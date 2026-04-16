Okan Buruk: 'Şampiyon Olacağımıza İnancım Tam'

16.04.2026 13:52
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, 4 yıl üst üste şampiyon olacağına inandığını belirtti.

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk, "Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o tabii ki teknik direktördür. Benim hatalarım, her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar böyle oldu. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok" dedi.

Süper Lig'in 30'uncu haftasında 18 Nisan Cumartesi günü saat 20.00'de deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde, taraftara açık olarak gerçekleştirilen antrenman öncesinde sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sezon başından bu yana yoğun bir fikstürlerinin olduğunu ancak bu dönemde biraz rahatladıklarını belirten Okan Buruk, "Biraz rahatladık fikstür olarak. Sezon başından beri çok yoğun bir fikstürdeydik. Bu aralarda da bu tür organizasyonları yapmak istiyoruz. Bu hafta arası maç olmadığı için rahatız. Galatasaray taraftarı, bize her zaman destek veriyor. Biz de onlara layık olmak için sezon başından büyük emek sarf ediyoruz. Yaklaşık 47 maç oynadık. Hem Şampiyonlar Ligi hem lig hem de Türkiye Kupası, burada hedeflerimize gitmek için önemli bir yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi performansımız, geçen senelere göre bir Türk takımının yakaladığı en yüksek performanslardan biriydi. Daha yukarıya da gitmek isterdik. Buna yaklaştığımız bir yer oldu ama Liverpool'a elendikten sonra lige döndük. Milli takım arası geçirdik. Üstüne 3 tane çok zor fikstürümüz vardı. Trabzonspor ve Göztepe deplasmanları ile içerde Kocaelispor maçı. Bu aya geldiğimizde, bu kadar maç oynamak oyuncuları hem psikolojik hem de fiziksel anlamda yıpratabiliyor. Osimhen'in sakatlığı, Asprilla'nın Göztepe maçında sakatlığı, Lang'ın parmağının kopması, Yunus'un sakatlıkları yani bir yandan tabii ki hem yarım oyuncular hem eksik olan oyuncular, aynı oyuncu grubunun üstüne yük binmesi sonrası takım için zor maçlar olabiliyor. Zorlandığımız maçlar olabiliyor" ifadelerini kullandı.

'4 SENE ÜST ÜSTE ŞAMPİYON OLACAĞIMIZA YÜZDE 100 İNANIYORUM'

Taraftarlarıyla birlikte 4 yıl üst üste şampiyon olacaklarına inandığını dile getiren Buruk, "Pozitif anlamda bakarsak ligde lider durumdayız, 2 puan öndeyiz. En yakın rakibimizle kendi sahamızda oynayacağız. Son 5 haftaya girdik. Bütün ipler bizim elimizde. Ben her zaman olduğu gibi oyuncularıma çok güveniyorum. Hepsiyle çalışmaktan dolayı çok mutluyum. Hatalarımız, yanlışlarımız olabilir. Puan kayıplarını birine yükleyeceksek o tabii ki teknik direktördür. Benim hatalarım, her şeyin sorumlusu benim. Bu zamana kadar böyle oldu. Oyuncularıma güveniyorum. Onlarla birlikte 4 sene üst üste şampiyon olacağımıza yüzde 100 inanıyorum. Bundan hiçbir şüphem yok. Bundan sonra bizim için önemli bir fikstür. Önümüzdeki hafta Türkiye Kupası maçı var. Ama onun dışında lig maçlarına çok daha net bir şekilde hazırlanacağımız döneme giriyoruz. Galatasaray bundan önceki senelerde olduğu gibi bu sene de yine şampiyonluğun en güçlü adayı olduğunu net şekilde gösteriyor. Taraftarımız her zaman yanımızda. Ankara'da yanımızda olacaklar. Sonra derbide yanımızda olacaklar. Onlarla birlikte bu zamana kadar çok yol kat ettik. Şampiyonlar Ligi'ne baktığımızda belki de bütün dünyanın ilgisini çeken, herkesin hayranlıkla baktığı bir stadımız var. Net bir şekilde lige odaklanıp, şampiyonluğu kazanmak istiyoruz. Kendimize güveniyoruz, en başta taraftarımıza. Başkan ve yönetim maddi, manevi takıma destek veriyor. Yine başaracağız. Bundan şüphemiz yok. Kafamızda bunun dışında bir düşünce yok. Moralimizi bozmuyoruz, hiçbir şeye takılmıyoruz. Sadece futbolu, takımı, oyunu ve şampiyonluğumuzu düşünüyoruz, inşallah buna da ulaşacağız" diye konuştu.

