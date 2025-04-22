Gazi Mahallesispor U-16 Şampiyonu Oldu

Bilecik, U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarına ev sahipliği yaparken, turnuvanın şampiyonu Gazi Mahallesispor oldu.

Bilecik Sentetik Sahada düzenlenen 16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında İstanbul temsilcilileri Gazi Mahallesispor ve Fevzi Çakmak Futbol Kulübü, Sakarya temsilcisi Sapanca Akademi Spor, Bolu temsilcisi Kıbrıscık Spor, Kocaeli temsilcisi Kullar 1975 Spor ve Kütahya temsilcisi Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor takımları katıldı. A Grubundan Kıbrıscık Spor, Fevzi Çakmak Futbol Kulübü ve Sapanca Akademi Spor mücadele etti. B Grubunda ise, Gazi Mahallesispor, Kütahya Özel İdare Köy Hizmetlerispor ve Kullar 1975 Spor kıyasıya yarıştı. A Grubunu lider bitiren Sapanca Akademi Spor ile B Grubunu lider bitiren Gazi Mahallesispor final müsabakasından karşı karşıya geldi. Maçı 3-0 kazanan Gazi Mahallesispor turnuvanın şampiyonu oldu.

Öte yandan İstanbul, Tekirdağ, Çanakkale, Bursa, Bilecik, Bolu, Balıkesir, Kütahya, Muğla, Denizli, Isparta, Adana, Nevşehir, Gaziantep, Elazığ, Diyarbakır, Van, Iğdır, Erzincan, Ordu, Kayseri, Çankırı ve Karabük illerinde oynanacak U-16 Türkiye Şampiyonası 1. Kademe Müsabakalarında şampiyon olan takımlar 24- 25-26-27 Mayıs tarihleri arasında ikinci kademe maçlarına yükseldi. - BİLECİK