Sivasspor maçının ardından

Metin ARSLANCAN – Ali DANAŞ/ İSTANBUL, – SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Beşiktaş, konuk ettiği Sivasspor'u 2-0 mağlup etti.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun mücadeleyi değerlendirdi. Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, önemli bir 3 puan aldıklarını belirterek, "Bir galibiyet daha aldık. Bu galibiyet için mücadele etmek gerekiyordu. Defansif olarak iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. Penaltı bize yardımcı oldu. Masuaku ile bir topumuz direkten döndü, Gedson Fernandes ile tehlikeli olduğumuz pozisyonlar vardı. İkinci yarıda fırsatlar oluşturduk ve golü bulduk. 2'nci gol bize çok yardımcı oldu. Gol yemedik ve ligde ilk bölümü kayıpsız geçtiğimiz için çok mutluyuz" dedi.

'TARAFTARLAR İYİ OYUN İZLEMEK İÇİN GELİYORLAR'

Hem oyuncu olarak hem hoca olarak topun takımında kalmasını istediğini aktaran Hollandalı teknik adam, "İlk yarıda aleyhimize bir frikik olmuştu. Maç durduktan sonra tekrar devam etmesinde süre uzamıştı. Taraftarlar iyi oyun izlemek için geliyorlar. İyi savunma yapan takımlar bazen zaman da kazanmaya çalışıyor. Hakemlerin buna müdahale etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

'GEDSON OYNADIĞI FUTBOLDAN KEYİF ALIYOR'

Van Bronckhorst, Gedson Fernandes ile ilgili soruya şöyle yanıt verdi:

"Çok enerjik bir oyuncu. Oynadığı her maçta bize ekstra 6 numara gibi, hücuma dönük bir oyuncu gibi katkı veriyor. Lugano maçında 2 önemli gol atmıştı. Bugün de gol attı. Oynadığı futboldan keyif alıyor."

'BÖYLE MAÇLARDA GALİP GELMEK ÖNEMLİDİR'

Takımdaki herkesin çok çalıştığının altını çizen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst, "Golün sadece sol kanattan gelmesi çok önemli değil. Lugano maçında yediğimiz 2 golde hatalar yaptık ama bu konular üzerinde konuştuk. Hoca olarak her maç çok iyi oynamamızı, ofansif oynamamızı, goller atmamızı isterim ama işin gerçeğinde her zaman böyle olmuyor. Bugünkü rakibimiz defansif olarak iyi organize olan bir takımdı. Böyle bir takıma karşı bu sene ilk kez oynadık. İleride bu yapıya sahip rakiplerle oynayacağız. Böyle maçlarda galip gelmek önemlidir. Her sisteme karşı gelişmeye devam edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

'OYUNCULAR KAZANMAK İÇİN ELLERİNDEN GELENİ YAPIYORLAR'

Van Bronckhorst, konuşmasını şu sözlerle tamamladı:

"Sezona iyi başladık. Önemli olan çok çalışmanızdır. Gelenler ve giden oyuncular oluyor. Süper Kupa'da 5-0'la başlamak da bu süreçte yardımcı oldu. Futbolcularımız çok çalışıyorlar ve öğrenmek istiyorlar. Kazanmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Avrupa'da ve ligde zor maçlar oynayacağız. İyi performans göstermemiz gerekiyor. Şu an kayıpsız gidiyoruz. Değişiklikler yapıyoruz, sistemlerimizi değiştiriyoruz. Bu dinamizm de bu süreçte hoşuma giden bir şey. Transfer dönemi devam ediyor. Fırsat olursa bunu değerlendireceğiz."

BÜLENT UYGUN: 'BEŞİKTAŞ'A 5 TANE POZİSYON VERMEDİK'

Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Tüpraş Stadyumu'nun zemininin futbola yakışır bir biçimde olduğunu belirterek, "Bütün sahalar futbola yakışır biçimde değil. Beşiktaş Stadı'nda güzel bir çim ve her pozisyonda destekleyen hücum anlamında iten bir taraftar gördük. Geçen hafta 5 atmışlardı; Bu hafta da savunma anlamında oyun mantalitemizle 5 tane pozisyon vermedik. Kadromuz eksik. Milli ara ilaç gibi gelecek. Sivasspor olarak oyun mantalitemizle oyunu güzelleştirmeye çalıştık. Beşiktaş'ı tebrik ediyorum, Avrupa kupalarında başarılar diliyorum" diye konuştu.

'SİVASSPOR'U DAHA İYİ YERLERE GETİRECEĞİZ'

Savunmada eksikleri olduğunu söyleyen Uygun, "Defans yapıyoruz, Defansta eksiklerimiz var. Kadro yapımızla oyunu, taktiği bu anlamda yapmamız gerekiyor. Trabzonspor, Beşiktaş, Eyüpspor ve Kayserispor ile oynadık. Bu süreci en az hasarla atlatmak istiyoruz. Beşiktaş deplasmanında ne yapacağınız bellidir. Borcu olmayan tek kulüp Sivasspor'dur. Herkesin borcu ortada. 30-40 milyar borçlar var. Sivasspor dengeli gidiyor. Daha iyi duruma gelecek. Rakibe göre oyunumuz, mantalitemiz değişecek. Sivasspor'u daha iyi yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

'YAPMAMASI GEREKEN BİR HAREKETTİ'

Karşılaşma içerisinde Raj Manaj ile Ciro Immobile arasında yaşanan pozisyonla ilgili soruya Bülent Uygun, şu yanıtı verdi:

"Görmedim o pozisyonu, Immobile'nin biraz agresifliği var. Benim babam da güreşçiydi. Yapmaması gereken bir hareketti. Ben görmedim ama hakemin direkt önündeydi."

'SİVASSPOR'DA ÖRNEK BİR YÖNETİM ANLAYIŞI VAR'

Geçtiğimiz günlerde kızının sağlık sorunu nedeniyle zor bir süreçten geçtiklerini belirten Uygun, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hepimizin evlatlarına Allah sağlık versin. Zor bir süreçti o süreci geçtik. Bizler kulüpler anlamında şirketleşince profesyonelleştikçe bu süreci yaşamamış olacağız. Eskişehir, Kocaelispor, Sakaryaspor, MKE Ankaragücü, Bursaspor; bunları görünce keyif alırsın. Futbol keyfini, marka değerini yukarı taşırsın. Sivasspor'da örnek bir yönetim anlayışı var. Trabzonspor, Beşiktaş maçlarına çıkarken oyuncuları motive etmeye gerek yok. Genel anlamda inanmalarını, istemelerini, arzulamalarını ve çabalamalarını istiyoruz."