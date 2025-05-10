Galatasaray, Trabzon\'da 2 golle galip

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Trabzonspor ile Galatasaray karşı karşıya geldi. BeIN Sports 1'den canlı yayınlanan zorlu mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetti. Yardımcılıklarını ise Ceyhun Sesigüze ve Osman Gökhan Bilir yaptı. Mücadelenin VAR koltuğunda ise Hollandalı hakem Erwin Blank oturdu.

11'LER

Trabzonspor: Uğurcan, Malheiro, Okay, Batago, Arif Boşluk, Lundstram, Mendy, Visca, Cham, Mustafa, Enis.

Galatasaray: Muslera, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Lemina, Yunus, Sara, Barış Alper, Osimhen.

CANLI ANLATIM:

MAÇ SONUCU: TRABZONSPOR 0-2 GALATASARAY

90' Galatasaray'da Morata sarı kart görüyor.

90' İkinci yarının sonuna en az 4 dakika ilave edildi.

89' Galatasaray'da Jakobs, Yunus ve Lemina oyundan çıktı, Ahmed Kutucu, Kaan Ayhan ve Frankowski oyuna dahil oldu.

88' Osimhen'in sol kanattan yaptığı orta Uğurcan'da kaldı.

85' GOL GALATASARAY! Eren Elmalı'nın ortasında top ceza sahası sağ çaprazında Yunus Akgün'e geldi. Yunus ceza sahasına arkadan koşarak giren Morata'ya çıkardı, Morata top bekletmeden sağ ayağıyla sert bir vuruş gerçekleştirdi, Uğurcan'ın müdahalesi topa çıkarmaya yetmedi ve top ağlarla buluştu.

84' GOOOLLL! (Alvaro Morata)

82' Galatasaray'da Barış Alper yerine Eren Elmalı oyuna dahil oldu.

80' Galatasaray hücumunda Yunus Akgün ceza sahası dışı sağ çaprazından çektiği şutu Uğurcan soluna uzanarak çıkardı.

78' Galatasaray'da Gabriel Sara yerini Morata'ya bıraktı.

77' TEHLİKELİ ATAK! Sara'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşuna Osimhen ön direkte yükseldi ancak top üst direğin hemen üstünden auta çıktı.

76' Trabzonspor'da Okay ve Visca yerini Banza ve Nwakaeme'ye bıraktı.

74' Galatasaray kendi yarı alanında hazırlık pasları yapıyor.

67' GOL GALATASARAY! Sara'nın kullandığı köşe vuruşunda Abdulkerim yükselere sağ üst köşeye sert bir kafa vuruşu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu.

66' GOOOLLL! (Abdülkerim Bardakcı)

65' Trabzonspor'da kaleci Uğurcan Osimhen'in müdahalesi yerde kaldı. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrasında oyuna devam ediyor.

59' Trabzonspor'da Mustafa Eskihellaç yerini Zubkov'a bıraktı.

58' Trabzonspor'da Cham, Sara'nın formasından çekmesi sebebiyle sarı kart gördü.

57' SON ANDA UĞURCAN! Galatasaray'ın kullandığı köşe vuruşunda Abdulkerim ceza alanında topa kafayla vurdu ancak Uğurcan üstüne gelen topu kornere çeldi.

55' Sara'nın sağ kanattan açtığı ortayı önce savunma karşıladı ardından top sağ çaprazda bulunan Yunus'un önünde kaldı. Yunus şutunu yakın mesafeden Arif engelledi ve top kornere çıktı.

53' Trabzonspor hücumunda Sikan'ın sol kanattan getirdiği topta Cham ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluştu arından sol ayağıyla çektiği şut üstten auta çıktı.

51' Trabzonspor'da Mendy, Sallai'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

48' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray hücumunda sol kanatta Barış Alper ayağının dışıyla Yunus Akgün'e pasını çıkardı. Yunus'un vuruşu üstten dışarıya çıktı.

46' İkinci yarı başladı.

