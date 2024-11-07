Galatasaray, Tottenham'ı 3-2 Yendi

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Tottenham: 3-2

Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, - GALATASARAY, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 mağlup etti. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39'uncu dakikada Victor Osimhen kaydetti. Tottenham'ın golleri ise 18'inci dakikada Will Lankshear ile 69'uncu dakikada Dominic Solanke'den geldi. Konuk ekipte Will Lankshear, 60'ıncı dakikada ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, gruptaki 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 10 yaptı. Tottenham ise ilk mağlubiyetin aldı ve 9 puanda kaldı.

UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray, evinde İngiltere temsilcisi Tottenham'ı konuk etti. Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmayı Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lawrence Visser yönetti. Lawrence Visser'in yardımcılıklarını ise Rien Vanyzere ile Thibaud Nijssen üstlendi.

Ev sahibi Galatasaray mücadeleye; Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Barış Alper Yılmaz, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen ve Icardi ilk 11'iyle çıktı. Konuk ekip Tottenham ise; Forster, Porro, Draguşin, Davies, Gray, Bissouma, Maddison, Bergvall, Johnson, Lankshear ve Son ile sahada yer aldı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan taraf Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip mücadelenin henüz 6'ncı dakikasında öne geçti. Mertens'in ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta içeri gönderdiği topu savunma kafayla uzaklaştırdı. Ceza sahası dışı sol çaprazına düşen topu Yunus Akgün, kontrol ettikten sonra vuruşunda meşin yuvarlak kalecinin solundan köşeye giderek ağlarla buluştu: 1-0. Golün ardından Totthenam, 19'uncu dakikada beraberliği yakaladı. Ceza sahası dışında topla hareketlenen Gray, meşin yuvarlağı içeri doğru gönderdi. Gelen topu ceza sahası içi sağında Johnson, kale önüne indirdi. Kale önünde topla buluşan Lankshear, tek vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1. Ön alan baskısıyla rakibini hataya zorlayan Galatasaray, 25'inci dakikada etkili geldi. Hızlı hücumda Sara'nın pasıyla ceza sahası içinde kaleciyle karşı karşıya pozisyonda topla buluşan Osimhen'in ayak içiyle bekletmeden vuruşunu kaleci Forster kurtardı. Forster'dan seken top ceza yayında Mertens'in önüne düştü. Bu oyuncunun bekletmeden sert şutunda top yandan dışarıya çıktı. Baskısını artıran sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 32'nci dakikasında tekrar öne geçti. Savunmanın hatasında ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mertens, yerden içeriye gönderdiği topla kaleciyle karşı karşıya pozisyonda kalan Osimhen, tek vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-1. Gol sonrası topun hakimi Galatasaray olurken, Tottenham takım halinde savunma yaparak kontrataklarla hücum etmeye çalıştı. Etkili oyununu sürdüren sarı-kırmızılar, 39'uncu dakikada farkı 2'ye çıkardı. Ceza sahası dışı sağ çaprazından Mertens'in içeri doğru ortasına Osimhen'in bekletmeden dokundu ve top filelere gitti: 3-1. Karşılaşmanın ilk yarısını Galatasaray 3-1 önde kapattı.

İkinci yarıya ev sahibi Galatasaray aynı kadroyla devam etti. Konuk ekip Tottenham ise Son – Kulusevski değişikliği ile başladı. Etkili oyununu ikinci yarıda da sürdüren sarı-kırmızılar, 50'nci dakikada Yunus Akgün ile gole yaklaştı. Mertens, sağdan kullandığı köşe vuruşta topu ceza yayının üzerine doğru çıkardı. Gelen topa Yunus bekletmeden vurdu, meşin yuvarlak savunmaya da çarparak sağ direğin yanından kornere çıktı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Galatasaray, Osimhen ile etkili geldi. Sağdan Mertens'in ortasında ceza sahası içerisine gelen topa iyi yükselen Osimhen'in kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı. Üst üste ataklar üreten sarı-kırmızılı ekip, 56'ncı dakikada Osimhen ile 4'üncü gole yaklaştı. Sağ kanatta Mertens'in pasıyla son çizgide topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu içeri doğru yerden gönderdi. Gelen topa Osimhen vurdu fakat meşin yuvarlağı kaleci Forster güçlükle kornere çeldi. 60'ıncı dakikada Tottenham'da Lankshear, Sara'ya yaptığı müdahale sonrasında ikinci sarıdan kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Karşılaşma Galatasaray'ın baskın oyunuyla devam ederken, 61'inci dakikada Barış Alper Yılmaz, ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla uzaktan kaleyi yokladı fakat topu yine Forster güçlükle çeldi. 62'nci dakikada savunmanın uzaklaştırmak istediği topu ceza sahası içi solunda önünde bulan Yunus Akgün'ün sert şutunu kaleci Forster çıkardı. Bu pozisyondan 7 dakika sonra Tottenham farkı 1'e indirdi. Ceza sahası içi sağında son çizgide Porro'nun içeri çevirdiği topa kale önüne Solanke topukla dokundu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 3-2. Golden sonra iki takım da girdiği pozisyonlardan yararlanamadı. Karşılaşmanın son dakikalarına girilirken, Tottenham biraz daha fazla topla oynadı. Karşılaşmada başka pozisyon olmayınca Galatasaray sahadan 3-2'lik skorla galip ayrılan taraf oldu. Bu sonucun ardından Galatasaray, 3'üncü galibiyetini elde etti ve puanını 10 yaptı. Tottenham ise ilk mağlubiyetin aldı ve 9 puanda kaldı.

