Ürdün, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor

Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez dev turnuvanın heyecanını yaşayacak.

Dünya Kupaları'nı daha önce uzaktan izlemek zorunda kalan Orta Doğu temsilcisi, 40 yıllık hasrete Amerika Birleşik Devletleri'nde son verecek. Ürdün Milli Takımı, J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Cezayir'le karşılaşarak ilk Dünya Kupası deneyimini gerçekleştirecek.

Ürdün'ün kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcularından Jamal Sellami'nin yaptığı Ürdün, Dünya Kupası biletini Asya Elemeleri'nden aldı.

İkinci turda Suudi Arabistan, Tacikistan ve Pakistan'la aynı grubu paylaşan Ürdün 6 maçta 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi aldı. Grubunu averajla lider tamamlayan Orta Doğu ekibi, 16 gol atarken, 4 gol yedi.

Dünya Kupası biletinin alındığı üçüncü turda Güney Kore, Irak, Umman, Filistin ve Kuveyt'in olduğu grubu 4'er galibiyet ve beraberlik, 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 2. basamakta bitiren Ürdün, 2026'ya katılma hakkı elde etti.

Ürdün grup maçlarında şu sonuçları aldı:

2. Tur

Tacikistan-Ürdün: 1-1

Ürdün-Suudi Arabistan: 0-2

Pakistan-Ürdün: 0-3

Ürdün-Pakistan: 7-0

Ürdün-Tacikistan: 3-0

Suudi Arabistan-Ürdün: 1-2