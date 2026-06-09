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Türkiye Dünya Kupası'nda

Türkiye Dünya Kupası\'nda
09.06.2026 18:58
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Türkiye, 2026 Dünya Kupası'nda D Grubu'nda mücadele edecek ve kritik maç ABD ile.

Yirmi dört yıl sonra ilk kez Dünya Kupası'nda boy gösterecek Türkiye, turnuvada D Grubu'nda mücadele edecek.

A Milli Futbol Takımı'nın rakipleri Avustralya, Paraguay ve ev sahiplerinden ABD.

Türkiye turnuvada Avustralya ve Paraguay maçlarının ardından, gruptaki en kritik maçında ABD ile karşı karşıya gelecek.

ABD-Türkiye maçı 26 Haziran Cuma günü Türkiye saatiyle 05.00'de Los Angeles'taki SoFi Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye'nin gruptan çıkıp çıkmayacağı bu maçın sonucuna bağlı olabilir.

A Milli Takım'ın tur atlaması halinde, ABD karşısında olacağı sonuç, ilerleyen turlardaki rakiplerinin ve turnuvadaki yolunun netleşmesi açısından belirleyici olacak.

ABD 1994'ten sonra ikinci kez (bu kez Kanada ve Meksika'yla birlikte) Dünya Kupası'na ev sahipliği yapacak.

Bugüne dek 11 kez Dünya Kupası'na katılan ABD, turnuvada elde ettiği en iyi sonucu 1930'da aldı. ABD, Uruguay'da düzenlenen ilk Dünya Kupası'nda üçüncü oldu.

ABD, 2026'yla birlikte son 10 turnuvanın dokuzuna katılmış olacak.

ABD 2002'de çeyrek finale yükselmeyi başardı; 1994, 2010, 2014 ve 2022'de ise son 16 turuna kaldı.

ABD halen FIFA'nın dünya sıralamasında, Türkiye'nin beş basamak üzerinde 17. sırada.

Futbol otoriteleri genelde Dünya Kupası'nda ABD ve Türkiye'yi favori gösteriyor.

Pochettino faktörü

ABD'de Dünya Kupası'yla ilgili beklentiler 32 yıl önce yine ev sahibi oldukları turnuvaya kıyasla daha fazla.

Bunun en önemli nedeni ABD Futbol Federasyonu'nun Eylül 2024'te takımın başına Arjantinli teknik direktör Mauricio Pochettino'yu getirmesi.

Mauricio Pochettino özellikle İngiltere Premier Ligi'nde beş yıl boyunca (2014-2019) Tottenham Hotspur'a en parlak dönemlerinden birini yaşatmış, Tottenham 2018-2019 sezonunda tarihinde ilk ve tek kez UEFA Şampiyonlar Ligi Finali'nde final oynamıştı.

Pochettino; 2021-2022 sezonunda Paris Saint-Germain ile Fransa'da Ligue 1, Fransa Kupası ve Fransa Süper Kupası'nı kazandı. İngiltere'ye dönerek bir sezon Chelsea'yi çalıştırdıktan sonra ABD Milli Takımı'nın başına geçti.

Arjantinli teknik adam 2002 Dünya Kupası'nın ülkesinin milli takımının formasını giymişti.

Pochettino'nun ABD'nin başına geçmesi başta ülke futbolunda büyük heyecan yaratmıştı.

Ancak ABD Pochettino yönetiminde istikrarsız sonuçlar aldı. Dünya Kupası sonrası İtalya'da Serie A'nın önde gelen takımlarından AC Milan'ın başına geçebileceği konuşuluyor.

Yine de ev sahibi olmak ABD için önemli bir avantaj. Dünya Kupası'nın tarihinde sadece iki kez ev sahibi ülkeler gruptan çıkamadı: 2010'da Güney Afrika, 2022'de Katar.

ABD nihayetinde taraftar desteğine, üst düzey bir teknik direktöre ve heyecan verici yetenekli bir kadroya sahip.

Artıları ve eksileri

Teknik direktörünün Mauricio Pochettino olması dışında, ABD'nin en güçlü tarafı çok yönlü, dinamik ve enerjik oyunculara dolu kadrosu.

4-1-4-1 sistemiyle oynayan ABD'de Antonee Robinson ile Sergiño Dest, etkili kanat bekleri olarak öne çıkıyor.

Fransa'da Monaco formasıyla sezonu müthiş bitiren Folarin Balogun, takımın yıllardır aradığı istikrarlı santrfor olabilir.

ABD'nin zayıf yanlarının başında ise takım savunmasının pek iyi olmaması geliyor.

Tecrübesiz Matt Freese kalede forma giymeye en yakın isim.

Savunmada 38 yaşındaki Tim Ream'in ilk 11'de olması bekleniyor.

Önemli savunma oyuncularından Chris Richards'ın Dünya Kupası'nda forma giyip giymeyeceği ise ayak bileğindeki sorun nedeniyle hâlâ şüpheli.

ABD, turnuvanın üç ev sahibinden biri olarak otomatik olarak turnuvaya katılma hakkı kazandı.

Hazırlık dönemi sorunsuz geçmese de Senegal karşısında alınan 3-2'lik galibiyet ABD'ye moral ve umut verdi.

Ancak ABD'nin gerçekten kaliteli bir kadro karşısında ne kadar başarılı olabileceği şüpheli.

Öyle ki örneğin ABD, bir Avrupa takımına karşı son galibiyetini 2021'de Bosna-Hersek'e karşı aldı. O günden bu yana Avrupa ülkeleri karşısındaki performansı ise yedi yenilgi ve iki beraberlik.

ABD, Mart ayındaki hazırlık maçlarında da Belçika'ya 5-2, Portekiz'e de 2-0 yenilmişti.

Nihayetinde ABD, Dünya Kupası'nda bugüne dek oynadığı 37 maçın yalnızca dokuzunu kazanabilmiş bir takım. 2002 Dünya Kupası dışında, turnuvada eleme turlarında aldığı bir galibiyet de yok.

En kritik oyuncular 'Kaptan Amerika' Christian Pulisic ve Folarin Balogun

ABD özellikle kanatlarda hızlı ve enerjik oyunculara sahip.

Ancak bu noktada, Antonee Robinson ile Sergiño Dest'in yaşadıkları sakatlık sorunlarını ne ölçüde geride bıraktıkları merak konusu.

ABD'nin Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden biri olduğunun ilan edilmesinden bu yana, "Kaptan Amerika" lakaplı Christian Pulisic'in takımın kahramanı olacağı beklentisi vardı.

Ancak İtalya'da AC Milan forması giyen Pulisic 2026'da şu ana kadar formsuzdu.

Pulisic'in form tutup tutmaması, ABD'nin performansını doğrudan etkileyecek.

Pulisic gibi Transfermarkt'a göre güncel piyasa değeri 40 milyon euro olan bir diğer isim ise santrafor Folarin Balogun.

Balogun sezonu Avrupa'nın en formda santrforlarından biri olarak tamamlamış ve Monaco formasıyla Fransa liginde son 14 maçta 11 gol atmıştı.

ABD'nin teknik direktörü Mauricio Pochettino, takımının 2022'deki son Dünya Kupası eksikliğini hissettiği son vuruş kalitesi sorununu bu kez Balogun'un çözmesini umuyor.

Kaynak: BBC

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