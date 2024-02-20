Icardi\'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareket infial yarattı. MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.
MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Mauro Icardi'ye tepki göstererek PFDK'ya sevk edilmesini istedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…" dedi.
Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya platformu X'te "Icardi'ye ceza ver TFF" etiketinin gündemin bir numaralı başlığı oldu.
Daha önce ülke futbolunda buna benzer olaylar yaşanmıştı. İşte en bilinen örneklerden bazıları:
Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 30. haftasında Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa mücadelesinde Yeni Malatyaspor kaptanı Sadık Çiftpınar 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para ceza almıştı.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçta, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Caner Erkin'in hareketi gündem olmuştu. Caner hakem Mete Kalkavan'a yaptığı hareket sonrası "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle toplamda 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 lira para cezası almıştı.
2012-2013 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli takımın Raul Meireles hareketi nedeniyle 4 maçtan men ve 20 bin TL para cezası almıştı.
Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Fenerbahçe'ye attığı golden sonra elini şortuna sokan Pascal Nouma, skandal hareketi yüzünden ağır bir ceza almıştı. Fransız futbolcu, çirkin hareketi sonrası yedi ay men cezası almış ve Beşiktaş ile ilişiği kesilmişti.
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Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.
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