PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'dan 4 isim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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Spor

PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'dan 4 isim PFDK'ya sevk edildi

PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray\'dan 4 isim PFDK\'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübün Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildiğini açıkladı. Galatasaray'da Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu ve Ayhan Akman, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

13.05.2025 18:21
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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 9 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

GALATASARAY'DAN 4 İSİM PFDK'YE SEVK EDİLDİ

Galatasaray'da Maruf Güneş, Abdullah Kavukcu, İbrahim Hatipoğlu ve Ayhan Akman, talimatlara aykırı hareket nedeniyle PFDK'ye sevk edildi. Galatasaray da çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle kurula sevk edildi.

TFF Hukuk Müşavirliği, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen takımları açıkladı. Buna göre, Süper Lig'in 35. haftasında oynanan karşılaşmalar sonrası disiplin raporları şöyle;

İŞTE PFDK'NİN AÇIKLAMASI

GALATASARAY A.Ş. Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi MARUF GÜNEŞ'in aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi ABDULLAH KAVUKÇU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi İBRAHİM HATİPOĞLU'nun aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

GALATASARAY A.Ş. Kulübü idarecisi AYHAN AKMAN'ın aynı müsabakadaki "talimatlara aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Başakşehir Futbol Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü- Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ'ın müsabaka sonrası medya mensuplarına yapmış olduğu beyanlarında yer alan 'futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine,

RAMS Başakşehir Futbol Kulübü idarecisi Murat Yaman'ın aynı müsabakadaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Akreditasyon Talimatı'nın 7/1 maddesi uyarınca, 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca ve 'hakem soyunma odası ve koridorlarındaki hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 39. maddesi uyarınca13.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Fenerbahçe Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan RAMS Başakşehir Futbol Kulübü-Fenerbahçe müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Gaziantep Futbol Kulübü'nün 09.05.2025 tarihinde oynanan Gaziantep Futbol Kulübü-Corendon Alanyaspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

Gaziantep Futbol Kulübü futbolcusu Bruno Viana Willemem Da Silva'nın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca10.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Kasımpaşa Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan Eyüpspor-Kasımpaşa müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Trabzonspor Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Galatasaray Kulübü'nün 10.05.2025 tarihinde oynanan Trabzonspor-Galatasaray müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

- Sivasspor Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan Sivasspor- Bodrum FK müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca ve 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Beşiktaş Kulübü'nün 11.05.2025 tarihinde oynanan Beşiktaş- Adana Demirspor müsabakasındaki 'talimatlara aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 22/1 maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Göztepe Kulübü idarecisi Ali Dönmez'in 11.05.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Atakaş Hatayspor Kulübü futbolcusu Sergio Carlos Strandberg'in 11.05.2025 tarihinde oynanan Göztepe-Atakaş Hatayspor müsabakasındaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarıncave 'hakareti' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

Atakaş Hatayspor Kulübü Görevlisi Emre Aslan'ın aynı müsabakadaki 'sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca 12.05.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

- Kayserispor Kulübü'nün 12.05.2025 tarihinde oynanan Kayserispor- Antalyaspor müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve 'usulsüz seyirci alınması' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 49. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Türkiye Futbol Federasyonu, İbrahim Hatipoğlu, Abdullah Kavukcu, Ayhan Akman, Galatasaray, Futbol, Güneş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'dan 4 isim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Mahmut özdemir:
    son sevkleri tff yönetimi tamamen gözden düşmüştür ve tarafsızlığını kaybetmiştir. sezon sonu görevi devredip yeni yönetim geldikden sonra bu sezonun muhasebesini yapıp hak arama çalışmaları başlatılmalı varsa eğer usulsüzlük yapanlardan ve kayırmacılık yapanlardan hesap sorulmalı 0 1 Yanıtla
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SON DAKİKA: PFDK sevkleri açıklandı! Galatasaray'dan 4 isim PFDK'ya sevk edildi - Son Dakika
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