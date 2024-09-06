Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de - Son Dakika
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Spor

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de

Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye\'de

Dünyanın en önemli motokros yarışlarından biri olan MXGP Türkiye, bu hafta sonu Afyonkarahisar'daki ödüllü pistte düzenlenecek. 180 ülkede 3,5 milyara yakın izleyiciye ulaşacak yarış, Türkiye'nin tanıtımına öncülük ederken, ekonomiye de önemli katkılar sağlayacak. 28 ülkeden toplam 114 yarışçının katılacağı etkinlikte, kadınlar ve gençler şampiyonaları da yer alacak. Türkiye, bu yıl ilk kez 14 yarışçı ile temsil edilecek.

06.09.2024 11:00
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Dünyanın en iyi pisti motokrosun yıldızlarının çekişmesine sahne olacak

İSTANBUL, - MOTOR sporlarının temeli olarak kabul edilen motokrosun dünyadaki en önemli yarışı MXGP'nin şampiyonları belirleyen etap olarak bilinen Türkiye etabı, bu hafta sonu yapılacak. 180 ülkede 3,5 milyar kişinin evlerine konuk olacak MXGP Türkiye, dünyanın en iyi motokros pisti ödülü alan Afyonkarahisar pistinde koşulacak. Dünyada gençlerin ve özellikle yüksek gelir grubunun büyük ilgi gösterdiği, dünyanın birçok yerinden motosiklet tutkunlarının geldiği yarış sayesinde hem Afyonkarahisar hem de Türkiye ekonomisi büyük fayda sağlayacak.

MXGP'DE İZLEYİCİ REKORU BEKLENİYOR

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde yapılan MXGP Türkiye ile aynı alanda yapılan Türkiye'nin en büyük entegre gençlik ve spor festivali NG Afyon MOTOFEST ile birlikte bu yılki katılımın 500 bini aşması bekleniyor.

Türkiye'nin tanıtımına milyarlarca liralık katkıda bulunan MXGP Türkiye, 7,4 milyar kişinin yaşadığı 180 ülkede 3,5 milyara yakın kişinin evlerine konuk olacak. Uluslararası Motosiklet Federasyonu'nun (FIM) en önemli organizasyonları arasında yer alan, dünyanın en çok izlenen yarışlarından biri olan motokrosun en iyisini belirleyen Dünya Motokros Şampiyonası'na (MXGP Türkiye) hemen hemen tamamı Kawasaki, Honda, Yamaha, GASGAS, KTM, Fantic, TM Husqvarna, Beta gibi motosiklet üreticilerinin fabrika takımlarının özel yarışçılarından oluşan 28 ülkeden 114 seçkin yarışçı katılacak.

Dünya Motokros Şampiyonası'nın Türkiye etabı MXGP Türkiye'nin yanı sıra, Dünya Gençler Motokros Şampiyonası MX2 Türkiye, Dünya Kadınlar Motokros Şampiyonası WMX Türkiye ve Avrupa Motokros Şampiyonası EMX250 Türkiye etapları aynı hafta sonunda yapılacak.

MXGP'DE GAJSER - PRADO ÇEKİŞMESİ

MXGP'de bitime 3 yarış kala Honda adına yarışan Slovenyalı Tim Gajser 860 puanla liderliğini koruyor. GASGAS adına yarışan Jorge Prado 842 puanla ikinci, KTM'den Hollandalı Jefrey Herlings ise 818 puanla şampiyonluk şanslarını sürdürüyorlar. MXGP TÜRKİYE öncesi lider olan Gajser 4'üncü şampiyonluğunu, Prado ise hem geçen senenin serisini sürdürme ve ikinci şampiyonluğa ulaşma arzusunda. Matematiksel olarak şansını sürdüren Herlings ise olası bir üçüncü şampiyonluk için yarışı bırakmıyor. 2015 yılının şampiyonu Romain Febvre de bu yıl dört yarışta olmadığı için altıncı sırada yarışı sürdürüyor.

MXGP'de markalarında kıyasıya rekabeti sürüyor. Honda 877 puan ile liderliği sürdürürken, GASGAS 842 puanla ikinci sırada. KTM ise, 830 puanla takipte. Üretici markalar yarışında KTM'nin ardından Kawasaki, Yamaha, Fantic, Husqvarna, Beta ve Ducati şeklinde rekabet devam ediyor.

