Ronaldo'ya nazire yaptı! Benzema servet değerindeki araba koleksiyonunu paylaştı

Futbol dünyasının çok kazanan yıldızları sahibi oldukları arabaları, evleri veya pahalı saatlerini paylaşmaktan uzak dururken, Karim Benzema bunun tam tersini yaptı. NTV Spor'un aktardığı haberde Benzema; ilk sahibi olduğu araba dahil servet değerindeki birçok arabasını kendi YouTube kanalından gözler önüne serdi.

İLK ARABASINI ARKADAŞINDAN ALDI

Otomobil tutkusunu gizlemeyen Real Madrid'in 9 numarası, ilk arabasının arkadaşından satın aldığı siyah renkli bir Mini Cooper S olduğunu paylaştı.

DOĞUM GÜNÜ HEDİYESİ

Yıldız futbolcu, Lyon ile ilk profesyonel sözleşmesini imzaladıktan sonra 18. doğum gününde bir BMW M6 507 CV satın aldı.

BUGATTI CHIRON 2.4 MİLYON EURO

Benzema, Bugatti Chiron'u sadece 2.4 milyon Euro olduğu için değil, aynı zamanda üretilen 500 adetten birinin sahibi olduğu için en değerli parçalarından biri olarak görüyor. Golcü futbolcu 1.500 beygir gücüne sahip ve 420 kms hıza ulaşabilen aracının sahip olduğu en hızlı araba olduğunu söyledi.

DÜNYADAKİ 5 KİŞİDEN BİRİ

Benzema'nın 1.4 milyon Euro'luk fiyatıyla Bugatti Veyron Pur Sang'ı en önemli arabası olarak görmesi şaşırtıcı değil. Otomobil, alüminyum ve siyah karbon fiberden oluşan iki tonlu gövdesiyle dikkat çekiyor. Benzema, yayınladığı klipte 5 tane üretilen araçtan sadece 2 tane kaldığını söyledi.

EN SEVDİĞİ MARKA

Benzema, hangi Ferrari modeline sahip olduğunu açıklamasa da otomobil tutkusunun doğduğu çocukluk yıllarından itibaren İtalyan markasının onun için öne çıkan marka olduğunu belirtiyor. Yıldız futbolcu Instagram hesabından 488 Pista, 488 Spider ve GTC4 Lusso paylaşımları yapmıştı.

GÜNLÜK KULLANIM TERCİHİ

Mercedes G-Serisi, spor arabalara kıyasla göze çarpmayan tasarımı nedeniyle ünlüler arasında popüler. 612 beygir gücüne sahip G65 AMG, V12 motorlu bir arazi aracı.

AUDI RS 4: 'SADECE' 80 BİN EURO

-Bu Audi, Benzema'nın garajındaki en eski arabalardan biridir. Audi'nin Real Madrid sponsorluğu, oyuncuların farklı modellerin keyfini çıkarmasına olanak sağlıyor. RS 4 yıllar içinde Benzema'nın koleksiyonunda kalan birkaç modelden biri oldu. Benzema'daki RS 4 modeli(2006) ikinci nesildir. O zamanlar 420 beygir gücünde, V8 motorla donatılmıştı ve fiyatı 82 bin Euro'dan başlıyor.

AUDI RS 6

Benzema, videoda son olarak Audi RS 6'nın günlük için ideal olduğunu söylüyor. 2020 model araç 600 beygir gücüne sahip ve 140 bin Euronun üzerinde fiyatı bulunuyor. Bu araç 0'dan 100 kms'ye sadece 3,6 saniyede ulaşabiliyor.

KOLEKSİYONERLERİN GÖZDESİ

Mercedes ve McLaren arasındaki bu işbirliği, koleksiyoner Fernando Alonso, Michael Jordan, Donald Trump, Beyonce ve Rihanna gibi birçok ünlü arasında popüler oldu. Yarım milyon euroya fiyatıyla muhteşem bir tasarıma sahip olan Mercedes SLR McLaren'de 626 beygir 5.4 V8 motor karbon fiber şasi eşlik ediyor.