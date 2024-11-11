VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

VAR Kayıtları Açıklandı

Süper Lig 12. haftasında 5 maçın VAR kayıtları TFF'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı.

11.11.2024 21:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
SÜPER Lig'in 12'nci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan 5 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 5 maç şu şekilde;

Kasımpaşa – Kayserispor

Antalyaspor – Bodrumspor

Göztepe – Konyaspor

Galatasaray – Samsunspor

FenerbahçeSivasspor

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI:

Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u konuk ettiği mücadelenin 88'inci dakikasında konuk ekibin atağında Laura'nın ceza yayının içinden yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu çeldi. Oyun alanına geri dönen topu Mouandilmadji tamamlamak istedi ancak Muslera'nın ayaklarına çarpan top yan direkten bir kez daha ceza sahasının içine düştü. Samsunspor'da Mouandilmadji'nin yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. Atağın bitiminin ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Halil Umut Meler, Nelsson'un Soner'i ceza sahasında ittiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Umut Hocam, sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Tamam.

HAKEM: Evet, göster oynat, oynat abicim.

HAKEM: 2 elle görüyorum itmeyi, 25 numara, başka açı var mı?

VAR: Veriyorum.

HAKEM: En son 6 numara, oyuncunun üstüne gidiyor.

HAKEM: İki eli göster tam bana.

HAKEM: İki eli evet, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğru, doğrudur.

HAKEM: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

VAR: Anlaşıldı.

HAKEM: Çift el ile itme.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI

Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u konuk ettiği mücadelenin 24'üncü dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanatta Tadic ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, arka direğe gönderdiği topu Samet Akaydin ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, önce golü verdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Sağlam, gol kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için, seni incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Tamamdır, gol öncesi mi?

VAR: Gol öncesi, evet.

VAR: Kornerden gelen top, oyuncunun eline düşüyor.

HAKEM: Burada normal, normal gösterir misin bir?

HAKEM: Başka bir açın var mı?

VAR: Normal hızda gösteriyorum.

VAR: Diğer açıların tamamında kapalı.

HAKEM: Diğer açıların da tamamı kapalı, göremiyorsun.

VAR: Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?

HAKEM: Bir saniye, pozisyonu izliyorum hala. Başka açın yok değil mi?

VAR: Başka açım yok.

HAKEM: Sarper ben kararımda kalacağım. Bu bana göre el değil.

VAR: Tamam.

HAKEM: Golü veriyorum.

VAR: Golü veriyorsun, el değil tamam.

Mücadelenin 52'nci dakikasında Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri, ceza sahası içinde kaleci Nikolic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce kale vuruşunu gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Kadir Hocam.

HAKEM: Dinliyorum.

VAR: Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya olan müdahalesini gösteriyorum.

HAKEM: Evet, geldim şu anda.

HAKEM: Elleriyle, rakibinin kaval kemiğine.

VAR: Evet, şimdi bir de pilottan göstereceğim sana.

HAKEM: Tamam.

HAKEM: Tamam penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğundan sarı kart veriyorum kaleciye.

VAR: Doğrudur.

Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Futbol Federasyonu, Sosyal Medya, Galatasaray, Antalyaspor, Kayserispor, Fenerbahçe, Samsunspor, Sivasspor, Konyaspor, Kasımpaşa, İnceleme, Futbol, Güncel, Medya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:26 Mehmet Ali Erbil’den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü Mehmet Ali Erbil'den dikkat çeken sözler: Bu adamlar bizi öldürürdü
20:17 Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı Sokakta para dağıtan fenomen İbrahim Yılmaz, bahis operasyonunda tutuklandı
19:46 AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan’dan Mansur Yavaş’a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız AK Parti Ankara İl Başkanı Özcan'dan Mansur Yavaş'a: Konser ihalelerini neden canlı yayınlamadınız?
19:38 Serdar Ortaç: Malta Adası’ndaki otel açılışında oyuna getirildik Serdar Ortaç: Malta Adası'ndaki otel açılışında oyuna getirildik
18:19 Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı Yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil serbest bırakıldı
10:06 Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı Havada korku dolu anlar: Yolcu uçağının motoru kuş çarpması sonucu alev aldı
10:06 CHP’nin 81 il başkanından Özgür Özel’e güvenoyu CHP'nin 81 il başkanından Özgür Özel'e güvenoyu
10:05 Türkiye’de en az çalışan kesim yine değişmedi Türkiye'de en az çalışan kesim yine değişmedi
10:02 Trump daha derin bir savaş kızışabilir Trump daha derin bir savaş kızışabilir
09:58 ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı ABD Başkanı Biden, plajda düşme tehlikesi geçirdi, eşinin tepkisi tartışma yarattı
09:51 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: ABD ile yeni dönem için hazırız
09:41 Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı Prenses Kate Middleton, Anma Günü törenlerine eşi Prens William ile katıldı
09:40 Yarısı Bizden kampanyasının detayları Kiracıya da destek var Yarısı Bizden kampanyasının detayları! Kiracıya da destek var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.11.2024 21:55:30. #1.12#
SON DAKİKA: VAR Kayıtları Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.