MX2'DE KAY DE WOLF ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN EDEBİLİR

MXGP'nin ardından gençlerin yarıştığı MX2 kategorisinde de yarış tüm hızıyla sürüyor. Husqvarna adına yarışan Hollandalı Kay de Wolf, MXGP Türkiye yarışına 831 puanla geliyor. Aynı takımdan Belçikalı Lucas Coenen 770 puanla takip ediyor. GASGAS'tan Alman Simon Längenfelder ise 727 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Geçtiğimiz yılın şampiyonu KTM'den İtalyan Andrea Adamo 570 puanla bu yıl sıralamada altıncı sırada yarışı sürdürüyor. de Wolf'ün Türkiye yarışında başarılı olması durumunda rakiplerinin durumuna bağlı olarak şampiyonluğunu ilan edebilir.

MX2 markalar yarışında ise Husqvarna 936 puanla liderliği sürdürüyor. KTM 820 puanla ikinci, GASGAS 734 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Sonra sırasıyla Triumph, Yamaha, Honda, Kawasaki, Fantic ve TM yarışı sürüyor.

WMX'DE SON YARIŞ TÜRKİYE

Kadınlar kategorisi WMX yarışları Türkiye etabıyla sezonu kapatacak. Bu yılın 7'nci etabı olan Türkiye etabı öncesinde Yamaha adına yarışan Hollandalı L Van Drunen 248 puanla liderliğini sürdürüyor. Hemen ardında 231 puanla GASGAS adına yarışan İspanyol D Guilen şampiyonluğu zorluyor. 204 puanla KTM'den Hollandalı Lynn Valk ise matematiksel olarak hala şampiyonluk umudunu sürdürüyor.

WMX markalar mücadelesini ise, Yamaha 251 puanla lider sürdürürken, GASGAS 235 puanla ikinci, KTM 208 puanla üçüncü sırada bulunuyor. Sonrasında sırayla Kawasaki, Honda ve Husqvarna takip ediyor.

TÜRKİYE İLK KEZ 14 YARIŞÇI İLE TEMSİL EDİLİYOR

MXGP Türkiye etabında 28 ülkeden dünyanın en iyi 114 yarışçısının kıyasıya yarışı damga vuracak. Bu yıl Türkiye ilk kez 14 yarışçı ile şimdiye kadar ki, en kalabalık katılımını sağlayacak. MXGP'de ilk kez iki Türk yarışçı mücadele ederken, MX2'de bir, WMX'de 2, EMX250'de ise 9 yarışçımız ter dökecek.

Afyon Motor Sporları Merkezi'nde 6-7-8 Eylül tarihlerinde yedinci kez düzenlenecek Dünya Motokros Şampiyonası'nda ülkemizi Ata Kuzu, Batuhan Demiryol, Selen Tınaz, Irmak Yıldırım, Yiğit Ali Selek, Efe Kemal Hıd, Mehmet Emin Musaoğlu, Eren Defineci, Baran Bulut Kocaman, Aras Efe Yıldırım, Ahmed Buğra Geren, Salih Yiğit Teker, Yiğit Kara ve Akil Ulusan temsil edecek.

MXGP'de Ata Kuzu, Batuhan Demiryol, MX2 sınıfında Yiğit Ali Selek, 21 yaşa kadar genç sporcuların çekiştiği Avrupa Şampiyonası'nda Efe Kemal Hıd, Mehmet Emin Musaoğlu, Eren Defineci, Baran Bulut Kocaman, Aras Efe Yıldırım, Ahmed Buğra Geren, Salih Yiğit Teker, Yiğit Kara ve Akil Ulusan start alacak.

Dünya Kadınlar Şampiyonasında ise Türkiye Motokros Şampiyonu Selen Tınaz ve Irmak Yıldırım start demirindeki yerini alacak.

MXGP Türkiye'ye Hollanda 15 yarışçıyla en çok yarışçısı olan ülke konumunda. Türkiye ve İtalya 14'er yarışçıyla ikinci en çok yarışçının mücadele verdiği ülke olarak dikkat çekiyor.

Türkiye'nin yanı sıra Arjantin, Çin, İtalya, İsviçre, Portekiz, İspanya, Fransa, Letonya, Almanya, Endonezya, Çekya, Belçika, Finlandiya, İsveç, Hollanda ve İngiltere gibi ülkelerde düzenlenen şampiyonaya motokrosun dünyaca ünlü yıldızları koşuyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye'de - Son Dakika

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