi şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2023-202421.01.2024Trabzonspor-Galatasaray1-5

02.02.2024Samsunspor-Galatasaray0-2

18.02.2024MKE Ankaragücü-Galatasaray0-3

03.03.2024Beşiktaş-Galatasaray0-1

17.03.2024Kasımpaşa-Galatasaray3-4

15.04.2024Alanyaspor-Galatasaray0-4

26.04.2024Adana Demirspor-Galatasaray0-3

12.05.2024Fatih Karagümrük-Galatasaray2-3

26.05.2024Konyaspor-Galatasaray1-3
2024-202516.08.2024Konyaspor-Galatasaray1-2

31.08.2024Adana Demirspor-Galatasaray1-5

21.09.2024Fenerbahçe-Galatasaray1-3

19.10.2024Antalyaspor-Galatasaray0-3

23.11.2024Bodrum FK-Galatasaray0-1

08.12.2024Sivasspor-Galatasaray2-3

22.12.2024Kayserispor-Galatasaray1-5

12.01.2025İstanbul Başakşehir-Galatasaray1-2

Yenilgi serisi

Galatasaray, lig tarihinde en fazla 5 maç üst üste yenildi.

Sarı-kırmızılı takım, 2003-2004 sezonunda 25 ile 29. haftalar arası üst üste 5 maçta rakiplerinden puan alamadı.

Galatasaray'ın 5 maçlık yenilgi serisindeki maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
2003-200413.03.2004Akçaabat Sebatspor-Galatasaray2-1

20.03.2004Galatasaray-Çaykur Rizespor1-2

26.03.2004Samsunspor-Galatasaray1-0

04.04.2004Galatasaray-Beşiktaş1-2

10.04.2004MKE Ankaragücü-Galatasaray1-0

Yenilmezlik serisi

Galatasaray'ın lig kariyerinde üst üste yenilmezlik serisi 37 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1984-1985 sezonun son haftasında başlayan seride, 1985-1986 sezonunu 36 maçta yenilgisiz tamamlarken toplamda 37 maça ulaşarak, kendi rekoruna imza attı.

Kazanamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde üst üste kazanamama rekoru 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı ekip, 1966-1967, 1969-1970 ve 1976-1977 sezonlarında dokuzar maç üst üste galibiyete hasret kaldı.

Gol atma serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste 39 maçta rakip fileleri havalandırmayı bildi.

Sarı-kırmızılı ekip, 1997-1998 sezonunun 2. haftasıyla, 1998-1999 sezonun 6. haftaları arasında geçen toplam 39 lig maçında üst üste en az 1 kez rakip fileleri havalandırdı.

Gol yememe serisi

Galatasaray'ın kalesinde gol görmeme serisi 9 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 15 ile 23. haftalar arası tam 9 maçı gol yemeden tamamlarken, bu seride yapılan müsabakalar şöyle oldu:

SezonTarihMaçSonuç
1969-197025.01.1970Samsunspor-Galatasaray0-0

22.02.1970Altınordu-Galatasaray0-0

01.03.1970Galatasaray-İstanbul0-0

08.03.1970Galatasaray-Vefa2-0

22.03.1970Galatasaray-MKE Ankaragücü2-0

29.03.1970Beşiktaş-Galatasaray0-0

05.04.1970Galatasaray-Samsunspor2-0

12.04.1970Galatasaray-Gençlerbirliği1-0

19.04.1970Ankara Demirspor-Galatasaray0-1

Gol yeme serisi

Galatasaray, lig tarihinde üst üste en fazla 14 maçta kalesini gole kapatamadı.

Sarı-kırmızılı ekip ilk olarak 1987-1988 sezonunda, son olarak da 1997-1998 sezonunda 13 ve 1998-1999 sezonunda da 1 müsabaka olmak üzere iki kez üst üste 14 maç kalesinde gol gördü.

Gol atamama serisi

Galatasaray'ın, lig tarihinde rakiplerine gol atamama serisi 6 maç olarak gerçekleşti.

Sarı-kırmızılı takım, 1969-1970 sezonunda 24 ile 29. haftalar arası tam 6 maçta rakiplerine gol atamadı. Bu seride oynanan maçlar şöyle:

