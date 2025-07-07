Trabzonspor'da Transfer Sürecinde Sabır Vurgusu - Son Dakika
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Trabzonspor'da Transfer Sürecinde Sabır Vurgusu

Trabzonspor\'da Transfer Sürecinde Sabır Vurgusu
07.07.2025 19:29
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Fatih Tekke, oyuncu maliyetleri ve menajer tutumları nedeniyle transfer sürecinde sabırlı olunması gerektiğini belirtti.

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, "İzlediğimiz oyuncuların maliyeti, gelmek istememeleri, menajerlerin tutumu gibi pek çok engelle karşılaştık. Başkanımız da bu süreçte çok büyük emek veriyor. Özellikle bazı mevkilerde çok net taleplerimiz var. Ama bu dönem sabırlı olmamız gerekiyor" dedi.

Yeni sezon hazırlıklarının ilk etabına Trabzon'da devam eden bordo-mavililer, bu akşam saat 17.00'de yaptığı günün ikinci antrenmanıyla çalışmalarını sürdürdü. Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda bordo-mavili oyuncular, teknik ısınmanın ardından pas ve dayanıklılık çalışması gerçekleştirdi. Teknik direktör Fatih Tekke, antrenman öncesi saha kenarında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Sezon yapılanmasına ve transfer sürecine dair dikkat çekici açıklamalarda bulunan Tekke, "Hedefe oynayacak bir duygu, bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz" dedi.

'HAZIRLIKLARIMIZ YOĞUN TEMPODA SÜRÜYOR'

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaklaşık onuncu antrenmanı gerçekleştirdiklerini belirten Fatih Tekke, "Bugün milli takımdan dönen oyuncularımızla birlikte ilk kez tam takım olarak sahadayız. Oyuncularımız istekli ve fiziksel olarak iyi durumdalar. Hazırlıklarımız yoğun tempoda sürüyor. Cumartesi günü Tiflis ile bir hazırlık maçımız olacak. Ardından Erzurum kampı başlayacak. Erzurum'da beş, toplamda buradaki Tiflis maçıyla birlikte altı hazırlık maçı planladık" diye konuştu.

'BU DÖNEM SABIRLI OLMAMIZ GEREKİYOR'

Transfer sürecine dair bilgi veren Tekke, kulüp olarak çok sayıda oyuncuyla temas halinde olduklarını vurguladı. Tekke, "İzlediğimiz oyuncuların maliyeti, gelmek istememeleri, menajerlerin tutumu gibi pek çok engelle karşılaştık. Başkanımız da bu süreçte çok büyük emek veriyor. Özellikle bazı mevkilerde çok net taleplerimiz var. Ama bu dönem sabırlı olmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

'PERFORMANS EN BÜYÜK KRİTERİMİZ'

Kadrodaki oyuncularla ilgili değerlendirmelerde de bulunan Tekke, ayrılacak ve kalacak isimlere dair şunları söyledi:

"Bir oyuncuya doğrudan 'git' demek benim tarzım değil. Ama performansı yeterli olmayan oyuncuya bunu belirtmek gerekiyor. Ben ilişkilerimi kişisel değil, performansa dayalı kuruyorum. Taraftarın, yönetimin istekleri elbette önemli ama bizim bu konuda verdiğimiz kararlarda performans en öncelikli parametremiz."

'BU İŞİN TEMEL PRENSİBİ PERFORMANS'

Altyapıdan A takıma oyuncu kazandırma süreciyle ilgili de konuşan Tekke, "Sezon içerisinde altyapıdan antrenmanlara katacağımız oyuncular var. Dolayısıyla ben uzun süredir emeğin karşısında 'şu oyuncuları bana verin' gibi deme bir durumum yok. Çünkü oyuncuların çoğu ile ilgili çok bilgim yok. İki-üç maç izledim. Dolayısıyla U19 takımından üç oyuncu şu anda bizimle. Bunun sayısı artabilir. Sezon içerisinde belki Erzurum dönüşünde. Net sayı olarak bunu bir gündem yapmaya gerek yok. Dediğim gibi bu işin temel prensibi performans. Performans olan oyuncu bizimle kalmaya Trabzonspor'un faydasına olduğunu düşündüğümüz performansların hepsi kalacak. Düşünmediğimiz performanslar gidecek" dedi.

'ÇOK PAHALI BİR OYUNCU'

Tekke, transfer gündeminde yer alan Jeremie Boga için ise şunları söyledi:

"Evet çok pahalı bir oyuncu. Bizim o paraları verme imkanımız yok gibi gözüküyor. Belki de başkanımıza tek söylediğim isim o. O oyuncuyu da Avrupa futboluyla ilgili biraz bilgim ilgim olduğu için aklımda kalmıştı. Durumu uyarsa bizim maliyetleri istediğimiz duruma gelirse istediğimiz bir oyuncu dedim, diyorum da. Ama şu an için maliyet olarak çok bizim üzerimizde" şeklinde konuştu.

'İYİ TAKIM KURMAK DAHA ÖNEMLİ'

Transfer sürecinde pahalı oyunculardan ziyade, doğru kadro mühendisliğine dikkat çeken Tekke, "En pahalıyı almak kolay değil. İyi isim değil, iyi takım kurmak önemli. Gözlemlediğimiz 50'den fazla oyuncu var. Bunlar içinden Trabzonspor'a uygun olanları belirlemeye çalışıyoruz. Potansiyeli yüksek, gelişime açık oyunculara yöneliyoruz" ifadelerini kullandı.

'2003 STATÜSÜ KULÜPLERİ ZORLAYACAK'

Yeni sezonda yürürlüğe girecek olan 2003 doğumlu oyuncu statüsüne de değinen Tekke, "Bu statü kulüpler için bazı zorluklar yaratacak gibi duruyor. Bu da transfer planlamamıza doğrudan etki ediyor" dedi.

Fatih Tekke, "Tüm bunları düşündüğümüzde bizim için bu süreç kolay geçmedi, geçmiyor da. Devam edecek gibi de gözüküyor. Ama Trabzonspor'un yarışacak içeride söylediğim şeyi tekrar söylememde mahsuru yok. Hedefe oynayacak bir duygu bir takım oluşturma gayreti içerisindeyiz. Herkes bu gayret içerisinde tüm kalbiyle, samimiyetiyle beraber umarım inşallah istediklerimiz Trabzonspor taraflarının istediği o duygular, o anlar umarım bizimle beraber yeşerir ve devam eder" diyerek sözlerini tamamladı.

Bordo- mavililer, dar alanda çift kale maç ile antrenmanı sonlandırırken, tedavileri devam eden genç kaleciler Onuralp Çevikkan, Ahmet Doğan Yıldırım, Ali Şahin Yılmaz, Cihan Çanak, Borna Barisic katılmadı.

Karadeniz temsilcisi, sezon hazırlıklarını yarın yapacağı çift antrenmanla sürdürecek.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor Trabzonspor'da Transfer Sürecinde Sabır Vurgusu - Son Dakika

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