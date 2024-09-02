Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda maçları için toplandı - Son Dakika
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Spor

Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda maçları için toplandı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için kampa girdi. Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımları ise izinli. Ayrıca, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda Türkiye'nin çeşitli branşlarda mücadele edeceği maçlar da başladı.

02.09.2024 10:09
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A MİLLİ FUTBOL TAKIMI

18.30 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, ilk çalışmasını gerçekleştirecek.

FENERBAHÇE

- Takım izinli.

GALATASARAY

- Sarı-kırmızılılar günü izinli tamamlayacak.

BEŞİKTAŞ

- Siyah-beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.

1. LİG

21.00 Amed SK - Kocaelispor

PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI

GÖRME ENGELLİLER B1 FUTBOL

19.30 Türkiye - Çin (Grup maçı)

PARA ATLETİZM

21.20 Aysel Önder, Kadınlar 400 m T20 elemelerinde yarışacak.

PARA ATICILIK

10.00 P3 - Karışık 25m Tabanca SH1 Yavaş Atış kategorisinin sıralama atışında Murat Oğuz ve Muharrem Korhan Yamaç mücadele edecek.

PARA MASA TENİSİ

11.00 Ali Öztürk, Tek Erkekler Class 5'te son 16 turunda maça çıkacak.

18.45 Tek Erkekler Class 4 kategorisinde Nesim Turan çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.

19.30 Merve Cansu Demir, Tek Kadınlar Class 10'da çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.

19.30 Tek Erkekler Class 4 son 16 turunda Abdullah Öztürk yer alacak.

PARA OKÇULUK

10.00 Karışık Takım W1'de Yiğit Caner Aydın - Bahattin Hekimoğlu - Nil Mısır çeyrek finalde mücadele edecek.

TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS

13.00 Ahmet Kaplan, çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.

PARA TRİATLON

13.20 PTS5 yarışının finalinde Uğurcan Özer yer alacak.

PARA YÜZME

11.13 Erkekler 50m Sırtüstü S3 kategorisinin elemelerinde Umut Ünlü yarışacak.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda maçları için toplandı - Son Dakika

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