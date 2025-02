Okan Buruk: Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız / Haber eklendi

Spor

GALATASARAY Teknik Direktörü Okan Buruk , "Yarın üzerimize düşen ne varsa, ilk maçta yapamadığımız ne varsa, yarın bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bu inancımızın peşinden koşacağız, asılacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımla birlikte buna inanıyoruz. İnşallah buradan bu turu çeviren takım oluruz" dedi.

UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu rövanş maçında Galatasaray, yarın sahasında Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar'ı konuk edecek. RAMS Park'ta saat 20.45'de oynanacak karşılaşma öncesinde Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Günay Güvenç, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Umutlarının olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Başarının peşinden koşmaya çıkıyoruz. O yüzden çok heyecanlıyız. Aynı şekilde ilk maçtan önce nasıl hissediyorsak, özellikle bu turu geçmek için hangi umutla yer alıyorsak, yarın da aynı umutla yer alacağız. Taraftarımızla birlikte kuracağımız baskıyla burada maçın devamı ve ümitlerimizi yeşertmek için özellikle maça başlangıcımız çok önemli olacak. Maçın devamı çok önemli olacak. Dediğim gibi biz burada bir ülkeyi temsil ediyoruz. Galatasaray'ı temsil ediyoruz. Yarın üzerimize düşen ne varsa, ilk maçta yapamadığımız ne varsa, yarın bunu çok net bir şekilde ortaya koymamız gerekiyor. Bu inancımızın peşinden koşacağız, asılacağız. Turu geçmek için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Oyuncularımla birlikte buna inanıyoruz. İnşallah buradan bu turu çeviren takım oluruz. Rakibimizin gücünü biliyoruz. Özellikle bizim maçtan sonra çok lig maçı da olmadığı için, direkt bu maça hazırlanarak geldiler. Genç, çok koşan, hareketli ve birbirini tanıyan bir takım. Rakibimizin iç sahadaki başarısını biliyorduk, dış sahada da bize karşı ne yapabileceklerini görmek, onları en şiddetli şekilde zorlayıp, bu turu çevirmek için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu

'HİÇ BEKLEMEDİĞİMİZ OYUNCULARDAN ÇOK FAZLA SON MAÇLARDA TOP KAYBI YAPTIK'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

"Aslında çok yoğun bir maç temposundan geçiyoruz. Sezon başında başlayan, özellikle ocak ve şubat ayları 3 günde 1 maç oynuyoruz. Burada fiziksel olarak bir hazırlanma şansımız yok biliyorsunuz. 3 günde 1 maç ancak oyuncularımızı yenileyip, bir sonraki maça dinlendirip, maçtan 1 gün önce de çok kısa taktik antrenmanla aslında maçlara çıkıyoruz. Burada uzun bir hazırlanma, fiziksel bir hazırlanmanın dışında mental olarak hazırlanmak çok önemli. Bence son 2 maçtaki, özellikle AZ Alkmaar maçı ve Rizespor'un ilk yarısına baktığımızda bence fiziksel olarak yaşadığımız sorunlardan çok, Rizespor maçını çok net üstün bir şekilde sonuna kadar tempomuzu yükselterek götürdük. Bence 2 maçtaki en büyük sıkıntımız çok fazla top kaybıydı. Galatasaray kalitesindeki bir takımın bu kadar kolay top kayıpları yapması gerçekten düşündürücü. Hiç beklemediğimiz oyunculardan ve yeteneklerden çok fazla son maçlarda top kaybı yaptık. Bu da oyun üzerindeki üstünlüğümüzü kurmamızda, oyunun dengesine kendi aleyhimize bozulmasına ve rakiplere burada öz güven veriyoruz. Özellikle topun bizde kalması çok önemli olacak. Dediğim gibi fiziksel olarak yarın oynayacağımız takım maç yapmadan buraya geliyorlar. Lig maçı oynamadılar. Özellikle bu tempoyu oyun içerisinde onlar da koyacaklardır. Biz de kendi tempomuzu doğru bir şekilde ayarlamak istiyoruz. Son Rizespor maçında da gördük. Özellikle ikinci yarı 1-1'ken devamlı durdu. Kalecilerin burada vakit geçirmeleri zaman zaman problem oluyor. Türkiye Ligi'nde hakemlerin de buna izin vermesi, lig temposunun Avrupa'nın çok daha altında kalmasını sağlıyor."

