Trabzonspor Türkiye Kupası Finalinde - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Trabzonspor Türkiye Kupası Finalinde

Trabzonspor Türkiye Kupası Finalinde

Trabzonspor, Göztepe'yi 2-0 yenerek Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

24.04.2025 22:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Nurullah CABRİ/TRABZON,

STAT: Papara Park

HAKEMLER: Cihan Aydın, Hakan Yemişken, Mustafa Savranlar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır, Malheiro, Savic, Batagov, Mustafa Eskihellaç (Dk. 88 Arif Boşluk), Lundstram, Ozan Tufan, Zubkov, Sikan (Dk. 90+6 Cham), Nwakaeme (Dk. 90+2 Visca), Banza (Dk. 90+6 Enis Destan)

GÖZTEPE: Arda Özçimen, Taha Altıkardeş (Dk. 56 Nielsen), Heilton, Koray Günter, Ogün Bayrak (Dk. 82 Matsuki), Doğan Erdoğan (Dk. 82 Victor Hugo), Dennis, Nazm Sangare (Dk.73 İsmail Köybaşı), Tijanic, Emersonn (Dk. 73 Kubilay Kanatsızkuş), Romulo

GOLLER: Dk. 78 Ozan Tufan, Dk. 89 Zubkov (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Heilton, Nielsen (Göztepe)

Türkiye Kupası Yarı Final karşılaşmasında Trabzonspor sahasında ağırladığı Göztepe'yi 2-0 mağlup ederek finale yükseldi.

6'ncı dakikada ceza sahasında topla buluşan Ogün Bayrak'ın şutu üsten dışarı çıktı.

11'inci dakikada Zubkov'un vuruşunda top kaleci Arda Özçimen'den döndü. Seken topu Nwakaeme tamamlamak istedi ancak top kaleye paralel gitti ve Banza'nın önüne düştü, Banza'nın vuruşunda ise top dışarı çıktı.

16'ncı dakikada ceza sahası içinde bulunan Banza'nın kafa vuruşunda top auta çıktı.

30'uncu dakikada Nwakaeme'nin ortasında ceza sahasında bulunan Banza'nın kafa vuruşu az farkla yandan dışarı çıktı.

41'inci dakikada Zubkov'un kullandığı köşe atışında Savic'in kafa vuruşu az farkla üsten dışarı çıktı.

45+2'nci dakikada Nazım Sangare'nin ceza sahası dışından çektiği şut az farkla auta çıktı.

45+2'nci dakikada Malheiro'nun pasında ceza sahası içinde bulunan Nwakaeme'nin kale önündeki topuk vuruşu az farkla dışarı çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle tamamlandı.

47'nci dakikada Zubkov'un şutu üsten dışarı çıktı.

48'inci dakikada Ozan Tufan'ın şutunu kaleci Arda Özçimen kurtardı.

50'inci dakikada Nwakaeme'nin şutu Heilton'dan sekti. Hakem Cihan Aydın pozisyonda elle oynama kararı vererek penaltı noktasını gösterdi. Penaltı kararı ofsayt gerekçesiyle VAR incelemesi altına alındı. İnceleme sonrası penaltı kararı değişmedi.

55'inci dakikada penaltı atışının başına geçen Banza'nın şutunda kaleci Arda Özçimen topu kurtardı. Trabzonspor penaltı atışından faydalanamadı.

78'nci dakikada Zubkov'un kullandığı köşe vuruşunda Banza topu ceza sahası içinde Ozan Tufan'a indirdi. Ozan Tufan'ın şutunda top ağlarla buluştu. 1-0.

80'inci dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Tijanic'in şutunu kaleci Uğurcan Çakır kurtardı.

89'uncu dakikada ceza sahası içinde Nwakaeme'nin pasında topla buluşan Zubkov'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0.

90+3'üncü dakikada Savic'in uzaktan kullandığı serbest vuruşta top kaleci Arda Özçimen'den döndü, ceza sahası içinde bulunan Visca'nın şutu ise direkten döndü, dönen topa Savic bir kez daha vurdu kaleci Arda Özçimen bu vuruşu da kurtardı. Top tekrar Visca'nın önüne düştü. Visca'nın şutu yandan dışarı çıktı.

