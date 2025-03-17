Galatasaray Tesisleşme Projeleriyle Güçleniyor

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, sarı-kırmızılılara çok büyük finansal katkı verecek projeler yaptıklarını belirterek, "Galatasaray'ın, sportif başarının yanında tesisleşmesini de tamamlaması gerekti. Tesisleşme için futboldan başladık" dedi. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu ise Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in nisan ayına kadar kararını bildireceğini söyledi.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, yönetim kurulu üyeleri, Sportif AŞ yöneticileri ve Teknik Direktör Okan Buruk, basın mensuplarıyla Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde iftarda bir araya geldi. İftardan sonra sohbet toplantısında açıklamalarda bulunan Dursun Özbek, "Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri, yaklaşık 130 dönüm üzerine kuruldu. Emlak Konut ile Riva ve Florya projelerini yapmak için bir sözleşme imzalamıştık. Bunun için Florya'daki yerleşkemizden çıkmamız gerekiyordu. Stada en yakın yer olduğu için bu arsayı tercih ettik. 2017'de Milli Emlak ile bir protokol yaptık. 2018'de seçimi kaybettik. Sonraki dönemde burası biraz hareketsiz kaldı. 2022'de tekrar seçildiğimizde buradaki 130 dönümlük arsanın harcını yatırarak tapusunu aldık. Ondan sonra da burada tesisi yapmak üzere inşaata başladık. O gün burada böyle bir tesisi hayal etmek çok zordu. Ancak inşaat yapan biri olarak hayalini kurmuştum. Bu hayalin peşinde koşmak suretiyle bu tesisi yaptık. A Takım kamp binası ve iki saha yaklaşık 30 dönümü kapsıyor. Arkada 100 dönüm daha arsamız var. Bu arsada akademi binasıyla ilgili projelerimiz bitti. Burası 14 bin 500 metrekare. Akademi binası da 4 bin 500 metrekare olacak. Birisi suni çim olmak üzere toplam 4 futbol sahamız olacak. Bir tanesi maçları oynamamız için tribüne sahip olacak" diye konuştu.

Kemerburgaz'daki tesisin yapılmasında kulüp üyeleri ve Galatasaray'ı sevenlerin büyük desteği olduğunu ifade eden Başkan Özbek, "Bu tip projeleri yapmak için en önemli faktör birbirimizi sevmemiz, ilişkilerimizin hep iyi olması gerek. Bugüne kadar güzel iklim geldi. Bundan sonra da devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Tesisin tüm finansmanı kulübümüz tarafından sağlandı. Yaklaşık 650-700 milyon TL harcama yaptık. 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği (1905 GSYİAD) ön taraftaki 2 futbol sahasını kulübümüze hediye etti. Bu arada Galatasaraylı olan herkesin kapısını çaldık ve büyük bir ilgi gördük. Buna rağmen 700 milyon TL kasamızdan çıktı" şeklinde konuştu.

"Galatasaray, her zaman olduğu gibi enlerin ve ilklerin kulübü"

Galatasaray'ın dünya markası olduğunu vurgulayan Özbek, "Tesislerinin de eksiksiz ve kendi marka değerine yakışır seviyede olması lazım. Florya, yaklaşık 50 sene önce yapılmış. O gün itibarıyla Türkiye'deki en önemli tesisti ancak zaman içinde futbol ekonomisinin gelişmesi, büyümesiyle artık Galatasaray'a hitap etmiyordu. Onun için bu projeye başladık. Galatasaray'ın, sportif başarının yanında tesisleşmesini de tamamlaması gerekti. Tesisleşme için futboldan başladık. Stadımızın yanında 60 dönümlük arsamız var. Orada da basketbol, voleybol ve yüzme etkinliklerimize ev sahipliği yapacak bir tesisin projesini bitirdik. Ruhsat aşamasına geldik. Spor kulüplerinin yapması gereken diğer husus ise finansal yapının düzelmesi. Riva, Florya ve Mecidiyeköy'de gayrimenkul geliştirme yöntemiyle Galatasaray'a çok büyük finansal katkı verecek projeler yapıyoruz. Bizim için sportif başarı esas. Ancak tesisleşme ve finansal yapı olmadığı takdirde sportif başarı sürdürülebilir olmaktan uzaklaşıyor. Arkadaşlarımla Galatasaray'a hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu hizmeti yaparken sadece sportif başarı değil finansal yapının düzelmesi için de çaba harcıyoruz. 2016'da arkadaşlarımla başlattığım gayrimenkul geliştirme hamlesini, 'Galatasaray Emlak AŞ' diye ironik bir şekilde eleştirildi. Biz esasta bir spor kulübüyüz ama sportif başarıyı sürdürülebilir hale getirmek için faaliyet dışından kaynak yapmamız gerektiğini söylüyorduk. O gün bizi eleştiren tüm rakiplerimiz benzer arayışlara girdi. Bu bile aramızda ne kadar fark olduğunu göstermesi için yeterli. Takip edilmekten hoşlanıyoruz. Galatasaray, her zaman olduğu gibi enlerin ve ilklerin kulübü. Yine öncü karakterini ortaya koydu" diye konuştu.

