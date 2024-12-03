Spor

-TÖSSFED gecesinde özel sporcular ödüllendirildi

-Özel sporculara yönelik haberleriyle DHA Spor ödüle layık görüldü

Gürsoy OLCA –Sacit GÖNCÜ/ İSTANBUL, – ENGELLİ sporcular, Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu (TÖSSFED) tarafından 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen etkinlikte buluştu.

"Engelleri Birlikte Aşalım" teması ile engelli bireylerin sosyal olanaklardan eşit şekilde faydalanmalarına ve sporcu olarak başarılarına destek olmayı hedefleyen TÖSSFED'in etkinliği Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Federasyon Başkanı Birol Aydın, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Sami Er, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, özel sporcular, aileleri ve basın mensuplarının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Engelli bireylerin haklarını savunmak, yaşam standartlarını iyileştirmek, toplumsal farkındalığı artırmak adına büyük önem taşıyan ve dünya genelinde her yıl 3 Aralık'ta kutlanan Dünya Engelliler Günü'nde düzenlenen gecede uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil etmiş Down, Otizm, Mental Özel Sporcular bir araya geldi.

Hem 65'inci hükümette görev yaptığında, milletvekiliyken ondan öncesinde de devamlı özel sporcularla beraber olduğunu belirten Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, gecede yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Hakikaten özel kişiliklersiniz özel sporcularsınız. Zaman geldi beraber futbol oynadık. Zaman geldi atletizm yaptık, yarışlar yaptık Antalya'da. İlk dönemimdi hatırlıyorsunuz. Pek çok aktivitede beraberdik. Sizleri görünce insanın gönlü hoş oluyor. Gerçekten sizlerle gurur duyuyoruz, ülkemize kazandırdığınız başarılar için"

Engelli sporcular için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok büyük desteklerini aldıklarını belirten Bakan Bak, "Paris 2024 paralimpik oyunlarında kızımızın Aysel Önder'in çok güzel bir çıkışı vardı. Yine Fatma Damla Altın'ın çok güzel sonuçları vardı. Ebru kızımızın vardı. 8 yıldız sporcuyla katılarak orada 1 gümüş 2 bronz madalya kazandılar. Paralimpikte en büyük tabloyu yaşadık. 6 tane altın madalya 10 tane gümüş madalya ve 12 tane bronz madalya kazandı paralimpik sporcularımız. Yine bizleri çok gururlandırdılar, güzel işler yaptılar" şeklinde konuştu.

Konuşmasında destekleri için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a teşekkür eden TÖSSFED Başkanı Birol Aydın da şöyle konuştu: "Şu anda salonda oturan çocuklar, insanlar hafızalarını yoklarsa 20 yıl önce evlere kapatılan yok sayılan bu çocuklarla hiçbir şey olamaz denilen bu çocuklar şu anda bu salonda sporla engelleri aşmış, Avrupa şampiyonu, Dünya şampiyonu, paralimpik oyunlarda yüzyılın madalyasını ülkemize kazandırmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öncelikle Sayın Bakanım siz bizim bakanımızsınız, devletimizin spor alanında bir numarasısınız ama siz bizim gönlümüzün, özel sporcuların abisisiniz, bundan emin olun"

DHA SPOR'A ÖDÜL

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen gecede engelli sporcuların başarılarının tüm kamuoyuna duyurulmasındaki desteklerinden dolayı 'Spor Ödülü'ne layık görülen Demirören Haber Ajansı Spor Müdürü Uğur Demirkırdı ödülünü Bakan Bak'ın elinden aldı. Demirkırdı ödülle ilgili duygularını şöyle ifade etti: ""Ödüle layık görenlere teşekkür ediyorum ve DHA adına tüm spor servisi adına şükranlarımı sunuyorum. Engelleri bir bir aşıp, mücadele eden, Türkiye'yi her organizasyonda son olarak olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil eden sporcularımız zor ve ulvi bir iş yapıyor, bizim işimiz onların yanında çok kolay. Bizler onların haberlerini duyurmak, kitlelere ulaştırmak, farkındalığı artırmak için varız. Onlar azimlerini hiç kaybetmesinler. Yeter ki onlar milli marşımızı tüm dünyada okutmak için, Ay-yıldız bayrağımızı göndere çektirmek için çaba gösterip başarılara imza atsınlar gerisini bize bıraksınlar. Dediğim gibi zor olan onların yaptığı bizim yaptığımız onların yanında çok kolay"

Gecede DHA Spor'un yanı sıra Anadolu Ajansı, TRT Spor ve Ülke TV de ödül aldı.