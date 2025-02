Thomas Reis: Lig pozisyonumuzu korumak için var gücümüzle çalışacağız

Spor

Thomas Reis: Var gücümüzle ligdeki yerimizi koruyacağız

Berkay YILDIZ/SAMSUN, - SAMSUNSPOR Teknik Direktörü Thomas Reis, "Şu an bulunduğumuz pozisyonu elbette ki savunmak zor olacaktır. Benim için açıkçası medyanın ne söylediği önemli değil. Benim için sadece göstermiş olduğumuz performans önemli. Ligin sonunda nerde oluruz bilmiyorum ama olduğumuz yeri korumak için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Samsunspor, Süper Lig'in 25'inci haftasında 22 Şubat Cumartesi günü sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Karadeniz ekibinde teknik direktör Thomas Reis, maç öncesinde Nuri Asan Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi.

Rizespor karşısında agresif futbol oynamak istediklerini söyleyen Thomas Reis, "Son oynadığımız Konyaspor karşılaşmasında bizim için önemli olan iyi bir performans göstermekti. Özellikle fiziksel olarak güçlü bir rakibe karşı oynadık. Rizespor ise Galatasaray'a karşı çok iyi bir performans gösterdi. Belki 1 puan bile alabilirlerdi. O yüzden çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Hızlı oynayan, ataklara çok hızlı çıkmayı başarabilen bir takıma karşı oynayacağız. Umarım bizde kendi oyunumuzu güzel bir şekilde sahaya yansıtıp Rizespor'dan daha agresif bir oyun sergileyebiliriz. Tabi maçın seyri nasıl olur ona bakacağız" diye konuştu.

'REKORLARA DEĞİL PERFORMANSA ÖNEM VERİYORUM'

Basın mensupları tarafından 'bu sezon rekorlar kırılabilir mi?' sorusuna yanıt veren Thomas Reis, "Açıkçası rekorlar ile pek fazla bir şey bilmiyorum. Bizim için önemli olan iyi bir performans göstermektir. Artık çok erken goller bulabileceğimizi de gördük. Tabi erken gol bulunca da oyunun daha sonrasında zorlaştığı maçlar da oldu. Son oynadığımız maç, Kayserispor maçı ve Hatayspor maçlarında erken goller bulduk ama sonrasında çok da iyi savunma yaptık. Nasıl rekorlar kırdığımız önemli değil, kesinlikle göstermiş olduğumuz performans önemlidir" ifadelerini kullandı.

'BULUNDUĞUMUZ KONUMU KORUMAK ZOR OLACAKTIR'

Ligde bulundukları konum ve sarı kart sınırındaki futbolcular hakkında konuşan Reis, "Şu an 3'üncü sıradayız. Tabi ligin sonunda ne olur bilemiyorum. Şu an bulunduğumuz pozisyonu elbette ki savunmak zor olacaktır. Benim için açıkçası medyanın ne söylediği önemli değil. Benim için sadece göstermiş olduğumuz performans önemli. Ligin sonunda nerede oluruz bilmiyorum ama olduğumuz yeri korumak için var gücümüzle çalışacağız. Konyaspor maçı çok sert geçen bir müsabaka olmamasına rağmen 10 kart gösterildi ve bizim 2 oyuncumuz cezalı duruma düştü. Takımımda çok karakterli oyuncular var. Biz tam bir aileyiz diyebilirim. Kart cezalı oyuncularımız olunca da doğal olarak diğer oyunculara şans doğuyor. Bu şansı da değerlendireceklerinden eminim. Soner Gönül Trabzonspor maçında oynayıp çok iyi bir performans göstermişti. En iyi şekilde hazır olmak için antrenmanlarda da her şeyini ortaya koyuyor. Nasıl bir performans göstereceğine bu maçta bakacağız. Avrupa liglerinde 5 sarı olunca oyuncular kart cezalısı durumuna düşüyor. Türkiye'de ise 4 sarı kart görünce oyuncu cezalı duruma düşüyor. Bu çok anlamış olduğum bir durum değil açıkçası. Kart sınırında olan çok fazla oyuncumuz var. Beni mutlu eden bir şey varsa o da kart sınırındaki oyuncularımızın hepsinin tek maçta cezalı duruma düşmemiş olmasıdır" dedi.

'BAŞARIMIZIN SIRRI AİLE OLMAKTIR'

Lig sonunda iyi bir konumda olacaklarına inandıklarını belirten Reis, "Başarının sırrı her şey diyebilirim ama her şeyden önce biz çok iyi bir aileyiz. Bu da bizim için çok çok önemli. Elbette taktiksel anlamda birçok çalışma yapıyoruz. Oyuncularımda bu taktiklere güveniyor ve sahada en iyi şekilde bu yansıtmaya çalışıyorlar. Antrenman seviyesi ve antrenman kalitesi çok çok önemlidir. Kalite iyi olunca da bir hoca olarak ilk 11'i oluşturmak bir o kadar zor oluyor. Ama her şeyden önemlisi aile olmamızdır. Belki en iyi kadroya sahip değiliz ama çok iyi niyetli oyuncularımız var. Bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Ligin sonunda Beşiktaş mı, Eyüpspor mu, Göztepe mi yoksa biz mi 3'üncü oluruz bilmem ama iyi bir performans göstermeye devam edersek iyi bir pozisyonda bitireceğimize inanıyorum. Çok önemli bir şey varsa o da büyük sakatlıklarımızın olmayışıdır" diye konuştu.