" Türkiye Bankalar Birliği'ne 1.2 milyar TL borcumuz kaldı"

Bankalar Birliği'ndeki borç ile ilgili de bilgiler veren Dursun Özbek, şunları söyledi:

"Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) 1.2 milyar TL borcumuz kaldı. Bu projelerden kazandığımız ilk parayla bu borcu da kapatacağız. Bu çok uzak değil. A, B ve C planlarımız var. Borçlarımız bazı kategorilere ayrılıyor. Galatasaray'ın gelir seviyesi, sportif faaliyetlerinden kaynaklanan yükümlülüklerini ödemek için son derece müsait. Bizi zora sokan en önemli faktör geçmişten gelen borçların yükü nedeniyle girdiğimiz faiz sarmalı. Düne kadar senede 1.5 milyar TL faiz ödemek zorundaydık. Yapılandırma anlaşmasına bağlı olarak gelirlerimizin yüzde 50'si gidiyordu. Kulübü yönetmek için gereken paranın iki katını bulmak zorunda kalıyorduk. Galatasaray, faiz sarmalından çıkarsa elde ettiği gelirle tüm çarkı çevirmemiz mümkün. Öncelikli hedefimiz faiz kanamasını durdurmak. Bundan sonraki dönemde yönetimlerin işini kolaylaştıracak bir olay var. Florya ve Riva projeleriyle önemli miktar parayı bir fona yatıracağız. Bu fonun getirisini de amatör sporlara aktaracağız. Futbolda 2024-2025 sezonunda tüm gelirlerde zirve yaptık. Gelirler kategorisinde Avrupa'da 9. sıradayız. Bizim önümüzde Bayern Münih gibi kulüpler var. Her maçı 50 bin seyirciye oynuyoruz. Sponsor gelirimiz rekor kırmış vaziyette. Galatasaray Kulübünün bu gelirlerle kolayca yönetmek mümkün. Yeniden faiz sarmalına girilmez. Buradaki önemli faktör TBB'nin faiz sarmalından çıkmak. Tesisleşme Galatasaray'da 50 yıldır askıya alınmış durumdaydı. Galatasaray, son tesisi olan Florya'yı yaklaşık 50 sene önce yapmış. Bu sürede gerekli olan tesisler için herhangi bir adım atılmamış. Bunu geçmiş yönetimleri eleştirmek için değil çizdiğimiz yolun Galatasaray camiası tarafından anlaşılması için söylüyorum. Stadın altındaki arazide basketbol ve voleybol salonu, yüzme havuzumuzu yapacağız. Galatasaray'ın 17 branşının dağılmışlığı yönetimi zorlaştırırken büyük bir masrafı da beraberinde getiriyor. Stattan buraya 7 dakikada geliniyor. Burasını bir Aslan vadisi şeklinde düşünüyorum."

"Bugüne kadar bir sıkıntımız olmadı"

Futbolculara ödemelerde sorun yaşandığı iddialarıyla ilgili de konuşan Özbek, "Galatasaray, bizim yönetimimizde hiçbir gün finansal açıdan temerrüde düşmemiştir. Bu hem kulübün kendi olanaklarıyla, yetişmediği yerde yönetim kurulunun çabalarıyla olmuştu. Futbol takımı profesyoneldir. Futbolcuların vecibeleri var. Aynı seviyede bizim de vecibelerimiz var. Bunun idraki içindeyiz. Bugüne kadar bir sıkıntımız olmadı. Çabamız bundan sonra da yaşanmaması için. Aldığımız tedbirler var. Yakın bir zaman sonra çok daha farklı bir finansal seviyeye geleceğiz. Getirmek istediğim seviye, yönetim kurulunun veya dışarıdan kimsenin finansal desteği olmadan kulübün kendi çarklarını çevirebilmesi. İnşallah en kısa sürede o seviyeye getireceğiz" dedi.

