MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt - Son Dakika
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MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt

MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu\'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni hakemlik sistemiyle ilgili konuştu. VAR kayıtlarının montaj olduğuna yönelik iddialara da yanıt veren Gündoğdu, "Buna sadece gülüyorum. Her şeye siz bir şey bulabilirsiniz. Benim önerim hakem sahada incelemeye gittiğinde konuşmaları canlı olarak verelim. Bunu Danışma Kurulu'na önereceğim" dedi.

02.01.2025 22:26
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ferhat Gündoğdu, yeni hakemlik sistemiyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Gündoğdu, VAR kayıtlarının montaj olduğu yönündeki iddialara da yanıt verdi.

MHK'DEKİ YENİ SİSTEM

TRT Spor'a konuşan Ferhat Gündoğdu'nun açıklamaları şu şekilde;

"Bu herkesin gündeminde olan bir konu. Başrolde hakemler var dediniz. Burada başrolün futbol olması lazım. Millet olarak biraz fazla anlam yüklüyoruz. Başrol oyuncusundan beklediğimiz her şeyi hakemden bekliyoruz. Anlam yüklemeyi kişilerin üzerinden alıp oyuna döndürmenin de zamanı geldi. Hakemlik özelinden futbolumuz seyir zevkinden uzaklaşıyor. Bu da marka değerini azaltıyor. Futbolun marka değeri için ne yapmalıyız? Nihat Özdemir zamanında böyle bir çalışma başlatılmıştı. Hakemlik sisteminin yeniden yapılanmasıyla ilgili toplantılar düzenlenmişti. Ben de Serdar Bey'den sonra göreve geldiğimde bu sistemle ilgili benimle görüşmüşlerdi. Bugünün temelleri o dönemlerden başladı. Daha sonra bir süre bu konu konuşulmadı. Mehmet Büyükekşi döneminde de bu konu gündeme gelmişti. Bununla ilgili rapor hazırlamışlardı.

"ALMANYA VE İNGİLTERE'DE GÖRÜŞMELER YAPTIK"

Hazırlamış olduğumuz raporla bunu artık önerebiliriz dedik. Kulüpler Birliği toplantısında da bu çalışmayı anlattık ve kabul ettiler. Şu anda düğmeye basıldı. Almanya ve İngiltere'de görüşmeler yaptık.

"HAKEMLİĞİN PROFESYONELCE YÖNETİMİNDE İKİ GÜZEL ÖRNEK VAR"

Kıyaslama yapmak çok güzel bir şey. Şu anda hakemliği nasıl yönetiyoruzu kıyaslayabiliriz. Hakemliğin profesyonelce yönetiminde çok güzel iki örnek var. Bunlar İngiltere ve Almanya örneği. Bunları birebir örnek alma durumumuz yok. Onların kurduğu sistemler bize bazı konularda örtüşebilir. Örtüşmediği durumlarda da biz kendimize uyarlayalım diye yola çıkmıştık. Temel noktası şu oldu sistemin. Bu kadar büyük ekonomik değeri olan Süper Lig ve 1. Lig'in hakemlik sisteminin kamu yönetimi mantığıyla yönetilmesinin sonuçlarını gördük. Bu sistem pek işlemedi.

"HEDEFİMİZ ATAMALARIN OTOMATİK YAPILACAĞI BİR SİSTEME GEÇMEK"

Danışma kurulu olarak adlandırdığımız o geçiş sürecindeki işleri denetleyecek kişilerin ikisini Süper Lig kulüpleri, 1'ini 1. Lig kulüpleri ve iki kişiyi de TFF belirleyecek. Toplamda 5 kişilik bir ekip olacak. Biz 20. hafta bu sistemin başlamasını önerdik. Yarım sezonda geçiş sürecinde tecrübe kazanmak istedik. Kulüpler Birliği başkanımız da söyledi. Belki 20. hafta olmaz, biraz daha da ileriye ertelenebilir. İki hafta içinde olması muhtemel."Danışma kurulunun tavsiye niteliğinde karar verme görevi var. Hedefimiz Danışma Kurulu göreve başladıktan sonra atamaların otomatik yapılacağı bir sisteme geçmek.

"BÜTÜN HAKEMLERİ SİZ ATAYABİLİRSİNİZ"

Federasyon başkanımız kulüplere, 'Bütün hakemleri siz atayabilirsiniz. Siz tamamen yeni hakemlik sisteminde söz sahibi olun.' dedi. Kulüpler bu teklifi kabul etti.

YABANCI VAR HAKEMİ AÇIKLAMASI

Yabancı VAR hakemi için karar şu an için TFF'nin yönetim kurulunda. Şu anki düzende TFF yabancı hakem kararı alabilir. Ama yeni sistemde bunu Danışma Kurulu tavsiye edecek. Mesela 'Gol Çizgisi Teknolojisi kullanmak istiyoruz' diye önerecek kurul. MHK'nin talebiyle yönetim kuruluna gidecek. TFF Başkanı da zaten bu kararları onaylayacağını belirten açıklama yapmıştı.

"HAKEMLERE HAKSIZLIK"

6 ayda bir MHK Başkanı'nın değiştiği bir sistemde hakem performansını konuşmak hakemlere büyük haksızlık.