'MADRİD İÇİN MBAPPE NEYSE, BAYERN İÇİN KANE NEYSE OSİMHEN DE GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİDİR'

Osimhen'in takım için önemli bir oyuncu olduğunun altını çizen tecrübeli teknik adam, takımda mental olarak bir doygunluk olmadığını dile getirdi. Okan Buruk, "Bunun olmadığını net bir şekilde gösteriyoruz. Bu döneme geldiğimizde ligde birinci durumdaysak, Türkiye Kupası'nda çeyrek finaldeysek, Şampiyonlar Ligi'nde son 16'yı gördüysek bu takımın mental olarak bir doygunluğu yok. Sadece fiziksel olarak yorgunluklar var. Sakatlıklar oluyor. Bu döneme geldiğimizde her oyuncunun yüzde 100 performansında olmadığı oluyor. Birçok oyuncumuz ağrılarıyla oynadı. Lang'ta bunu yaşıyoruz. Parmağı dikildi ve oynamaya çalışıyor. Bu döneme geldiğinizde dünyada birçok takım zorlanıyor. Premier Lig şampiyonu, LaLİga şampiyonu da bu anlamda zorlanabiliyor. Çok yoğun bir fikstür var. Bu fikstür içinde inişler, çıkışlar olacak. Önemli olan biz, o fikstürü atlattık. Şimdi haftada tek maç, mental yorgunluktan çok ben oyuncuların genel performanslarından çok memnunum. Şanssızlıklar var. Osimhen'in sakatlanması… Osimhen'in üçüncü sakatlığı. Osimhen'in olmadığı üçüncü bölüm. Bir bölümde takımın çok iyi performans verdiğini söyleyebiliriz. Bazı oyuncular, takımlar çok önemli ve değerlidir. Dün Bayern Münih - Real Madrid maçını seyrettik. Madrid için Mbappe neyse, Bayern için Kane neyse Osimhen de Galatasaray için çok önemlidir. Yani buraları oynamak istiyorsanız çok güçlü oyuncularla oynamanız gerekiyor. Sakatlıklar, mental yorgunluklar olabiliyor. Biz aynı şekilde açız, istekliyiz. Her şeyden çok şampiyon olmayı istiyoruz. Oyuncular benden çok istiyor. Onları birinci sıraya koyarım" şeklinde konuştu.

'OYUNCULARI KIRMADIKÇA, KİMSEYİ EZMEDİKÇE ELEŞTİRİ HER ZAMAN OLACAK'

Bu sezon eleştiri kadar övgü aldıklarını da söyleyen Okan Buruk, "Sanal medyadaki eleştirileri anlamak, kabul etmek lazım ama bizim işimiz sanal medyadaki eleştirileri dinlemek değil. Oraları göreceğiz, kabul edeceğiz. Bunların hepsi olacak. Hepsine çok fazla saygı duyuyorum. Oyuncuları kırmadıkça, kimseyi ezmedikçe eleştiri her zaman olacak. Çok fazla övgü de aldık. Bu övgüyü alıyorsanız, eleştiriyi de almak zorundasınız. Sadece takım bir beraberlik aldığında çok farklı haberler çıkıyor. Her şeye aynı şekilde işleyen düzen; iyi gittiğinizde farklı, kötü gittiğinizde farklı yorumlanıyor. Biz ligde birinci durumdayız. En yakın rakibimizle sahamızda oynayacağız. Pozitif anlamda düşünecek bir takım varsa o en başta Galatasaray'dır. En şanslı, en önde olan Galatasaray'dır. Galatasaraylı oyunculardır, Galatasaray'ın teknik direktörüdür. Bunun dışında kafamızda bir şey yok. Bizim bir sorumluluğumuz var. Bu sorumluluğu da her zaman olduğu gibi yerine getireceğiz. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oyuncularımla birlikte inandık, bu yolda aynı şekilde devam edeceğiz" dedi.