Abdullah Kavukçu: "Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek"

İtalyan ekibi Napoli'den sezon başında kiralık olarak kadrosunda Nijeryalı futbolcu Victor Osimhen'in gelecek sezonki durumu için Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, "Osimhen'in gelmesi bir hayaldi. Geldi ve bizde oynuyor. Ocak ayında gideceği söylendi ama kaldı. Galatasaray'ı çok seviyor. Şu anda rakiplerimizin tek hayali. Biz masadayken rakiplerimiz de onu almak için çok uğraştı. İbrahim ağabey (İbrahim Hatipoğlu) ile onu getirmeyi başardık. Osimhen nisan ayında bize kararını bildirecek. Şu anda dünyanın 5 büyük takımı da Osimhen ile ilgileniyor. Şampiyonluğa giderken Victor ile henüz kendisiyle bir şey konuşmadık. Bunu dillendirmenin anlamı da yok. Galatasaray çok büyük bir kulüp. Büyük olmasa Victor gelmezdi. Victor'un bonservisini almamız hayal değil. Bunu bence gözümüzde büyütmeyelim. Daha bize çok Victor'lar gelir. Yeter ki birlikte olalım. İnşallah daha iyilerini hep berabere başaracağız" diye konuştu.

Eray Yazgan: "Emniyetin çok iyi tedbirler alacağına şüphemiz yok"

Galatasaray Genel Sekreteri Eray Yazgan, Fenerbahçe ile oynanacak Ziraat Türkiye Kupası'ndaki maç için yabancı hakem ve güvenlik önlemleriyle ilgili konuştu. Yazgan, "İstanbul Emniyeti'ne, valiliğe ve İçişleri Bakanlığı'na güvenimiz tam. Onların Ali Sami Yen'de aldığı tedbirlerinin benzerini, taraftarların ve vatandaşın huzuru için alacağına şüphemiz yok. Emniyetin çok iyi tedbirler alacağına, Ali Sami Yen Stadı'ndaki maçın bir benzerini yaşatacağına şüphemiz yok" şeklinde konuştu.

"Yabancı hakem gelip gelmeyeceği TFF için çok ciddi bir sınav olacak"

Yabancı hakem konusu için ise Yazgan, "Yabancı hakem konusu, Fenerbahçe ile yaptığımız maçtan önce başlayan bir tartışmaydı. Biz başından beri aynı şeyi söylüyoruz. Bizim için yabancı hakem Türk hakem meselesi değil, iyi hakem, kötü hakem var. Bizim tek beklentimiz vardı. Hep, 'İyi bir hakem olsun ve Mariborlu veya Hill City'li biri olmasın' dedik. Ne yazık ki Mariborlu bir hakem getirdiler. Fenerbahçe ile yapacağımız Türkiye Kupası maçına yabancı hakem gelip gelmeyeceği Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) için çok ciddi bir sınav olacak. Tam bir turnusol kağıdı. Ne kadar adil davrandıklarını, tarafsız olduklarını alacakları karar ve atayacakları hakemle belirleyecekler. TFF'nin yabancı hakemi atayacağını tahmin ediyoruz. Bu artık onların sorumluluğunda. Burada en önemli şey, basit hukuki şartların TFF tarafından yerine getirilmesi. Bununla ilgili düzenlemeler yapılmasına ihtiyaç var. Bu düzenlemeleri hukuki olarak yerine getirmeleri gerekmekte. Talimat değişikliğini yapmalarını bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

İbrahim Hatipoğlu: "Rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz"

Maçların sahada kazanıldığını belirten Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu, "İnşallah yeni zaferlerin yaşanacağı, Avrupa'da yeni kupaların geleceği bir tesis olur. Hep birlikte burada büyük zaferlere şahitlik ederiz. Birkaç maçlık puan kayıplarında insanların hemen geçmişteki bütün büyük emekleri yok sayıp sadece birkaç maçlık değerlendirmelerle yorumlar yapmasının ne kadar yanlış olduğunu son hafta gördük. İyi bir takımımız var. Bu takımın Okan hocamız önderliğinde şampiyonluğu yakalayacağına yürekten inandığımızı hep söyledik. Zorlu bir süreçler yaşadık. Özellikle ocak ve şubat ayı arka arkaya oynadığımız maçlar nedeniyle zorlu geçti. Sahada insanlar görev yapıyor. Hiçbiri makine değil. Hepsinin aynı performansta oynamasını beklemek büyük bir haksızlık olur. Bu süreçte istemediğimiz birkaç beraberlik aldık. Günün sonunda 22 galibiyet, 5 beraberlikle namağlup bir şekilde rekorlar kırarak yolumuza devam ediyoruz. Oluşturulmak istenen bir algıydı. Galatasaray'ın puan kaybedeceği, rakibimizin şampiyon olacağını empoze etmeye, kamuoyunu buna inandırmaya çalıştırlar. Bu organize, planlı bir hareketti. Geçen haftaya kadar Galatasaraylı birçok insanı bile bu plan etkiledi. Bir umutsuzluk havası yapılmaya çalışıldı. Zafer inananlarındır. Galatasaray martta yarışın içindeyse mayısı bırakmamıştır. Mayıslar bizimdir. Bu sene de şampiyonluğu kazanacağız. İnşallah 25. şampiyonluk ve 5. yıldızı sahada hak ederek namağlup bir şekilde kazanacağız" şeklinde konuştu.

