Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika
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Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı

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Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'nda 26 ilden 618 sporcu yarıştı. Şampiyonada dereceye giren sporculara ödülleri takdim edildi.

30.06.2024 20:53
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TÜRKİYE Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası tamamlandı. 26 ilden 618 sporcunun katıldığı şampiyonada dereceye girenlere ödülleri verildi.

Türkiye Geleneksel Türkiye Okçuluk Federasyonu (TGTOF) tarafından İstanbul Okçular Vakfı tesislerinde düzenlenen Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası'na 26 ilden 618 sporcu katıldı. Cuma günü başlayan şampiyonada 'Kızlar' ve 'Erkekler' 8-9, 10-11,12-13 yaş olmak üzere bireysel kategorilerdeki ilk 3 sırayı alan sporculara düzenlenen törenle ödülleri verildi. Geleneksel kıyafetlerle yapılan yarışmada teknik kurulun kontrolünden geçen geleneksel oklar ve yaylar kullanıldı. Törende konuşan Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz, "Cuma günü başlayan Minikler Türkiye Şampiyonamızda bugün final günü. 8-9, 10-11, 12-13 yaşları arasındaki kategorilerde yarışma düzenleniyor. Bu yaş grupları yarışıyor ve kendi içlerinde takım yarışmaları da var. Ödüllerde de geleneksel okçulukta biz en yüksek ödülleri minik kardeşlerimize veriyoruz. Çünkü hem onları motive etsin diye hem de ok ve yay alımlarında nispeten kolaylık olması ve teşvik etmesi için ödüllerini takdim ediyoruz. Gönül ister ki daha yüksek miktarlarda ödüller verelim. Onlardaki bu azim ve hırs Türk okçuluğundaki bu kadim geleneğe sahip çıkma arzusu, bizi de geleceğe yönelik umutlandırıyor. Elimizden geldiğince onlara daha fazla yardım etmek istiyoruz. Bu yaş kategorilerinde ciddi başarılar da var. Çünkü birçok derecede beraberlik atışlarının çok fazla olması onların başarısını gösteriyor. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Onların bu gayretlerine biz de destek olmaya çalışıyoruz. Ödülleri 1-2 ve 3'üncülere takdim ediyoruz. Her kategoriye madalyamız var ve takımlara da madalyanın yanında kupalarını takdim ediyoruzö dedi.

"ÇOK GURURLUYUMö

12-13 yaş Minik Kızlar Bireysel kategoride birinci olan Şevval Akkuzu, "Kendi yaş kategorimde Türkiye 1'incisi oldum. Çok mutluyum ve açıkçası kendim için de çok gururluyum. İnsanların beni desteklediğini gördüm. Tüm kulübe, arkadaşlarıma, öğretmenlerime, kulüp başkanımıza ve beni destekleyen herkese çok teşekkür ederim. Biz bir aileyiz ve aile olmaya da hep devam edeceğiz. Birbirimizi hep destekleyeceğiz. Kulübüme de bu başarıyı getirdiğim için çok gururluyum. Haftada 4 gün antrenman yaptım. Çalışmaya da devam edeceğim. Umarım milli takımada seçilirimö diye konuştu.

"ÇOK HAZIRLANDIK, EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI ALDIKö

12-13 Yaş Minik Erkekler Takımı'nda takımı ile 1'inci olan Hamza Tutar da "3 kişi olarak Türkiye şampiyonası 1'incisi olduk. Burada çok eğlendik. Hocalarıma da teşekkür ediyorum. Arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Mutluyuz, çok eğlendik. 2 ay kadar çalıştık. Çok hazırlandık ve emeğimizin karşılığını aldıkö ifadelerini kullandı.

"MİLLİ TAKIMA GİREREK, TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BAŞARILARA İMZA ATMAK İSTİYORUMö

8-9 Yaş Minik Erkekler Bireysel 1'incisi Ahmet Emir Ünal, "Çok mutluyum. Şu an Türkiye Şampiyonası'nda 1'inci oldum. İlk birinciliğimi aldım. Kulübümüzle de 12-13 yaş grubunda takım olarak üçüncülüğümüz oldu. Çalışmaya devam ediyoruz ve bir aileyiz. Böyle başarılar getirmeye devam etmek istiyoruz. Çok mutluyum. Bu iki günde çok keyif aldım. Büyüdüğümde milli takıma seçilmek istiyoruz. Orada da Türkiye için büyük başarılara imza atmak istiyorumö dedi.

Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası müsabaka sonuçları şu şekilde:

8-9 Yaş Minik Kızlar Bireysel Kazananları

1.Mahinur Atcı

2.Zeynep Alya Tapsız

3.Umayhan Öz

8-9 Yaş Minik Erkekler Bireysel Kazananları

1.Ahmet Emir Ünal

2.Murad Karanaev

3. Ege Şendur

10-11 Yaş Minik Kızlar Bireysel Kazananları

1.Miray Deniz

2.Neris Hüma Sayar

3. Ayşe Elif Başoğlu

10-11 Yaş Minik Erkekler Bireysel Kazananları

1.Ahmet Turan Yüce

2. Ömer Tuğrul Kaya

3.Taha Karaköse

12-13 Yaş Minik Kızlar Bireysel

1.Şevval Akkuzu

2.Öykü Kutlar

3.Sare Dural

12-13 Yaş Minik Erkekler Bireysel

1.İlker Batuhan Balli

2.Muhammet Enes Öztürk

3.Enver Emin Özkan

12-13 Yaş Minik Kızlar Takım

1. Kocaeli Öncü S.K.

2.Dağlı S.K.

3.Okçular Vakfı Geleneksel Okçuluk S.K.

12-13 Yaş Minik Kızlar Takım

1. Akıncılar Geleneksel Okçuluk S.K.

2.Nizam-ı Adem Geleneksel Okçuluk S.K.

3.Yıldızlar Okçuluk S.K.

Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Minikler Açık Hava Puta Türkiye Şampiyonası Tamamlandı - Son Dakika

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