Karşılaşma Trabzonspor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı ve Trabzonspor Türkiye Kupası'nda finale yükseldi.

TEKKE'DEN BEŞ DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor teknik direktörü Fatih Tekke 1-0 kazanılan Adana Demirspor karşılaşmasının ardından ilk 11'de beş değişiklik yaptı. Kırmızı kart cezalısı olan Mendy ve sakatlığı bulunan Jabol kadroda yer almazken, Visca, Cham ve Cihan Çanak maça yedek kulübesinde başladı. Bu isimlerin yerine, Zubkov, Lundstram, Sikan, Ozan Tufan ve Nwakaeme ilk 11'de maça başlayan isimler oldu.

TRABZONSPOR TARAFTARINDAN MAÇA İLGİ

Trabzonspor taraftarı maça ilgi gösterdi, tribünlerin büyük çoğunluğu doldu.

İZMİR'DEN KALABALIK BİR TARAFTAR GRUBU GELDİ

Göztepe için ayrılan misafir takım tribünlerinde kalabalık bir taraftar grubu maçı takip etti, misafir takım tribünün büyük bölümü doldu.

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Türkiye Kupası, Trabzonspor, Ozan Tufan, Ekonomi, Trabzon, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Trabzonspor Türkiye Kupası Finalinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 Türk dağcı Rusya’nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti 2 Türk dağcı Rusya'nın Elbrus Dağı tırmanışında hayatını kaybetti
Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı İdari yaptırım geliyor Deprem sonrası fiyatlar fırlamıştı! İdari yaptırım geliyor
Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama Cumhurbaşkanlığından infial yaratan deprem iddiasına yalanlama
Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı Deprem anı market kamerasına böyle yansıdı
İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi İstanbullu deprem sonrası geceyi sokaklarda geçirdi
İstanbul’da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha İstanbul'da 4.1 büyüklüğünde bir deprem daha
Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı Depremden kaçtı, kurşundan kaçamadı
Murat Ongun’un avukatları gözaltına alındı Murat Ongun'un avukatları gözaltına alındı
Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı Zor günler geçiren Mahsun Kırmızıgül soluğu hastanede aldı
Dünya Bankası’nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti Dünya Bankası'nın Türk ekonomisine ilişkin tahmini değişti
Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

22:25 Rakip Galatasaray Göztepe’yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda finale yükseldi Rakip Galatasaray! Göztepe'yi 2-0 yenen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükseldi
22:13 Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak Sağlık Bakanı Memişoğlu: 37 bin atama yapılacak
21:55 Beyaz Saray’dan sözde Ermeni soykırımına destek Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar Beyaz Saray'dan sözde Ermeni soykırımına destek! Skandal Meds Yeghern ifadesini kullandılar
21:21 İstanbul’da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek AFAD’dan açıklama var İstanbul'da uykuları kaçıran artçılar ne zaman sona erecek? AFAD'dan açıklama var
20:26 İstanbul’da 83 bina az hasarlı İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe İstanbul'da 83 bina az hasarlı! İşte en çok ihbarın geldiği 3 ilçe
09:45 Süper Lig’den Benfica’ya bir Türk daha Süper Lig'den Benfica'ya bir Türk daha
09:34 İstanbul’un deprem haritası İşte en yüksek riskli ilçeler İstanbul'un deprem haritası! İşte en yüksek riskli ilçeler
09:34 Tek başına maçı aldı Bütün ülke Arda Güler’i konuşuyor Tek başına maçı aldı! Bütün ülke Arda Güler'i konuşuyor
09:23 Didem Soydan aşk orucunu Londra’da bozdu Didem Soydan aşk orucunu Londra'da bozdu
09:15 İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti İstanbul 6,2 ile sallanırken temizliğe devam etti
09:11 Galatasaray’da Morata sürprizi O gelişmeyi duyurdular Galatasaray'da Morata sürprizi! O gelişmeyi duyurdular
09:03 Arda Güler’den müthiş gol Real Madrid’i ipten aldı Arda Güler'den müthiş gol! Real Madrid'i ipten aldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.04.2025 23:29:39. #7.12#
SON DAKİKA: Trabzonspor Türkiye Kupası Finalinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.