'BİRİNCİ ÖNCELİĞİMİZ FENERBAHÇE MAÇI DEĞİL'

İlk odaklandıkları maçın Fenerbahçe olmadığını dile getiren Buruk, "Bizim sadece Alkmaar maçına odaklanmamız gerekiyor. Fenerbahçe bir sonraki maçımız. Bugün bu maçı düşünüyoruz, bu maçı yaşıyoruz. Yarın sahaya çıkıp bu maça odaklanacağız sadece. Şu anda aklımızda tabii ki birinci önceliğimiz Fenerbahçe maçı değil. Ama özellikle yarın bununla ilgili maçın içerisinde de doğru bir şekilde sonraki maçı her maçta düşünüyoruz aslında. Maçın içerisindeki duruma göre bir sonraki maçı bazen düşündüğümüz yerler tabii ki oluyor. Ama şu anda tek düşündüğümüz yarınki maç. Onun dışında çok fazla bir şey düşünmüyoruz" dedi.

'BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN İYİ BİR HAKEMİN OLMASI'

Fenerbahçe derbisinde orta hakemin yabancı olması hakkında da açıklamalarda bulunan tecrübeli teknik adam, sözlerine şöyle devam etti:

"Zaten böyle bir plan vardı. Bununla ilgili bir karar verilmişti. Daha önceden de verildiğini bir şekilde duyuyorduk. Bu dedikodu şeklinde geliyordu ama bununla ilgili bir karar verildi. Daha öncede söyledim bizim için önemli olan iyi bir hakemin olması. İnşallah hakem de önceden karar verildiği gibi seçilmemiştir. Önümüzdeki günlerde doğru bir şekilde değerlendirilecektir ama iyi hakem olması bizim için çok önemli. Hakemin pasaportu, kimliği ne olursa olsun çok önemli değil. Ama sadece burada seçilecek hakem gerçekten çok önemli. Çok fazla dedikodu da dönüyor. Burada böyle bir karar verildiyse en doğru hakemin seçilmesi Türk futbolu için ve derbi için çok hayırlısı olacak diye düşünüyorum."

'BİZİM İÇİN BURADA YENİ BİR MAÇ BAŞLIYOR'

İlk maça göre daha kalabalık bir kadroyla çıkacaklarını ifade eden 51 yaşındaki teknik adam, "Jordy takımın önemli oyunculardan biriydi. Özellikle oyun kurarken ve top onlardayken. Tecrübesi ve kalitesiyle ilk maçta iyi bir oyun ortaya koymuştu. Rakibimizde eksikler var. Bizde de dönen oyuncular var. İlk maçta çok eksik bir kadroyla yer almıştık. Burada hem sakat oyuncular hem de cezalı oyunculardan yaklaşık 6-7 oyuncumuz yoktu. İlk maçta hem başlangıç 11, hem de devamında oyuncu değişikliklerinde zorlandığımız yerler oldu. O yüzden bizim için burada yeni bir maç başlıyor. Çok kalabalık bir kadroyla değiliz ama daha kalabalık bir kadroylayız ilk maça göre. Rakibimizi tanıyoruz. Deplasmanda oynayacakları maçta onları daha çok zorlamak istiyoruz. İç sahada Avrupa Ligi'nde de çok başarılı olmuş bir takımdı. Sadece bizle berabere kalmışlardı gruplarda. Oyuna başlangıç çok önemli ama rakibimizin hem genç olması hem de deplasman performansının Avrupa'da özellikle iç sahaya göre daha altta olması bizim için bir umut. Bunu kullanmaya çalışacağız" yorumlarında bulundu.

Rakibe göre hem 4'lü, hem de 3'lü savunma ile oynayacaklarını söyleyen Buruk, "Son maçın ikinci yarısında Gabriel Sara'yı öne attık. Osimhen'in yanına attık. 3'lü dizilişten çok yine 2+1 oldu ama yine bir orta saha özellikli bir oyuncu forvet arkası pozisyonunda oynadı. 4-2-3-1'i aynı şekilde oynadık. Bu hep kullandığımız bir sistem. Aslında 2,5 senedir en çok kullandığımız sistem buydu. Arada 3'lü savunma oynadığımız ve iyi oynadığımız yerler vardı. Bir yerde gol yemeye başlayınca hep şey konuşuldu; 3'lü savunmada Galatasaray çok gol yiyor konuşuldu. Sonra 4'lü savunmada da bu golleri yiyince aslında bu değişikliklerden çok oyun içerisindeki pozisyon hatalarımız, yanlış kararlar, bunun yanında top bizdeyken kötü işler yapmamız, bir şekilde topun rakibe gitmesi ve onların pozisyona girmesi… Bununla ilgili özellikle elimizdeki oyunculara göre ve rakibin dizilişine göre zaman zaman karar veriyoruz. 4'lü savunma iyi yaptığımız şeylerden biriydi. Bundan önceki 2 sene bu şekilde başarılı olmuştuk. Yine hem 4'lü hem de 3'lü savunma üzerinden devam edeceğiz" diye konuştu.

