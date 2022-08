Ahmet Nur Çebi: Torino ne veriyorsa aynısını verelim dedik ama Emirhan gitmek istedi

"Orta saha kanat ve stoper alacağız"

Ali DANAŞ - İSTANBUL, -

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Torino'ya transfer olmak üzere olan Emirhan İlkhan için, "Emirhan'a 'Torino'dan ne veriyorlarsa aynısını verelim' dedim ama 'gitmek istiyorum, sadece menajerimle konuşun' dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor" dedi.Yeni sezon öncesi Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelerek sohbet toplantısı gerçekleştiren Çebi, gündeme dair açıklamalarda bulundu.Başkan Çebi, 4.5 milyon Euro serbest kalma bedeliyle Torino'ya transfer olmak üzere olan Emirhan için, "Beşiktaş'ta kalmak istemeyene biz 'Burada oynayacaksın' diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız. Emirhan'a 'Torino'dan ne veriyorlarsa aynısını verelim' dedim ama 'gitmek istiyorum, sadece menajerimle konuşun' dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.Orta saha, kanat ve stoper olmak üzere 3 transfer daha yapacaklarını söyleyen Çebi, hakem hataları olması durumunda çok büyük tepki göstereceklerinin altını çizgi.Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde: 'Futbolda gönülsüzlük usulü çalışma olmaz. Futbolcu sahaya çıktığında gönülsüzse başarı alamazsınız. Önemli olan onların arzularının yerine geldiği şekilde çalışmaktır. Yapılan sözleşmede maddeler yazar ama adam oynamadığı zaman oynatamazsınız. Beşiktaş'ta kalmak istemeyene biz 'Burada oynayacaksın' diye ne yalvarırız, ne de başka bir tavır koyarız. Ben Emirhan'a 'Torino'dan ne veriyorlarsa aynısını verelim' dedim ama 'gitmek istiyorum, sadece menajerimle konuşun' dedi. Ben futbolcumla kötü olmak istemiyorum. Onlar bizim çocuklarımız. Verdikleri emeklere teşekkür etmemiz gerekiyor. 18 yaşından küçük çocuklarla ilgili UEFA dahil olmak üzere birçok kurumun sert yaptırımları var. Birçok kulüp bu konuda cezalar aldı. 18 yaşından önceki hiçbir süreç kontratta geçerlilik sağlamıyor. 18 yaşına gelince her futbolcuyla pazarlık yaparsınız. Beşiktaş'ın altyapısından geldiği için hassas davranırsınız ve hoşgörülü bir kontrat önerirsiniz. Emirhan'la yaptığımız sözleşme, yaklaşık 5 milyon vermek üzere 5 yıllık anlaşma yapılmıştır. Menajeri 0 bedelle çıkış maddesinde ısrar etmiştir. Sonrasında 4.5 milyon Euro şeklinde anlaşma yapılmıştır. Bunun yanlış bir tavır olduğu yönündeki yorumları ben art niyetli buluyorum. Ben 600 dakika oynayan bir oyuncuyu transfer etsem beni tefe koyarsınız. Can Bozdoğan için 1.2 milyon Euro bir bedel belirlemiştik, kendisine şu ana kadar bu bedelin ne altında ne üstünde teklif gelmedi. Altyapıda yaptığımız operasyonun meyvelerini almaya başladık. Altyapıdaki çocuklarımız Beşiktaş'a para bırakarak gitmeye başladılar. 20 senede bir Necip bizimle beraber oynuyor bir de Atınç'ı satabilmişiz. Son dönemde bunu başardıysak, hocalara rica edip politikamızı belirterek bizim katkımız çok olmuştur. Emirhan konusunda henüz biten bir şey yok. Ama futbolcu istemiyorsa baskı yapmam. Onlar köle değil. Çocuk yaşlarından itibaren emek vermişler. 