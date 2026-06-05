Ürdün, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika
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Ürdün, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor

05.06.2026 13:02
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Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez mücadele edecek, J Grubu'nda Arjantin ile karşılaşacak.

Ürdün, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk kez dev turnuvanın heyecanını yaşayacak.

Dünya Kupaları'nı daha önce uzaktan izlemek zorunda kalan Orta Doğu temsilcisi, 40 yıllık hasrete Amerika Birleşik Devletleri'nde son verecek. Ürdün Milli Takımı, J Grubu'nda Arjantin, Avusturya ve Cezayir'le karşılaşarak ilk Dünya Kupası deneyimini gerçekleştirecek.

Ürdün'ün kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

Kupaya katılma mücadelesi

Teknik direktörlüğünü Beşiktaş'ın eski futbolcularından Jamal Sellami'nin yaptığı Ürdün, Dünya Kupası biletini Asya Elemeleri'nden aldı.

İkinci turda Suudi Arabistan, Tacikistan ve Pakistan'la aynı grubu paylaşan Ürdün 6 maçta 4 galibiyet, 1'er beraberlik ve yenilgi aldı. Grubunu averajla lider tamamlayan Orta Doğu ekibi, 16 gol atarken, 4 gol yedi.

Dünya Kupası biletinin alındığı üçüncü turda Güney Kore, Irak, Umman, Filistin ve Kuveyt'in olduğu grubu 4'er galibiyet ve beraberlik, 2 yenilgiyle 16 puan toplayarak 2. basamakta bitiren Ürdün, 2026'ya katılma hakkı elde etti.

Ürdün grup maçlarında şu sonuçları aldı:

2. Tur

Tacikistan-Ürdün: 1-1

Ürdün-Suudi Arabistan: 0-2

Pakistan-Ürdün: 0-3

Ürdün-Pakistan: 7-0

Ürdün-Tacikistan: 3-0

Suudi Arabistan-Ürdün: 1-2

TakımOGBMAYAv.P
1Ürdün6411164+1213
2Suudi Arabistan6411123+913
3Tacikistan6222117+48
4Pakistan6006126-250

3. Tur

Ürdün-Kuveyt: 1-1

Filistin-Ürdün: 1-3

Ürdün-Güney Kore: 0-2

Ürdün-Umman: 4-0

Irak-Ürdün: 0-0

Kuveyt-Ürdün: 1-1

Ürdün-Filistin: 3-1

Güney Kore-Ürdün: 1-1

Umman-Ürdün: 0-3

Ürdün-Irak: 0-1

TakımOGBMAYAv.P
1

Güney Kore106402071322
2

Ürdün10442168816
3

Irak1043399015
4

Umman10325914-511
5

Filistin102441013-310
6

Kuveyt10055720-135

Öne çıkan oyuncuları

Ürdün futbolunu Dünya Kupası'na taşıyan altın jenerasyonda Mousa Tamari yıldız oyuncu olarak öne çıkıyor. Fransa'nın Stade Rennes takımında forma giyen hücum oyuncusu, Ürdün Milli Takımının da en pahalı ismi konumunda bulunuyor.

Birçok oyuncusu bölge ülkelerinin takımlarında forma giyen Ürdün'de Tamari'nin yanı sıra İbrahim Sabra da kariyerine Avrupa'da devam ediyor. Bonservisi Göztepe'de olan Sabra, geçen sezonu Hırvatistan Ligi ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb'de kiralık tamamlamıştı.

2014'te çok yaklaştılar

Ürdün, 2014'te Brezilya'da düzenlenen Dünya Kupası'na çok yaklaşsa da play-off turunu geçemedi.

Asya elemelerini geçtikten sonra Özbekistan'la eşleşen Ürdün rakibini penaltılarla saf dışı bırakarak kıtalararası play-off'ta Uruguay'ın rakibi oldu.

Bu turda rakibine deplasmanda 5-0 yenilen Ürdün rövanşta rakibiyle golsüz berabere kalarak Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti.

Dünya Kupası kadrosu

Kaleci: Yazid Abulaila (Al-Hussein), Abdallah Al Fakhouri (Al-Wehdat), Mohamed Al-Emwasi (Al-Najaf), Nour Bani Attiah (Al-Faisaly)

Defans: Mohammad Abualnadi (Selangor), Yousef Abu Al Jazar (Al-Hussein), Husam Abu Dahab (Al-Samiya), Mohammad Abu Hashish (Al-Karma), Yazan Al Arab (Seoul), Abdallah Nasib (Al-Zawraa), Saleem Obaid (Al-Hussein)

Orta saha: Mohammad Al Dawoud (Al-Wehdat), Nizar Al Rashdan (Qatar SC), Noor Al Rawabdeh (Selangor), Rajaei Ayed (Al-Hussein), Amer Jamous (Al-Zawraa), Yousef Qashi, Ibrahim Sadeh (Al-Karma)

Forvet: Mahmoud Al-Mardi (Al-Hussein), Mohannad Abu Taha (Al-Quwa), Yazan Al-Naimat (Al-Arabi), Mousa Al Tamari (Rennes), Ali Olwan (Al-Sailiya), Ibrahim Sabra (Lokomotiva Zagreb)

Maç takvimi

17 Haziran (TSİ 07.00): Avusturya-Ürdün (San Francisco Stadyumu)

23 Haziran (TSİ 06.00): Ürdün-Cezayir (San Francisco Stadyumu)

???????28 Haziran (TSİ 05.00): Ürdün-Arjantin (Dallas Stadyumu)

Kaynak: AA

Arjantin, Futbol, Ürdün, Dünya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ürdün, 2026 Dünya Kupası'na Katılıyor - Son Dakika

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