'OSİMHEN, DÜN BÜYÜK BİR BÖLÜMDE TAKIMLA ÇALIŞTI'

Takımın yıldız ismi Victor Osimhen'in dün yapılan antrenmanın büyük bölümünde takımla çalıştığını belirten Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Osimhen, dün büyük bir bölümde takımla çalıştı. Uzun bir antrenman yaptı. Fiziksel olarak iyi. Her oyuncunun katılması takıma olumlu yansıyor. Osimhen buradaki lokomotiflerden birisi. Ben bütün oyuncularıma güveniyorum, bütün oyuncularımın takım içinde olması çok önemli. Onların antrenman performansları çok önemli. Osimhen'in antrenmana çıkması pozitif anlamda takımın enerjisini arttırıyor. Hafta sonu için de bugün ve yarın bakacağız. Ankara'ya götürüp, götürmeyeceğimize karar vereceğiz."

'EN ÇOK VERİM ALDIĞIMIZ SİSTEM NEYSE ONU UYGULUYORUZ'

Maçlardan önce kamp yapmadıklarını ve buna devam edeceklerini dile getiren Okan Buruk, şöyle konuştu:

"Biz her sene bunu yapıyoruz. Florya'da da taraftarımız bize destek verdi. Bunu bazen stadyumda bazen antrenman sahasında yaptık. Bizim işleyen bir düzenimiz var. En çok verim aldığımız sistem neyse onu uyguluyoruz. Hiçbir derbi maçta kamp yapmadık. 4 senedir burada Fenerbahçe maçlarını da sayabilirsiniz. İçeride, dışarıda hiçbirinde kamp yapmadık. Şu anda düşüncemiz aynı düzeni devam ettirmek. Konsantrasyon, disiplin olarak son 4 hafta çok önemli. O yüzden oyuncularımızla birlikte çok daha disiplinli, çok daha konsantre, dört haftayı kazanabilecek şekilde, konfor alanımızdan fedakarlık edip sadece lige ve iki tane kupa var önümüzde. İki kupayı kazanmaya odaklanacağız."

Tecrübeli teknik adam, 'oyuncular şampiyonluk sözü verdi mi?' sorusu üzerine sözlerini şöyle noktaladı:

"Oyuncular, sezon başında imzayı atarken şampiyonluk sözünü verdiler. Onu da yerine getirecekler."

