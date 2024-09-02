A MİLLİ FUTBOL TAKIMI
18.30 A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve İzlanda ile oynayacağı maçlar için TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milliler, ilk çalışmasını gerçekleştirecek.
FENERBAHÇE
- Takım izinli.
GALATASARAY
- Sarı-kırmızılılar günü izinli tamamlayacak.
BEŞİKTAŞ
- Siyah-beyazlı ekip günü izinli olarak geçirecek.
1. LİG
21.00 Amed SK - Kocaelispor
PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI
GÖRME ENGELLİLER B1 FUTBOL
19.30 Türkiye - Çin (Grup maçı)
PARA ATLETİZM
21.20 Aysel Önder, Kadınlar 400 m T20 elemelerinde yarışacak.
PARA ATICILIK
10.00 P3 - Karışık 25m Tabanca SH1 Yavaş Atış kategorisinin sıralama atışında Murat Oğuz ve Muharrem Korhan Yamaç mücadele edecek.
PARA MASA TENİSİ
11.00 Ali Öztürk, Tek Erkekler Class 5'te son 16 turunda maça çıkacak.
18.45 Tek Erkekler Class 4 kategorisinde Nesim Turan çeyrek finale çıkma mücadelesi verecek.
19.30 Merve Cansu Demir, Tek Kadınlar Class 10'da çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.
19.30 Tek Erkekler Class 4 son 16 turunda Abdullah Öztürk yer alacak.
PARA OKÇULUK
10.00 Karışık Takım W1'de Yiğit Caner Aydın - Bahattin Hekimoğlu - Nil Mısır çeyrek finalde mücadele edecek.
TEKERLEKLİ SANDALYE TENİS
13.00 Ahmet Kaplan, çeyrek final karşılaşmasına çıkacak.
PARA TRİATLON
13.20 PTS5 yarışının finalinde Uğurcan Özer yer alacak.
PARA YÜZME
11.13 Erkekler 50m Sırtüstü S3 kategorisinin elemelerinde Umut Ünlü yarışacak.
Son Dakika › Spor › Milli Futbol Takımı, Galler ve İzlanda maçları için toplandı - Son Dakika
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