'LEMINA'NIN OYUNA GİRİŞİYLE TOPA SAHİP OLMAYI DAHA ÇOK ARTTIRDIK'

Çaykur Rizespor karşılaşmasında oyuna sonradan dahil olan Mario Lemina'nın girişiyle topa daha çok sahip olduklarını ifade eden Okan Buruk, "Oyuncu yapısına göre, rakibe göre, kendi içerimizdeki oyuncuların form durumlarına göre bunlarla ilgili en doğru kararları vereceğimizi düşünüyorum. Ben bir teknik direktör olarak her zaman oyuncularımı maç başlamadan önce hazırlarken en yüksek performanslarıyla hayal ediyorum. Bunlar bazen olmaya da biliyor. Maç içerisindeki yaptığımız bir hata, bir sonraki aksiyonunuzu etkileyebiliyor. O yüzden oyuncuların maç içerisindeki performansları değişebiliyor. Oyun içerisinde oyuncu değiştirmeden mevki değişikliği ile bunları kapatmaya çalıştık ama asıl bence arttırmamız gereken maçın ikinci yarısındaki gibi topa sahip olmamız. Topa sahip olduğumuzda çok daha rahat bir şekilde ürettik zaten. Lemina'nın oyuna girişiyle topa sahip olmayı daha çok arttırdık" ifadelerinde bulundu.

'HANGİ ŞARTLARDA OLURSA OLSUN BİZİM İÇİN FARK ETMİYOR'

AZ Alkmaar mücadelesinde yaşanacak kötü hava koşullarının kendilerini etkilememesi gerektiğini ifade eden Okan Buruk, "Umut ediyorum ki yarın akşam maç sırasında bu kar yağışı olmasın. Saha zemini ve maçın kalitesi için inşallah yağmaz ama kar geliyor. Bu hafta sonu da risk var. Pazartesi için de bu risk var. Bizim için fark etmiyor aslında. Hangi şartlarda olursa olsun Galatasaray takımı bir şeye inanıyorsa, bir şeyin peşinden koşuyorsa burada ne saha zemini ne de atmosferin hiçbir şeyin önemli olmaması gerekiyor. Sadece işimize odaklanmamız, başarıya odaklanmamız, Galatasaray takımının ne kadar önemli ve ne kadar değerli olduğunu, bu turu geçmek için de oyun içerisinde hep olacağını oyuncularımızla birlikte göstermemiz gerekiyor. Saha zemini ne olursa olsun" sözlerini kullandı.

'OYUNCULARIMLA BİRLİKTE GALATASARAY TARAFTARINI MUTLU ETMEK İÇİN YAŞIYORUZ'

AZ Alkmaar maçından sonra çok üzüldüklerini ifade eden Buruk, sözlerini ise şöyle tamamladı:

"4-1'lik bir mağlubiyet büyük bir hayal kırıklığı. Maça gelmeden önce böyle bir şeyi düşünmezdik, yaşamazdık. O yüzden beklenti de bizden çok yüksek. Ama özellikle maçın hikayeleri bazen böyle olabiliyor. İstediğimiz gibi başlamadık. Devamında ikinci yarı 10 kişi kaldıktan sonra rakibimize çok net bir şekilde üstünlük verdik. Buradaki maçta da aynı senaryonun olmayacağını bilemeyiz. Futbolun içerisinde her şey var. O yüzden çok fazla ilk maça takılı kalmadan, bu maçta rakibimize aynı zorluğu yaşatmak ve bu maçta turu çevirebilecek skoru almak istiyoruz. Biz Galatasaray için yaşıyoruz. Oyuncularımla birlikte Galatasaray taraftarını mutlu etmek için yaşıyoruz. Onları 2,5 sene boyunca hep mutlu ettik. O yüzden bu tür sonuçlar da Galatasaray taraftarını gerçekten üzüyor. Bunlar yaşamadığımız sonuçlar. Çünkü biz bu sene sadece 2 mağlubiyet aldık. Biri Ajax'tan biri de AZ Alkmaar'dan. Alışık olmadığımız bir şey olduğu için biz de çok fazla üzüldük. Taraftarımız da çok fazla üzüldü. Ama merak etmesinler onları tekrar çok fazla sevindireceğiz. O konuda bize güvensinler."

