Özbalta: Galibiyet Serisi İstiyoruz

Spor

- Serkan Özbalta: "Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz"

ÇORUM - Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, Gençlerbirliği karşısında alınan galibiyetten memnun olduklarını ve galibiyet serisi yakalamak istediklerini ifade etti.

Trendyol 1. Lig'in 10. haftasında Çorum FK, sahasında karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup etti. Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Çorum FK Teknik Direktörü Serkan Özbalta, "Taraftarımıza geçtiğimiz 9 haftalık bölümde galibiyet hediye edemediğimiz için bu galibiyeti çok istiyorduk. Son derece mutluyuz. Bu galibiyeti taraftarlarımıza burada bulanamayan tüm Çorumlulara armağan ediyoruz" dedi.

"Her takımın her takımı yenebileceği bir lig"

Maç öncesi takımın üzerinde büyük bir stres olduğunu anlatan Özbalta, "Hafta başında futbolcularımıza hem şehir hem taraftarlarımız hem de sizler galibiyeti hak ediyorsunuz dedim. Koşullar ne olursa olsun galip gelmemiz gerektiğini ifade ettim. Bunun arkasında durabildiğim için çok mutluyum. Çünkü bir yılımı tamamladım. Bu şehir bana çok şey kattı. Mükemmel bir şehir. Lig çok dengeli. Her takımın her takımı yenebileceği bir lig. Ligde bazı takım olarak dalgalanmalar yaşayabileceğimizi söylemiştik. Bir Bolu müsabakasında talihsizlik yaşadık. Gerçekten kolay olmuyor hem maç öncesi istekli ve coşkulular ama futbolda hangi takım olursa olsun stres yönetimi iyi yapabilmek gerekiyor. İnsanlar sorumluluk duydukları insanlara karşı tedirgin olur strese girerek mahcup olmak istemezler. Oyuncularımız bugün bunun stresini üzerinde taşıyordu. Oyuncularımızda hem galip gelebilmek hem de sıralamada üst sıralara çıkabilmenin gerginliğini gördüm. Bu gerginlikte ilk yarı net üç gol pozisyonuna girdik. Dengeli bir maç oldu. İlk yarı ne yaptığını bilen bir Çorum FK vardı. Bu mutlu etti. Galibiyet serisi yakalamak istiyoruz. Bu galibiyet oyuncularımızı da rahatlatacak. Oyuncular için ve bizim için en önemli şey moral ve öz güven. Futbolcularımız bundan sonraki müsabakalarda takıma ivme kazandırıp her hafta basamak basamak yükselmemiz gerekiyor. Birkaç maç üst üste kazandığımızda daha iyi bir ivme yakalamış, daha iyi havaya girmiş bir Çorumspor olarak taraftarımızın karşısında olacağız" ifadelerini kullandı.

"Hep beraber galibiyetin tadını çıkarmalıyız"

Taraftara da çağrıda bulunan deneyimli çalıştırıcı, "Bir galibiyet aldık ve bunu aşırı derece abartmamız gerekiyor. Diğer taraftan bunun tadını da çıkartmamız gerekiyor. Hayat, ciddiye alınacak kadar da önemli değil. Hep beraber galibiyetin tadını çıkarmalıyız. Bize olan kırgınlık ve Türkiye'de biraz da takımların iyi gitmesi ile orantılı seyircilerin maçlara gelmesiyle ilgili bir durum var. Taraftarımızın yanında olmasını istiyoruz, koşulsuz desteklesinler. Çorumspor taraftarı, Çorum halkı bugüne kadar bizi her zaman menfaatsiz desteklediler. Bu yıl da desteklerine ihtiyacımız var. Taraftarımız haklı olarak iyi bir gidişat istiyor. Ellerinden geldiğince kimseye kırılmadan o Çorumspor'a kızmadan küsmeden destek verirlerse çok teşekkür ederim" diye konuştu.