Niyazi Yelkencioğlu: "Toplam sponsorlukta 80 milyon Euro'ya yaklaştık"

Sponsorluklar için bir komite kurdukları ve herkesin katkıda bulunduğunu söyleyen Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, "Bir başarı geldiyse bu birlik ve beraberlik içinde çalıştığımız için oldu. Bu hepimizin ortak başarısı. Burada en önemli şey Galatasaray'ın ismi. Sportif başarı gelince sponsor bulmak daha kolay oluyor. Bu sezon şampiyon olarak 5. yıldızı alacağız. Sponsorluklarda daha da büyük rakamlara ulaşacağız. Formamıza aldığımız rakamlar 35 milyon avroyu buldu. Bu muazzam bir rakam. Formamızda reklam alacak yer kalmadı. Daha güzel günler bizi bekliyor. Toplam sponsorlukta 80 milyon Euro'ya yaklaştık" diye konuştu.

Okan Buruk: "Florya'nın uğurunu ve havasını buraya taşıdık"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, futbolculardan bir an önce Kemerburgaz'a geçmek için talep geldiğini ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

"Florya'dan Kemerburgaz'a geçiş çok hızlı oldu. Duygusal geçişi yaşayamadık. Bu tesise bir an önce geçmek istiyorduk. Tam hazır değilken bir antrenman testi yapmak için geldik. Oyunculardan bir an önce geçme talebi geldi. Burada çok mutlu olduklarını, tesisten, sahalardan ve spor salonundan çok memnun olduklarını söylediler. Benim açımdan bu sahada antrenman yapmak çok önemli. Böyle bir zeminimiz olduğu için çok şanslıyız. Yeni transfer geldiğinde hep bir mahcubiyet yaşıyorduk. Morata geldi. Onu Florya'daki sahaya çıkardığımda, 'Böyle bir adam aldık. Böyle sahada antrenman yaptırıyoruz' diyordum. Florya'daki sahaları yatırım yaparak yeniledik ama istediğimiz gibi olmadı. Buradaki ortam çok değişik. Oyuncular çok mutlu oldu. Florya'yı terk etmeden, veda etmeden geldik. Oranın ortamını ve sıcaklığını özlememek imkansız ama buraya alışıyoruz. Florya'nın uğurunu ve havasını buraya taşıdık. O yüzden buraya 'Küçük Florya' diyebiliriz. Florya'nın suyu var. Onu da burada içiriyoruz. Etrafı, ağaçları onunla suluyoruz."

Metin Öztürk: "Bu yönetim ve ekip, Dursun Özbek liderliğinde farklı bir yere gidiyor"

Kulübün emrinde yollarına devam ettiklerini ifade eden Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk ise, "İnsan vücudunu bir yerden bir yere taşıyan beyinse ekiplerde de liderdir. Benim GSYİAD Başkanlığım döneminde başkanımız kulüp başkanı seçildi. Biz hep kulübün emrinde yolumuza devam ettik. Başkanımızın seçimi kaybettiği dönemde her şey kesintiye uğradı. Sonra tekrar hareketlendi. Başkanımızın liderliğinde uzun yıllar Okan hocamızla Galatasaray nice nice şampiyonluklara gidecektir. Yönetim kurulundaki herkes çok kıymetli şeyler yapıyor ancak lider olmazsa bunların hiçbiri yaşanmaz. Biz, aynı armayla başkanımız gelene kadar 13'üncüydük. Bu tesis yoktu. Başkanımız inanılmaz işler yaptı. Bir finansal toparlanma da sağlandı. Bu yönetim ve ekip, Dursun Özbek liderliğinde farklı bir yere gidiyor. Okan hocamıza ve başkanımıza çok inandık. Bu sene gerçek 5. yıldızı takacağız. Önümüzdeki dönemlerde de Florya'nın hızlandığını, stadın altındaki tesisin yapılacağını göreceğiz" dedi.

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Demircan da, Kemerburgaz tesislerinin takıma hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulunarak, "Geldiğimizde otelci zannediyorduk ama başkanımız bizden büyük müteahhit çıktı. Başından sonuna kadar her şeyi takip etti. Biz de elimizden geldiğince yardım etmeye çalıştık. İnşallah takımımız için hayırlı ve uğurlu olur. İçinde huzur ve kenetlenme yoksa yapılan bir şato bile sadece bir betonarme bina. Bir işe yaramaz. Çok şükür içindekiler iyi insanlar. Günün sonunda da inşallah iyiler kazanır. Temennimiz bu yönde" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL