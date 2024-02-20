Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı - Son Dakika
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Spor

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

20.02.2024 22:21  Güncelleme: 22:53
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Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi'nin Ankaragücü maçında yaptığı hareket infial yarattı. MKE Ankaragücü'nden yapılan açıklamada TFF'ye başvuru yapacaklarını söyledi.

ICARDİ'NİN ANKARAGÜCÜ MAÇINDA YAPTIĞI HAREKET ORTALIĞI KARIŞTIRDI

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray deplasmanda Ankaragücü ile karşılaştı. Sarı kırmızılıların 3-0 kazandığı maçta Arjantinli yıldız golcü Mauro Icardi'ye Ankaragücü tribünlerinden yabancı madde atıldı. Bunun üzerine maçın ardından Icardi rakip takım tribünlerine el hareketi yaptı. Görüntülerin ortaya çıkmasının ardından sosyal medyada Ankaragücülü taraftarlar ayaklandı.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

ANKARAGÜCÜ TFF'YE BAŞVURU YAPACAK

MKE Ankaragücü yaptığı açıklamada Icardi'nin tribünlere yaptığı hareket nedeniyle TFF'ye gerekli kurullara başvuru yapacaklarını açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, "18.02.2024 tarihinde oynanan MKE Ankaragücü -Galatasaray A.Ş. müsabakasında, Galatasaray profesyonel futbolcusu Mauro Icardi'nin tribünlerimize doğru yapmış olduğu sportmenlik dışı hareket ile ilgili olarak, gerekli disiplin soruşturmasının başlatılması için TFF ilgili kurullarına başvuru yapılacaktır" denildi.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı
Mauro İcardi

FENERBAHÇE'DEN SERT TEPKİ

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan, Mauro Icardi'ye tepki göstererek PFDK'ya sevk edilmesini istedi. Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Sosyal medyada dolaşan rakip tribünlere yapılan hareketin görüntüsü seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabasıdır! Tribün çekimi ile her şeyin gözler önünde olduğu bu hareket TFF tarafından görülecek mi? Bu yanlış PFDK'ya sevk edilecek mi? merakla bekliyoruz…" dedi.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

SOSYAL MEDYADA TFF'YE ÇAĞRI

Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından sosyal medya platformu X'te "Icardi'ye ceza ver TFF" etiketinin gündemin bir numaralı başlığı oldu.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket ortalığı karıştırdı
Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

BENZER ÖRNEKLER:

Daha önce ülke futbolunda buna benzer olaylar yaşanmıştı. İşte en bilinen örneklerden bazıları:

SADIK ÇİFTPINAR

Süper Lig'de 2021-2022 sezonunun 30. haftasında Yeni Malatyaspor- Kasımpaşa mücadelesinde Yeni Malatyaspor kaptanı Sadık Çiftpınar 4 resmi müsabakadan men ve 26 bin TL para ceza almıştı.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

CANER ERKİN

Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Beşiktaş ile Başakşehir arasında oynanan maçta, siyah-beyazlı takımın futbolcusu Caner Erkin'in hareketi gündem olmuştu. Caner hakem Mete Kalkavan'a yaptığı hareket sonrası "sportmenliğe aykırı hareketleri" ve "hakeme yönelik hakareti" nedeniyle toplamda 6 resmi müsabakadan men ve 43 bin 500 lira para cezası almıştı.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

RAUL MEIRELES

2012-2013 sezonunda Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde sarı-lacivertli takımın Raul Meireles hareketi nedeniyle 4 maçtan men ve 20 bin TL para cezası almıştı.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı

PASCAL NOUMA

Bir dönem Beşiktaş forması giyen ve Fenerbahçe'ye attığı golden sonra elini şortuna sokan Pascal Nouma, skandal hareketi yüzünden ağır bir ceza almıştı. Fransız futbolcu, çirkin hareketi sonrası yedi ay men cezası almış ve Beşiktaş ile ilişiği kesilmişti.

Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket tribünleri ayağa kaldırdı
Icardi\'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı

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Son Dakika Spor Icardi'nin Ankaragücü tribünlerine yaptığı hareket infial yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mehmet gönül: Demekki söz konusu cincon şike saray olunca herşey görmemezlikten geliniyor örneklerine verilen ceza belli picardiuede aynı tarif umarım uygulanır yoksa devam eden maçlarda elin oğlu çıkarıp masanın üstüne koyar 90 116 Yanıtla
  • Ziya Öner: Fenevbahçe baktı Galatasaray şampiyonluğa yürüyor . SAMETİN PALAMUT GİBİ KOLUNA PENALTI VERMEYEN görmeyenler için niye ayaklanmadınız bedavadan 3 puan alırken iyiydi... 81 102 Yanıtla
  • Ali Arslan: Minimum 4 6 maç alır 93 51 Yanıtla
  • Suat genç: evdekine sözü geçmeyen millete tombala çekiyor 46 47 Yanıtla
  • ÇETİN ÇELİK: Fenerbahçe’nin de hemen açıklama yapması gerçekten çok aciz olduklarını gösteriyor. 32 26 Yanıtla
  • Mert Pktkn: Memleketin haline baaaak, uğraştığımız şeylere bak! 40 3 Yanıtla
  • Bilal Aslan: Kankalar bu cincona, futbolcularına hiç bişi olmaz. Boşuna haber yapmayın. 15 16 Yanıtla
  • Çağatay Kurt: Çok merak ettin galiba :) kaç tane atmıştı size sarı cikcik 17 8
  • Fatih Yildiz: Kardeş sen gerizekalısın galiba icardi iyi becermiş anladın sen 9 6
  • Çağatay Kurt: Bekle cikcik 3 2
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    Ankaragücü-Galatasaray maçında tribünlerden çekilen bir görüntü infial yarattı. Söz konusu videoda Icardi'nin rakip tribünlere skandal bir hareket yaptığı görülürken, Ankaragücü kulübü TFF'ye başvuru yapacaklarını açıkladı. Sarı Kırmızılı bazı taraftarlar ise görüntünün montaj olduğunu ileri sürdü. Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Burak Kızılhan ise hareketin seviyesizlik ve tribünleri sahaya indirme çabası olduğunu söyleyerek TFF'ye Icardi'nin PFDK'ya sevk edilmesi çağrısında bulundu.

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