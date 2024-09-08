Türkiye-A Millî Futbol Takımı, İzlanda ile 37. Maçına Çıkıyor

Spor

İzmir, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup ikinci haftasında yarın Gürsel Aksel Stadı'nda oynanacak Türkiye- İzlanda karşılaşmasıyla 37. kez A Milli Futbol Takımı'nın maçına ev sahipliği yapacak.

İzlanda ile ilk karşılaşmasını 24 Eylül 1980'de yine İzmir'de oynayan Türkiye, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzlanda'yı ağırlayacak.

A Milli Futbol Takımı, geride kalan 632 maçta 4 kez 9 Eylül'de müsabakaya çıktı. Bunlardan ikisini 1981 ve 2014'te İzlanda ile yapan Türkiye, rakibiyle 3. kez aynı tarihte karşılaşacak.

İzlanda ile bu tarihlerde oynadığı 2 maçı da kaybeden A Milli Futbol Takımı, 2003'te İrlanda Cumhuriyeti ve 2009'da Bosna Hersek'le oynadığı karşılaşmalarda sahadan beraberlikle ayrıldı.

19 il ve 36 stat

Türkiye'de 19 il ve 36 statta 272 karşılaşma oynayan A Milli Futbol takımı, bu müsabakalarda 126 galibiyet, 66 beraberlik ve 80 yenilgi yaşadı.

Yurt içinde en fazla karşılaşmayı İnönü Stadı'nda yapan ay-yıldızlı ekip, burada 67 maça çıktıktan sonra yenilenen statta da 3 müsabaka oynadı.

Gürsel Aksel Stadı, 2. kez ev sahibi

İnönü Stadı'nın ardından en fazla maça ev sahipliği yapan İzmir Atatürk Stadı'nda 34 müsabaka oynandı. Atatürk ve Alsancak Stadı'nın ardından İzmir'de milli maç heyecanının yaşandığı 3. stat konumundaki Gürsel Aksel Stadı, 2020'den beri sporseverlere hizmet veriyor.

14 Haziran 2022'de UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta Türkiye'nin Litvanya'yı 2-0 mağlup ettiği karşılaşmaya ev sahipliği yapan statta 2021 ve 2023 Türkiye Kupası finalleri ile 23 Şubat 2022'de Türkiye ile Sırbistan arasındaki FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu mücadelesi oynandı.

İstanbul'da 145 karşılaşma

Geride kalan 272 müsabakada İstanbul'da 145, İzmir'de 36, Ankara'da 29 maça çıkan ay-yıldızlılar, Antalya'da 15, Bursa'da 9, Konya'da 8, Adana, Eskişehir ve Trabzon'da 5'er, Kayseri'de 3, Denizli, Gaziantep ve Samsun'da 2'şer, Diyarbakır, Kocaeli, Manisa, Mersin, Rize ile Sivas'ta ise birer müsabaka oynadı.

Türkiye'deki milli maçlar

A Milli Futbol Takımı'nın yurt içinde müsabaka oynadığı statlar ve bu statlarda aldığı sonuçlar şöyle:

Stat O G B M Adana 5 Ocak Fatih Terim 5 2 2 1 Alanya Oba 2 2 0 0 Ali Sami Yen 28 13 4 11 Alsancak 1 0 1 0 Ankara 19 Mayıs 28 14 5 9 Ankara İstiklal 1 0 0 1 Antalya 10 6 3 1 Antalya Atatürk 3 1 0 2 Atatürk Olimpiyat 4 2 2 0 Başakşehir Fatih Terim 5 4 1 0 Beşiktaş Park 3 1 2 0 Bursa Atatürk 8 3 2 3 Bursa Büyükşehir Belediye 1 0 0 1 Büyükşehir Belediyesi Kadir Has 3 3 0 0 Denizli Atatürk 2 0 1 1 Diyarbakır 1 1 0 0 Eskişehir Yeni 5 3 1 1 Gaziantep Kalyon 1 1 0 0 Gürsel Aksel 1 1 0 0 Hüseyin Avni Aker 4 2 2 0 İnönü 67 29 17 21 İsmetpaşa 1 1 0 0 İzmir Atatürk 34 13 11 10 Kamil Ocak 1 0 0 1 Konya Büyükşehir 8 4 2 2 Manisa 19 Mayıs 1 0 0 1 Papara Park 1 0 0 1 Rams Park 9 4 3 2 Recep Tayyip Erdoğan 1 1 0 0 Samsun 19 Mayıs 1 1 0 0 Samsun Yeni 19 Mayıs 1 1 0 0 Taksim 9 2 2 5 Tevfik Sırrı Gür 1 1 0 0 Ülker 19 10 4 5 Yeni 4 Eylül 1 0 0 1 Yeni Rize 1 0 1 0 TOPLAM 272 126 66 80

Kaynak: AA