5 yıllık 5 milyon TL bir kontrat teklif ettik. Bu hiç küçümsenecek bir rakam değil. Son 20 senede altyapıdan çıkardığımız 3-4 çocuğumuz Avrupa'dan talep gördü. Buna sebep olan da ben ve benim yönetimimdir. Kalmak istemeyeni tutmayız. Ayrıca hayallerim var diyen bir çocuğumuzun önünü tıkamam. Çocuğumuz giderse Allah yolunu açık etsin. Kontrattaki şart kendisinin ve menajerinin istediği şarttı. Bu maddeyi koymasaydık Beşiktaş 4,5 milyon Euro alamayacaktı. Sonraki satıştan da yüzde 20 maddemiz var. Eğer bu arkadaş 30 milyon Euro'ysa, bir sonraki satıştan da 6 milyon Euro alırız. Toplamda 11 milyon Euro'ya yakın bir para da hiç az bir meblağ değil' "ORTA SAHA KANAT VE STOPER ALACAĞIZ"'Transferde 1-2 takviye daha düşünüyoruz. Orta saha, kanat ve stoper konusunda çalışıyoruz. Altyapıdaki oyunculardan nasıl çözebileceğimizi de düşünüyoruz. Altyapıdaki oyuncuları yurt dışına yollamazsanız, diğer çocuklar da bunu hedefleyerek hareket etmeli. Geçen sene 3-4 oyuncu geldi, 4 tane de bu sene gelecek. Oğuzhan Akgün var, kaleci Emre var. Birçok çocuğumuz var. Kerem Atakan konusunda da 4.5 milyon Euro'nun 4'te 1'i bile talep edilmedi bize. Görüşmelerimiz sürüyor. Beşiktaşlı olan menajerlere bakıyorum, hiçbirisi takımı zorda bırakacak uygulama yapmıyorlar. Emirhan'ın menajeri maalesef bizim Hasic ve Ljajic'teki menajeri. Ortağı da basketboldaki bazı oyuncuların menajeri. Kendileriyle çok keyifli çalışamıyoruz. Altyapının kapısını kapatın diyorlar ama 18 yaşından sonra herkes özgür. Buradaki mesele sizin futbolcunuz. Onların aileleri var. Anne baba çocuğu yönlendiriyorsa durum değişiyor. Emirhan'ı sistemin içine monte eden Önder Karaveli hocadır ve Emirhan'ın ailesi, Önder hocanın telefonlarını açmamış. Altyapı oyuncusuyken yıllarca görüşen aile, benimle de görüşmek istemedi. Emirhan 18 yaşını ocak ayında geçti, nisan mayıs ayında yeni sözleşme yaptık. Çocuğa 5 milyon TL teklif edildi. Bunu az görenler ne istiyor bilmiyorum. Biz teklif yaptık ama 'Ben Beşiktaş'ta, Türkiye'de oynamak istemiyorum' dedi. Henüz transferi bitmedi. Çocuğu ikna etmeye çalışıyoruz ama olmuyor' "BU KEZ İKAZ ETMEYECEĞİZ, TEPKİMİZ AĞIR OLACAK"'Yeni federasyon canla başla çalışıyor. Ama hakem konusunda alınan kararı sezon içinde göreceğiz. Beşiktaş olarak yapılacak bir hatada çok sert tepki görecekler. Biz 'Bunlara düdük vermeyin' dedik. Bu saatten sonra söyleyeceklerimiz ikaz niteliği taşımaz. Tepkimiz ağır olur'"TAKIMDAKİ KENETLENME VE DOSTLUK, ŞAMPİYON OLDUĞUMUZ SEZONDAN DAHA YUKARIDA'Takımda kenetlenme, dostluk ve arkadaşlar, şampiyon olduğumuz sezondan daha da yukarıda diyebilirim. Şampiyon olmanın birinci kuralı çok çalışmak, ekibin maaşını zamanında ödemek ama dostluk havasının yaşanması lazım. Şampiyon olduğumuz sezona göre daha çok görüyorum bunu. 2 sene önce pandemide alınan şampiyonluk başarı diye konuşulmuyor, sadece geçen seneki durum ve altyapı konusu konuşuluyor. Geldiğimizden bu yana 3 sene oldu. Öncesinde de ben görevden ayrılmıştım. 