FERNANDO MUSLERA'NIN CEZASI BİTTİ

Sarı-kırmızılı ekibin 38 yaşındaki Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, cezasının sonlanmasının ardından formasına kavuştu. İsviçre temsilcisi Young Boys ile UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında oynanan maçta gördüğü kırmızı kart sebebiyle 3 maç ceza alan Muslera; PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarının ardından Tottenham mücadelesiyle Avrupa'da kalesini koruyabildi.

ISMAIL JAKOBS SAKATLIĞI SEBEBİYLE FORMA GİYMEDİ

Galatasaray'ın 25 yaşındaki Senegalli sol beki İsmail Jakobs, UEFA Avrupa Ligi'nin 4'üncü haftasında oynanan Tottenham maçında sakatlığı sebebiyle kadroda yer almadı. Süper Lig'in 9'uncu haftasında oynanan Antalyaspor maçında sakatlanan Jakobs'un yerine teknik direktör Okan Buruk, sol kanat bekte Yunus Akgün'ü sahaya sürdü.

Öte yandan UEFA listesinde yer almayan; Roland Sallai, Eyüp Aydın ve Gökdeniz Gürpüz karşılaşmada forma giymeyen isimler oldu.

OKAN BURUK'TAN YENİ REKOR

Galatasaray'ın sahasında Totthenam'ı mağlup etmesiyle birlikte sarı-kırmızıların teknik direktörü Okan Buruk, bir rekora daha imza attı. Buruk, UEFA Avrupa Ligi'nde en fazla galibiyet alan Türk teknik direktör oldu. Başakşehir ve Galatasaray yönetiminde toplam 16 maça çıkan Okan Buruk, 9'uncu galibiyetini Tottenham'a karşı elde etti ve 8 galibiyetli; Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geçerek organizasyonda en fazla galibiyet alan Türk teknik adam ünvanının sahibi oldu.

YUNUS AKGÜN AVRUPA'DA GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Galatasaray'ın 24 yaşındaki milli oyuncusu Yunus Akgün, Tottenham ağlarına gönderdiği golle Avrupa'daki gol serisine de devam etti. PAOK, RFS ve Elfsborg maçlarında 1'er gol kaydeden Yunus, Tottenham ağlarına da 1 gol göndererek bu sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki 4'üncü golünü attı. Bu sezon toplam gol sayısını 6'ya çıkaran milli oyuncu, Süper Lig'de ise Gaziantep FK ve Alanyaspor karşılaşmalarında fileleri havalandırmıştı.

YENİLMEZLİK SERİSİ 12 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Tottenham maçını da galibiyetle geçerek yenilmezlik serisini 12 maça çıkardı. Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan Galatasaray, bu mücadele sonrasında Süper Lig'de 7 ve UEFA Avrupa Ligi'nde ise 2 galibiyet aldı. Sarı-kırmızılı ekip, iki kulvarda oynadığı 1'er maçı da beraberlikle tamamladı. Söz konusu bu maçlarda yenilgi yüzü görmeyen Galatasaray, üst üste 12 maçtır kaybetmiyor.

DRIES MERTENS'E MAÇ ÖNCESİ PLAKET VERİLDİ

Sarı-kırmızılı ekibin 37 yaşındaki Belçikalı oyuncusu Dries Mertens'e Tottenham maçı öncesinde Galatasaray formasını 100 kez giymesinden dolayı plaket verildi. 100 numaralı forma ile poz veren Mertens'e Galatasaraylı taraftarlar tezahüratlarla ilgi gösterdi.

Öte yandan Dries Mertens, 100'üncü maçına Süper Lig'in 10'uncu haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde çıkmıştı. Beşiktaş maçına yedek kulübesinde başlayan tecrübeli oyuncu, karşılaşmanın 82'nci dakikasında Victor Osimhen'in yerine oyuna dahil olarak dalya demişti.

MAURO ICARDI DEVAM EDEMEDİ

Galatasaray'da Mauro Icardi, Tottenham maçının 82'nci dakikasında ön alan baskısında kaleci Forster'a pres yaparken sakatlandı. Bir süre yerde kalan Arjantinli golcü, 2 dakika sonra sedye ile oyun alanını terk etti. Golcü oyuncu yerini Michy Batshuayi'ye bıraktı.