SezonTarihMaçSonuç
1969-197026.04.1970Galatasaray-Fenerbahçe0-1

03.05.1970Galatasaray-Bursaspor0-0

10.05.1970Galatasaray-Göztepe0-0

17.05.1970Altay-Galatasaray1-0

24.05.1970PTT-Galatasaray1-0

27.05.1970Mersin İdmanyurdu-Galatasaray1-0

Kaynak: AA

Galatasaray, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Rekorları - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı UNESCO listesindeki tarihi İznik surlarına çirkin saldırı
Görüntü Türkiye’den Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar Görüntü Türkiye'den! Evden uzun namlulularla çıkıp komşularını taradılar
Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak Valilik duyurdu: O ilde denize girmek yasak
Trabzonspor kahvaltıda buluştu O kareye beğeni yağdı Trabzonspor kahvaltıda buluştu! O kareye beğeni yağdı
MHP’li başkan “PKK’lı“ deyip Suavi’nin konserinin iptalini istedi MHP'li başkan "PKK'lı" deyip Suavi'nin konserinin iptalini istedi
Fenerbahçe’de büyük kıyım İşte Aziz Yıldırım’ın “Güle güle“ dediği isimler Fenerbahçe'de büyük kıyım! İşte Aziz Yıldırım'ın "Güle güle" dediği isimler
Köfteci Yusuf’ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü Köfteci Yusuf'ta çekilen görüntü sosyal medyayı ikiye böldü
O görüntüler başlarını yaktı Suç örgütü liderine kutlama yapan işletmeye operasyon O görüntüler başlarını yaktı! Suç örgütü liderine kutlama yapan işletmeye operasyon
Fenerbahçe’den Vedat Muriqi için TFF’ye sürpriz başvuru Fenerbahçe'den Vedat Muriqi için TFF'ye sürpriz başvuru
Oyunculuğu bırakıp Londra’ya yerleşmişti Serel Yereli memleketine döndü Oyunculuğu bırakıp Londra'ya yerleşmişti! Serel Yereli memleketine döndü
Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor Bebek için geri sayım başladı Murat Yıldırım ikinci kez baba oluyor! Bebek için geri sayım başladı
Giresun’da facia Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı Giresun'da facia! Anne ile iki kızı sel sularına kapıldı
Kamera her şeyi kaydetti Çocuğunun yanında yaptığı rezilliğe bakın Kamera her şeyi kaydetti! Çocuğunun yanında yaptığı rezilliğe bakın
İran Büyükelçiliği Trump’la dalga geçti: Gizli uçuşu böyle tiye aldılar İran Büyükelçiliği Trump'la dalga geçti: Gizli uçuşu böyle tiye aldılar
Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu Son anda kurtuldular Cep telefonları bir aileyi yok ediyordu! Son anda kurtuldular
Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı Müge’yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı Genç kadını ölümünde bile rahat bırakmadı! Müge'yi katleden cani 1 hafta sonra mezarında yakalandı
Mahmud Abbas Ankara’da Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı Mahmud Abbas Ankara'da! Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi törenle karşıladı
Yeni Parti mi CHP mi İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç Yeni Parti mi CHP mi? İşte son seçim anketinden çıkan sürpriz sonuç
Hadise konserinde yerde dans etti O anlar çok konuşuldu Hadise konserinde yerde dans etti! O anlar çok konuşuldu
CHP’de 5 il başkanlığına yeni atama CHP'de 5 il başkanlığına yeni atama
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında

13:38
Vlahovic’in İstanbul’a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı
Vlahovic'in İstanbul'a neden iki kasa domates getirdiği ortaya çıktı
13:29
F.Bahçe’nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
F.Bahçe'nin Devler Ligi ihtimalini açıkladılar: Yüzde 48 ihtimalle...
13:20
Fenerbahçe’nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
Fenerbahçe'nin yeni transferi Lukaku sağlık kontrolünden geçti
13:12
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti Ünlü iş adamı da aralarında
Süleymancılar operasyonunda gözaltına alınanların isimleri netleşti! Ünlü iş adamı da aralarında
13:06
Giresun’daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
Giresun'daki selde eşini ve kızlarını kaybeden babadan kahreden sözler
13:02
Fenerbahçe’den Berke Özer bombası Ederson giderse yerine geliyor
Fenerbahçe'den Berke Özer bombası! Ederson giderse yerine geliyor
12:31
İlk iki sırada abi-kardeş var İşte Türkiye’nin en çok vergi veren isimleri
İlk iki sırada abi-kardeş var! İşte Türkiye'nin en çok vergi veren isimleri
12:10
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
Mabel Matiz hakkında bir soruşturma daha
11:44
İşte Bakan Çiftçi’nin “Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti“ dediği dev merkez
İşte Bakan Çiftçi'nin "Alihan Kuriş Almanya’dan yönetecekti" dediği dev merkez
11:41
Süper Lig’de şampiyonluk oranları belli oldu Fenerbahçe ve Galatasaray’ın oranı bomba
Süper Lig'de şampiyonluk oranları belli oldu! Fenerbahçe ve Galatasaray'ın oranı bomba
11:23
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid’de ilk kupasını kazandı
Mourinho yıllar sonra döndüğü Real Madrid'de ilk kupasını kazandı
11:00
Üç yıl önce Fenerbahçe’ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
Üç yıl önce Fenerbahçe'ye geldi, 1 dakika bile oynamadan gitti
10:59
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmini belli oldu
10:58
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket Aralarında ünlü markalar da var
Süleymancılarla ilişkili 32 şirket! Aralarında ünlü markalar da var
10:42
Osimhen ve Icardi’yi Galatasaray’a getiren isimden bomba transfer
Osimhen ve Icardi'yi Galatasaray'a getiren isimden bomba transfer
10:28
Ronaldo’dan babasını kaybeden Messi’ye başsağlığı
Ronaldo'dan babasını kaybeden Messi'ye başsağlığı
10:21
Bakan Çiftçi açıkladı Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
Bakan Çiftçi açıkladı! Süleymancılar operasyonunun perde arkasından o ülke çıktı
10:07
Fenerbahçe’ye Livakovic’ten kötü haber
Fenerbahçe'ye Livakovic'ten kötü haber
10:04
Motorinde ÖTV sıfırlandı Pompa fiyatların dev indirim geldi
Motorinde ÖTV sıfırlandı! Pompa fiyatların dev indirim geldi
09:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün DEM Parti İmralı heyetini kabul edecek
09:24
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler İşte adreslerden çıkanlar
Alihan Kuriş operasyonundan ilk görüntüler! İşte adreslerden çıkanlar
09:04
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Süleymancıların tüm şirketlerine el konuldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2026 16:15:16. #7.13#
SON DAKİKA: Galatasaray'ın Lig Tarihindeki Rekorları - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.