İLK YARI SONUCU: TRABZONSPOR 0-0 GALATASARAY

45' DİREKTEN DÖNDÜ! Trabzonspor hücumunda Visca ceza sahası içi sol tarafından içeriye ortaladı, Okay Yokuşlu ön direkte kafayı vurdu ancak top üst direkten oyun alanına geri döndü.

45' İlk yarının sonuna 3 dakika eklendi

45' Atilla Karaoğlan incelemenin ardından Visca'nın pozisyon öncesinde ofsaytta olduğunu belirledi.

45' VAR, Atilla Karaoğlan'ı pozisyonu incelemesi için çağırdı!

44' Trabzonspor hücumunda Visca savunma arkasına sarktı, Muslera kalesinden açılarak müdahale etti ve Visca yerde kaldı. Muslera sarı kart görüyor.

40' Sanchez, Trabzonspor yarı alanında Sikan'ın müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

38' ART ARDA MUSLERA! Trabzonspor hücumunda ceza sahası sağ çaprazında Visca vurdu, Muslera topu penaltı noktasına harika çeldi. Ardından boşta kalan topa Cham vurdu ancak Muslera yeniden harika bir kurtarışla topu çıkarmayı başardı.

36' Sara'nın kullandığı serbest vuruşta top arka direğe doğru yöneldi. Savunma topu ceza sahası dışına uzaklaştırdı ardından Lemina topa gelişine vurdu ancak top farklı bir şekilde auta çıktı.

35' Trabzonspor yarı alanında Yunus Mendy'nin müdahalesi ile yerde kaldı. Karar faul.

34' Trabzonspor kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

32' Trabzonspor hücumunda Muhammed Cham ceza sahası dışı sağ çaprazından sol ayağıyla şutunu çıkardı ancak top Muslera topu kontrol etti.

28' Trabzonspor hücumunda sol kanattan savunma arkasına sarkan Mustafa için ofsayt bayrağı kalktı.

25' Barış Alper sol kanattan yerden içeriye ortaladı, Batagov top Osimhen'e gelmeden uzaklaştırdı.

22' Muhammed Cham'ın kullandığı serbest vuruşu Galatasaray savunması ön alanda karşıladı.

21' Trabzonspor sol kanatta Lemina'nın Mendy'ye yaptığı müdahale ile serbest vuruş kazandı.

20' Trabzonspor'da sakatlanan Enis Destan yerini Sikan'a bıraktı.

17' Trabzonspor'da Enis Destan, oyuna devam edemeyecek. Trabzonspor'da zorunlu değişiklik yapılacak.

15' Trabzonspor'da Enis Destan yerde kaldı. Sağlık ekipleri oyun alanında.

13' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray hücumunda Sallai ceza sahası sağından topu içeriye çevirdi. Osimhen markaj halindeyken topa sağ ayağıyla vurdu ancak kaleci Uğurcan yakın köşeye gelen topun sahibi oldu.

11' Abdulkerim'in ceza sahası ön alana açtığı ortaya boş kalan Sara kafayla vurdu ancak kaleci Uğurcan topu kontrol etti.

10' TEHLİKELİ ATAK! Galatasaray'da Sara ve Barış verkaç ile ceza sahasına girdi. Sara sağ çaprazda boşluğu bulunca şutunu çekti ancak top Uğurcan Çakır'ın üstüne geldi.

8' Galatasaray hücumunda Sallai, sağ kanattan topu ceza sahası içine kadar sürdü, ardından penaltı noktasında bulunan Barış'a çıkardı. Barış topa bekletmeden vurmak istedi ancak ıskaladı.

7' Galatasaray hücumunda Yunus'un sağ kanattan yaptığı ortayı Batagov ön alanda karşıladı

5' TEHLİKELİ ŞUT! Trabzonspor hücumunda Mustafa, sol kanat çaprazdan sağ ayağıyla uzak direğe şutunu çekti. Muslera, soluna uzanarak topu kornere çıkardı.

3' Galatasaray kendi yarı sahasında hazırlık pasları yapıyor.

2' Maçın ilk düdüğüyle birlikte iki takım taraftarları da takımlarına büyük destek veriyor.

1' Karşılaşmada ilk düdük çaldı.