"YAŞADIĞIMIZ KAOSLAR GEÇMİŞTEN GELİYOR"

Aynı hakem performansıyla devam edersek yeni sistemin gelmesi çok bir şeyi değiştirmeyecek diyorsunuz. Doğrudan bir şeyin değişmesini ben de beklemiyorum. Pek çok kaos yaşıyoruz ama bunu sadece bugün yaşamıyoruz. Geçmişten gelen bir şey bu. Hakem performanslarındaki gelişim henüz beklenen seviyede değil.

"BEN ÇOK PROFESYONEL OLDUĞUNU DÜŞÜNMÜYORUM"

Hakemlerimizi biz ne kadar profesyonel yapabildik, ne kadar yaşatabiliyoruz, ne kadar koruyoruz! Ya da onlara sunduğumuz imkanlar nasıl. Ben çok profesyonel olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden ben hakemlere haksızlık yapıldığını düşünüyorum.

"TÜRK HAKEMLİĞİNDEKİ TÜM SORUNLARI ÇÖZECEĞİNE DAİR İDDİAMIZ YOK"

Danışma Kurulu'nun Türk hakemliğindeki tüm sorunları çözeceğine dair bir iddiamız yok. Bizim iddiamız geçiş sürecinde bu tecrübeyi kazanmak ve bu tecrübeyi aktarmak şirketleşme kararı verileceği zaman. O yüzden onlardan bir çözüm beklenmiyor ve öyle bir görevleri de yok.

"FARKLI GÖRÜŞLERİN OLMASI ÇOK DAHA İYİ"

Bu sisteme katılmadığını söyleyen kulüpler var ama biz bunu fırsat olarak görüyoruz. Farklı görüşlerin olması çok daha iyi. Farklı görüşler ve itirazlar danışma sürecinde artsın ki temmuz ayına geldiğimizde elimizde çok fazla çözüm önerisi olsun.

"SÜREKLİ DENENDİ"

Benim istifa etmem, bizden birinin istifa etmesi veya MHK'nın değişmesi kurtaracak mı? Bunlar zaten sürekli denendi.

"ÖN GÖRÜLEN SİSTEM ŞİRKETLEŞME"

İdeal düşünülen ve ön görülen sistem şirketleşme. Bu şirketleşme ancak TFF tarafından bir genel kurulla tüzük değişikliği yapılınca oluyor. İç tüzük değişikliğiyle bu sistemi uygulayabiliyoruz. Bu federasyon tarafı için böyle. Kulüpler Birliği tarafındaki yasal düzenlemeye kendileri çalışacaklar.

"BEN ŞAHSİ OLARAK YABANCI HAKEME KARŞIYIM"

Ben şahsi olarak yabancı hakeme karşıyım. Ama Danışma Kurulu bunu tavsiye niteliğinde karar alırsa benim şahsi fikrimin hiçbir anlamı olmaz orada. Danışma kurulu önerirse kabul edilir.

"ELLE YAPTIĞIMIZ ATAMALAR ÇOK ELEŞTİRİLİYOR"

20. haftadan itibaren otomatik atama sistemini kullanacağız. Şu anda biz elle atama yapıyoruz. Maçların önem sırasına göre iyi gördüğümüz hakemleri önemli maçlara atıyoruz. Ancak bu sistem çok eleştiriliyor. Bu kabul da görmüyor ve istenmeyen adam oluyoruz.

"ÖN YARGILAR KIRILACAK"

Otomatik hakem atama sistemiyle her hakem her maça çıkacak. Bu sistemle tüm ön yargılar kırılacak.

"VAR KONUŞMALARINI CANLI VERELİM"

  • VAR kayıtlarında montaj olduğu iddia ediliyor?

Buna sadece gülüyorum. Her şeye siz bir şey bulabilirsiniz. Benim önerim hakem sahada incelemeye gittiğinde konuşmaları canlı olarak verelim. Bunu Danışma Kurulu'na önereceğim.

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu, Ferhat Gündoğdu, Gündoğdu, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'dan VAR kayıtlarının montaj olduğuna dair iddialara bomba yanıt - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Fatma Öztürk:
    kandil günü bari içme "EMİN EROL" 61 1 Yanıtla
  • Burak Şan:
    Emin erol birazcık adam ol 34 0 Yanıtla
  • Cemil YALÇIN:
    konuşmaları veriyorsan ver ama mutlaka var odası görüntüsüde verilmeli 28 1 Yanıtla
  • Kenan KODALAK:
    ARTİK ŞİRKET OLACAĞINIZA GÖRE ALDİĞİNIZ PARALAR İÇİN FATURA DA KESERSİNİZ HERALDE 21 1 Yanıtla
  • Bekir Altindag:
    siz gitmeden bu hakemler düzelmez 18 1 Yanıtla
  • Emin Erol:
    yıllardır Galatasaray ı kollamak tan yıllardır Galatasaray ın yanında olmaktan bıkmadınız fenerbahçe nin her şampiyonluğunu engellediniz Galatasaray kollanıyor haketmeden şampiyon oluyor 2 16 Yanıtla
  • Çelikk:
    Hakemler de Kalleş Olmuş 1 1 Yanıtla
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