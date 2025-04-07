Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu

Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11\'leri belli oldu

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak. Saat 20.00'de başlayacak mücadelenin ilk 11'leri belli oldu.

07.04.2025 18:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı, hakem Kadir Sağlam yönetecek. Mücadelenin VAR koltuğunda İspanyol hakem Javier Iglesias, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral oturacak. Maç, beİN Sports 1'den canlı olarak yayınlanacak.

İKİ TAKIMIN DURUMU

Süper Lig'de çıktığı 27 mücadelede 13 galibiyet, 8 beraberlik, 6 mağlubiyet yaşayan siyah-beyazlılar, haftaya 47 puanla 4. sırada girdi. Kasımpaşa ise ligde 11 kez ile en fazla beraberlik yaşayan takım olarak dikkati çekiyor. Lacivert-beyazlılar, oynadığı 28 müsabakada 9 galibiyet ve 8 yenilgi yaşayarak 38 puan topladı ve kendisine 10. sırada yer buldu.

İLK 11'LER

Kasımpaşa: Andreas, Kamil, Opoku, Yasin, Jhon, Hajradinovic, Aytaç, Mortadha, Kevin, Can Keleş, Fall.

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Gedson, Chamberlain, Joao Mario, Rafa Silva, Ernest Muçi, Immobile.

KARTAL'DA 4 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta 4 futbolcu, Kasımpaşa müsabakasında forma giyemeyecek. Sakatlığı nedeniyle sahalardan uzun süre uzak kalacak Felix Uduokhai'nin yanı sıra tedavisi süren Elan Ricardo ile Bakhtiyor Zaynutdinov kadroda yer almayacak. Ayrıca Galatasaray derbisinde gördüğü kırmızı karttan dolayı 2 maç men cezası alan Semih Kılıçsoy da Kasımpaşa müsabakasında formasından uzak kalacak.

BEŞİKTAŞ'IN 5 FUTBOLCUSU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu, savunma oyuncuları Emirhan Topçu ve Arthur Masuaku ile golcü futbolcu Ciro Immobile, kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek. Beş oyuncu, cezalı duruma düşmeleri halinde Süper Lig'in 31. haftasında RAMS Başakşehir ile Tüpraş Stadı'nda yapılacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

KASIMPAŞA, RAKİBİYLE OYNADIĞI SON ÜÇ MAÇI KAZANDI

Beşiktaş, Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynadığı son üç karşılaşmada sahadan yenilgiyle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, geçen sezon lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla kaybetmişti. Kara kartal, sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada da 3-1 mağlup olmuştu.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 44. RANDEVU

Beşiktaş ile Kasımpaşa, bu maçla Süper Lig'de 44. kez karşı karşıya gelecek. Ligde yapılan 43 mücadelede siyah-beyazlıların üstünlüğü dikkati çekiyor. Söz konusu müsabakaların 26'sını Beşiktaş kazandı, 8'i de beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa ise 9 kez galibiyete ulaştı. Söz konusu maçlarda Beşiktaş, 88 kez fileleri havalandırırken, Kasımpaşa ise 52 gol kaydetti. Öte yandan, Beşiktaş ile Kasımpaşa, iki aşamalı oynanan 1962-1963 sezonunda hem beyaz hem de final grubunda birlikte yer aldığı için birbirleriyle toplam dört maç yaptı.

Trendyol Süper Lig, Kasımpaşa, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Uyarılar devam ediyor İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Uyarılar devam ediyor
Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti
Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma

18:27 Trump, Çin’in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız Trump, Çin'in cezasını artırdı: Yüzde 50 ek gümrük vergisi uygulayacağız
17:39 Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar Hakikatin üzerine bomba yağdırıyorlar
17:18 MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak MHP lideri Bahçeli: Kimse erken seçim hayali kurmasın, seçim zamanında yapılacak
16:50 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma 648 kişiyi zehirleyen dönerciden skandal savunma
15:34 İstanbul sınırında kar esareti Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti İstanbul sınırında kar esareti! Mahsur kalan sürücülerin imdadına ekipler yetişti
08:49 Can Yaman’ın ’’İtalya mı, Türkiye mi’’ yanıtı sosyal medyada gündem oldu Can Yaman'ın ''İtalya mı, Türkiye mi?'' yanıtı sosyal medyada gündem oldu!
08:47 Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü Altın fiyatlarında istenmeyen görüntü
08:22 Piyasalarda Trump depremi Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı Piyasalarda Trump depremi! Çöküş durdurulamıyor, her yer kırımızı
08:13 Dilek İmamoğlu’ndan ’Siyasete girecek misiniz’ sorusuna net yanıt Dilek İmamoğlu'ndan 'Siyasete girecek misiniz?' sorusuna net yanıt
08:13 Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu Ticaret Bakanlığı limon ihracatını durdurdu
08:00 Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti Kasiyerle tartışırken fenalaşan kadın hayatını kaybetti
07:48 İstanbul’un yanı başı beyaza büründü Uyarılar devam ediyor İstanbul'un yanı başı beyaza büründü! Uyarılar devam ediyor
07:34 17 saatlik kurultayda Özel’in A Takımı fire vermedi ’Hayal kırıklığım’ dediği isim de listede 17 saatlik kurultayda Özel'in A Takımı fire vermedi! 'Hayal kırıklığım' dediği isim de listede
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2025 19:28:17. #7.12#
SON DAKİKA: Kasımpaşa-Beşiktaş maçının ilk 11'leri belli oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement