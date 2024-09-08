Türkiye-A Millî Futbol Takımı, İzlanda ile 37. Maçına Çıkıyor - Son Dakika
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Türkiye-A Millî Futbol Takımı, İzlanda ile 37. Maçına Çıkıyor

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci haftasında İzlanda ile Gürsel Aksel Stadı'nda yarın karşı karşıya gelecek. Türkiye, İzlanda ile daha önce oynadığı iki maçı kaybettiği için bu maçı kazanmak istiyor. İzmir, A Milli takımının 37. maçına ev sahipliği yaparken, stadın daha önceki uluslararası karşılaşmalardaki performansı dikkat çekiyor.

08.09.2024 10:16
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İzmir, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye- İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.

İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

19 il ve 36 stat

Türkiye'de 19 il ve 36 statta 272 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 126 galibiyet, 66 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda yapan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen statta da 3 müsabaka oynadı.

Gürsel Aksel Stadı, 2. kez ev sahibi

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka oynandı. Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşandığı 3. stat konumundaki Gürsel Aksel Stadı, 2020'den beri sporseverlere hizmet veriyor.

14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan statta 2021 ve 2023 Türkiye Kupası finalleri ile 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

İstanbul'da 145 karşılaşma

Geride kalan 272 müsabakada İstanbul'da 145, İzmir'de 36, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 9, Konya'da 8, Adana, Eskişehir ve Trabzon'da 5'er, Kayseri'de 3, Denizli, Gaziantep ve Samsun'da 2'şer, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.

Türkiye'deki milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle:

StatOGBM
Adana 5 Ocak Fatih Terim5221
Alanya Oba2200
Ali Sami Yen2813411
Alsancak1010
Ankara 19 Mayıs281459
Ankara İstiklal1001
Antalya10631
Antalya Atatürk3102
Atatürk Olimpiyat4220
Başakşehir Fatih Terim5410
Beşiktaş Park3120
Bursa Atatürk8323
Bursa Büyükşehir Belediye1001
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has3300
Denizli Atatürk2011
Diyarbakır1100
Eskişehir Yeni5311
Gaziantep Kalyon1100
Gürsel Aksel1100
Hüseyin Avni Aker4220
İnönü67291721
İsmetpaşa1100
İzmir Atatürk34131110
Kamil Ocak1001
Konya Büyükşehir8422
Manisa 19 Mayıs1001
Papara Park1001
Rams Park9432
Recep Tayyip Erdoğan1100
Samsun 19 Mayıs1100
Samsun Yeni 19 Mayıs1100
Taksim9225
Tevfik Sırrı Gür1100
Ülker191045
Yeni 4 Eylül1001
Yeni Rize1010
TOPLAM2721266680

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Türkiye-A Millî Futbol Takımı, İzlanda ile 37. Maçına Çıkıyor - Son Dakika

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