5 senelik süreçte 14-15 kontrattan zor çıktık. Bir futbolcu 4 milyon Euro'ya 5 yıllık kontrat yapıyor. 3 ay önce seçim vardı. Aday olmayanların adamları sokaklarda yazıp çiziyor. Valerien Ismael bizim hocamız ve kendisini beğeniyorum, başarılı olacağına inanıyorum. Hazırlık maçlarında birçok takımın kaybettiği sonuçlar var. Rakiplerimizin sonuçları eleştirilmezken, hocamızın sistemini eleştirmek, kötü niyetli emelleri olan kişilerin stratejisi. Hocanın taktiğini herkes tartışabilir. Ama ağır eleştiri yapmak ve bunu hazırlık maçlarının sonuçlarına dayandırmayı doğru bulmuyorum. Burada maç kazanma odaklı bir durum yok. Amaç topçuyu görmek. Avusturya'daki hazırlık maçlarının sonuçlarını bu arkadaşlar takdir etmezken, İspanya'daki maçları tartışıyorlar. Futbol sonuç odaklı bir oyundur. Sonuç beklemeden hoca üzerinde yapılan bu oyunlar, sadece takıma zarar verme amaçlıdır'"HER GENÇ OYUNCUMUZUN AVRUPA İLE İLGİLİ HAYALLERİ VAR"'Ersin'in durumu netleştikten sonra Utku'nun DA durumu netleşecektir. Ersin'le ilgili talepler var. Ama 30 milyon Euro istersek işimiz zor. Serdar Saatçı'nın yaşadığı bir disiplin sorunu oldu. Bu çocuğumuz da gitmek istiyor. 'Burada oturacaksın' mı diyeceğiz. Bunlar bizim çocuklarımız. Her genç oyuncumuzun Avrupa hayali var ve bunlar da benim evlatlarım, ne yapayım. Bir stoper şartları uygunsa tercih ederiz. Nkoudou ve Boyd gidebilir. Gitsinler istemiyoruz ama giderlerse de iyi olur, şartlara bağlı. Orta sahada bir açık kapatmak istiyoruz. Kanat konusu, Boyd ve Nkoudou'nun tavırlarına bağlı olacak. Emirhan'ın durumunun netleşmesiyle orta sahaya bakacağız. Stoper konusuna da bakacağız.'"8+3 KURALININ ÇOK FAYDASI OLMADIĞINI GÖRÜYORUZ"'Yabancı sayısında 8+3 konusunun çok faydası olmadığını görüyoruz. Türk oyuncuların uçuk kaçık fiyatlar istediğini, kulüplerin de fazla fiyat talep ettiğini görüyoruz. Nasıl olsa 3 yer garanti diyor futbolcular ve o kadar rahata alıştılar ki, kendi kariyerlerini bitirecekler. Yerli oyuncuya önem verelim ama bu durum altyapıyla beraber yürütülecek bir operasyon. Serdar Saatçı'ya da sözleşme teklif ettik ve bekliyoruz. Avrupa hayali var. Herhalde altyapıya Avrupa haritası çizmemiz gerekiyor'"DİVAN BAŞKANLIĞI SEÇİMİNDE TARAFSIZIM"'Divan Kurulu başkanlık seçiminde bir oyum var, tarafsızım. Taraf olmayı da doğru bulmuyorum. Kurullar bizimle beraber çalışması gereken, bizi silkelemesi, eleştirmesi gereken yerler'"BANDIRMA BAŞKANI, PAYLAŞIMIYLA AYIP ETTİ"'Keny konusunda prensipte anlaştık ama 1-2 futbolcumuzun ayrılması durumunda transferi yapabileceğimizi söyledik. Bandırma başkanı yaptığı paylaşımla ayıp etti. Çok kıymetliyse oyuncusu başkasına satsın. Bulabilse zaten bizi beklemez. Nasıl bir para istemişse, önce kendi fotoğrafını koysun yaptığı paylaşıma. Ceyhun Kazancı 'Nkoudou'nun gitme durumu var, giderse Keny'yi alabiliriz' dedi. O günden beri beklemiyor da, ne diye kalkıp fotoğraflı paylaşım yapıyor'

Başkan Çebi, açıklamalarının sonunda Bolu'daki tesisle ilgili olarak da 'Bolu'daki proje Beşiktaş'a çok zarar verecek bir proje. Bu projeden kurtulmamız lazım. Sözleşmede çok ağır maddeler var, inşallah çözeceğiz' diye konuştu.