Kaynak: DHA

Osimhen’den büyük fedakarlık Osimhen'den büyük fedakarlık
Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım Bebeğini öldüren annenin sözleri mahkemeyi buz kestirdi: 5 gün banyoda sakladım sonra çöpe attım
Kahramanmaraş’taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı’ndan açıklama Kahramanmaraş'taki okul saldırısı sonrası Milli Eğitim Bakanlığı'ndan açıklama
Günlerdir beklenen an geldi çattı Bu akşam nefesler tutulacak Günlerdir beklenen an geldi çattı! Bu akşam nefesler tutulacak
Yapamaz denileni de yaptı Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor Yapamaz denileni de yaptı! Zeynep Sönmez tarih yazmaya devam ediyor
Mersin’de bir lise öğrencisi silahla yakalandı Mersin'de bir lise öğrencisi silahla yakalandı
Kenti karıştıran iddia Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler Kenti karıştıran iddia! Şüpheliyi meydanda yakalayıp darp ettiler
Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı Kahramanmaraş saldırısında o görüntüleri paylaşanlar yandı
Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması Barış Alper Yılmaz için transfer açıklaması
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Resmi açıklama geldi Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Resmi açıklama geldi
’Sahte sertifika’ operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var 'Sahte sertifika' operasyonu için 10 ilde eş zamanlı düğmeye basıldı: Çok sayıda gözaltı var
Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı Cep telefonu çalan gaspçıya otobüs çarptı
Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda Toplusoy ailesi yasta: 10 yaşındaki Selin’e hüzünlü veda
Kahramanmaraş’taki okul saldırısında can kaybı 9’a yükseldi Kahramanmaraş'taki okul saldırısında can kaybı 9'a yükseldi
Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi Kahramanmaraş’ta okul saldırısı sonrası eğitime 2 gün ara verildi
Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi’nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti Alman kulüpleri, milli futbolcu Eren Dinkçi'nin lösemi teşhisi konulan kız arkadaşı için harekete geçti
Gaziantep’te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği Gaziantep'te lise önünde kurusıkı tabancalı saldırı paniği
Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma’dan ilginç tercih Dövme yaptıran Gianluigi Donnarumma'dan ilginç tercih
Kahramanmaraş’taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı Kahramanmaraş'taki okul saldırganının annesi de gözaltına alındı
Kahramanmaraş’taki saldırıda terör bağlantısı var mı İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı Kahramanmaraş'taki saldırıda terör bağlantısı var mı? İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor

13:00
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
Bakan Gürlek: Sosyal medyada 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alındı
12:38
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
MSB’den güncel tehditlere karşı stratejik hamle: Yeni komando tugayları kuruluyor
12:29
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
14 yaşındaki okul saldırganı 5 silaha nasıl ulaştı? Tutuklanan polis baba tek tek anlattı
11:59
Okul saldırganı İsa Aras’ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
Okul saldırganı İsa Aras'ın babasının ilk ifadesi: Pazartesi günü poligonda oğluma atış yaptırdım
11:52
Kahramanmaraş’taki saldırganı arkadaşı anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırganı arkadaşı anlattı
11:34
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Narin Güran davasında Nevzat Bahtiyar, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı
11:30
İçişleri’nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
İçişleri'nde kritik toplantı: Okulların çevresinde güvenlik artırılacak, erken uyarı mekanizmaları güçlendirilecek
11:16
200 bin TL’lik fuhuş pazarlığı Oyuncu Aleyna Bozok’un mesajları ifşa oldu
200 bin TL'lik fuhuş pazarlığı! Oyuncu Aleyna Bozok'un mesajları ifşa oldu
11:06
Kahramanmaraş’taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
Kahramanmaraş'taki saldırıda tek çocuğunu kaybeden baba olay anını anlattı
11:03
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
Dünyanın en büyük su savaşında 191 kişi hayatını kaybetti
10:44
Kahramanmaraş’tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
Kahramanmaraş'tan kahreden görüntüler: Okula gönderdikleri çocuklarını tabutta aldılar
10:29
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
Kahramanmaraş okul saldırganı 5 silahı nereden buldu? Başsavcılık merak edilen soruya yanıt verdi
10:14
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
Annenin cesedi toprağa gömülü, oğlu da silahla vurulmuş halde bulundu
10:12
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
İsrail ordusu, Filistinli esire tecavüz eden askerlerin orduya dönüşünü onayladı
10:02
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı Her okulun önüne 2 polis
81 ilde okullarda güvenlik tedbirleri artırıldı! Her okulun önüne 2 polis
09:31
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı 83 kişi için gözaltı kararı
Emniyet okul saldırıları sonrası düğmeye bastı! 83 kişi için gözaltı kararı
09:29
Saldırgan İsa Aras Mersinli’nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin bilgisayarında belge bulundu: Yakın zamanda büyük bir eylem...
08:23
Okul saldırganlarının ortak noktası İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
Okul saldırganlarının ortak noktası! İkisi de kan dökmeden önce bu oyunu oynamış
07:32
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
Kendisini öğrencilerine siper eden Ayla öğretmenin acısına eşi dayanamadı
07:20
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
14 yaşındaki saldırganın WhatsApp profil fotoğrafında korkunç ayrıntı
