Son Dakika! A Milli Takım'ın Uluslar Ligi'ndeki rakipleri belli oldu

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UEFA Uluslar Ligi 2022-23 sezonu kura çekimi İsviçre'nin Nyon kentinde gerçekleştirildi. Takımlar, 2020-2021 UEFA Uluslar Ligi'nde elde ettikleri puan ve derecelere göre torbalara ayrılırken Türkiye kendi kategorisinde 1. torbadan kura çekimine katıldı.

RAKİPLER BİR HAYLİ KOLAY

B Ligi'nden C Ligi'ne düşen A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde C Ligi 1. Grup'ta Lüksemburg, Litvanya ve Faroe Adaları ile mücadele edecek.





A LİGİ

A1: Fransa, Danimarka, Hırvatistan, Avusturya

A2: İspanya, Portekiz, İsviçre, Çek Cumhuriyeti

A3: İtalya, Almanya, İngiltere, Macaristan

A4: Belçika, Hollanda, Polonya, Galler

B LİGİ

B1: Ukrayna, İskoçya, İrlanda, Ermenistan

B2: İzlanda, Rusya, İsrail, Arnavutluk

B3: Bosna Hersek, Finlandiya, Romanya, Karadağ

B4: İsveç, Norveç, Sırbistan, Slovenya

C LİGİ

C1: TÜRKİYE, Lüksemburg, Litvanya, Faroe Adaları

C2: Kuzey İrlanda, Yunanistan, Kosova, Güney Kıbrıs/Estonya

C3: Slovakya, Belarus, Azerbaycan, Kazakistan/Moldova

C4: Bulgaristan, Kuzey Makedonya, Gürcistan, Cebelitarık

D LİGİ

D1: Lihtenştayn, Kazakistan/Moldova, Andorra, Litvanya

D2: Malta, Güney Kıbrıs/Estonya, San Marino

MAÇLAR NE ZAMAN?

Ay-yıldızlı ekibimiz, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-14 Haziran 2022 tarihlerinde dört, 22-27 Eylül 2022 tarihlerinde de iki karşılaşma oynayacak.

UEFA ULUSLAR LİGİ

A Ligi'nde yer alan grup birincileri 2023 yılının Haziran ayında final turnuvasında mücadele edecek. B, C ve D Ligi gruplarının birincileri ise bir üst lige yükselecek.

A ve B Ligi gruplarının sonuncuları bir alt lige düşürülecek. C Ligi gruplarındaki sonuncular ise 2024 yılının Mart ayında kendi aralarında play-out maçları oynayacak. Bu maçların ardından C Ligi'ne çıkacak ve D Ligi'ne düşecek takımlar belirlenecek.