GÜNAY GÜVENÇ: GALATASARAY CAMİASI BU UMUDUN PEŞİNDEN KOŞAR

Yarın sahada her şeylerini vereceklerini ifade eden Günay Güvenç, "Galatasaray'ın özel bir marşı vardır 'Adanmış hayatların umudu' diye. Umudumuz yüzde 1 bile olsa Galatasaray camiası bu umudun peşinden koşar. Ne kadar zor olsa bile yarın da bizim mottomuz bu şekilde olacak. Hocamızın da dediği gibi ülke puanı da var. Kendi mutluluğumuz ve başarımız var. 2000'li yıllarda yaşanılan başarılı bir UEFA Kupası var. Bunları göz önünde bulundurarak yarın sahada her şeyimizi vereceğiz" yorumlarında bulundu.

'OYUNCU GRUBU OLARAK BU YOĞUNLUĞU HOCADAN ALMAYA ÇALIŞIYORUZ'

Tepkilerin her zaman olacağını ama bu da işin bir parçası olduğunu söyleyen Günay Güvenç, "Biz futbolcular olarak hep sahada kalmayı tercih ediyoruz. Bu bizim işimiz. Burada teknik direktörümüz, ekibimiz, yönetimimiz ve camiamız var. Futbolcuların bunların içine girmemesinden yanayım. Bizden de olsa başka takımdan da olsa bunu savunurum. Biraz onun çizgisini kaybetmiş olabiliriz. Tepkiler her zaman olacak. Hocama bazen söylüyorum. Hocamız çıtayı o kadar yükseğe çıkardı ki artık beraberlikte bile kendi taraftarımız tepkiler gösteriyor. Bu da başarıdan kaynaklanıyor. Son 50-60 maçta özellikle ligimizde, bu sene de Avrupa Ligi'nde Ajax ve AZ Alkmaar maçına kadar yenilgimiz yoktu. Çıtayı baya bir yükseğe çıkarttık hocamız sağ olsun. Geçmişe dayalı sözleri açmak istemiyorum. Her zaman dediğim gibi benim görevlerim var. Oynasam da oynamasam da buna devam ediyorum. Tecrübemi aktarmaya çalışıyorum. Zaman zaman tepkiler oluyor takımada ama bunlar bu işin bir parçası. Birbirimizle çok konuşuyoruz. Doğrularımızı ve yanlışlarımızı anlatmaya çalışıyoruz. Böyle de devam edeceğiz. Ben sadece kendimi öne çıkarmak istemiyorum. Takımda bunu yapan birçok oyuncumuz var. O yüzden biz başarılı olmak için oyuncu grubu olarak yapmaya hazırız. Çünkü hocamız özellikle bu yoğun fikstürde kadro yapılanması, oyuncu eksikleri ve sakatlıkları zaten başı çok yoğun. Oyuncu grubu olarak bu yoğunluğu hocadan almaya çalışıyoruz. Başta ben gelebilirim bunu da söyleyebilirim. Oyuncular oynuyor, oynamıyor, motivasyonu düşüyor, yeni geliyor, özel hayatları var, bazılarının çocukları oluyor, bazılarının daha evi yok her türlü yardım etmeye çalışıyoruz. Bu da bizim görevimiz. Yorgunluklar oluyor bunlar normal. Ama rakibimiz de yoruluyor. Onlar da bizim gibi haftada 2 maça çıkıyor. Dediğim gibi biz kazanmak için elimizden geleni yapacağız" diye konuştu.

Tecrübeli file bekçi sözlerini ise şöyle tamamladı:

"Öncelikle yarın ki maçla ilgili bir şey söyleyeyim. Az önce de söyledim biz elimizden gelen o yüzde 1 umudun peşinden koşacağız takım olarak. Bunu yapmak zorundayız, yapacağız da. Bize yakışan da budur. Yarın maçtan sonra da hazırlığımız pazartesi olan derbiye odaklanacağız."