Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

08.08.2023 20:55

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla mücadele edecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Galatasaray, Slovenya ekibi Olimpija Ljubljana'yla kozlarını paylaşacak. Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda yapılacak maç, TSİ 22.00'de başlayacak. Mücadeleyi İsveç Futbol Federasyonundan hakem Andreas Ekberg yönetecek.

EKSİKLER

Galatasaray'da sakatlığı bulunan Nicolo Zaniolo ile henüz hazır olmayan yeni transfer Wilfried Zaha maç kadrosunda yer almıyor. UEFA listesine bildirilmeyen Olimpiu Morutan, Yusuf Demir ve Kerem Demirbay da Slovenya temsilcisine karşı görev yapamayacak.

ICARDI YEDEK

Takımın yıldız futbolcusu Mauro Icardi bu maça yedek başlayacak. Forvette ise yeni transfer Cedric Bakambu görev yapacak.

TORREIRA RAHATSIZ

Galatasaray'da Lucas Torreira'nın yalnızca midesinde rahatsızlık var. Uruguaylı futbolcu, sakatlığı bulunmamasına rağmen riske edilmeyecek.

İlk 11'ler;

Olimpija Ljubljana: Vidovsek, Silva, Ratnik, Muhamedbegovic, Sualehe, Elsnik, Pedro, Seslar, Posavec, Fedida, Bristric.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Nelsson, Kazımcan, Berkan, Oliveira, Barış Alper, Mertens, Kerem, Bakambu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi, Galatasaray, Ljubljana, Slovenya, Spor, Son Dakika

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SON DAKİKA: Olimpija Ljubljana-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu - Son Dakika
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