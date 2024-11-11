Spor

SÜPER Lig'in 12'nci haftasında sahada inceleme yapılan pozisyonların VAR kayıtları, Türkiye Futbol Federasyonu 'nun (TFF) resmi sosyal medya hesabından yayınlandı.

Süper Lig'in 12'nci haftasında oynanan 5 maçtaki pozisyonlarla ilgili sahada inceleme yapılan VAR kayıtları açıklandı. VAR kayıtları açıklanan 5 maç şu şekilde;

Kasımpaşa – Kayserispor

Antalyaspor – Bodrumspor

Göztepe – Konyaspor

Galatasaray – Samsunspor

Fenerbahçe – Sivasspor

GALATASARAY - SAMSUNSPOR MAÇI:

Galatasaray'ın sahasında Samsunspor'u konuk ettiği mücadelenin 88'inci dakikasında konuk ekibin atağında Laura'nın ceza yayının içinden yaptığı vuruşta kaleci Muslera topu çeldi. Oyun alanına geri dönen topu Mouandilmadji tamamlamak istedi ancak Muslera'nın ayaklarına çarpan top yan direkten bir kez daha ceza sahasının içine düştü. Samsunspor'da Mouandilmadji'nin yeniden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. Atağın bitiminin ardından VAR'dan gelen uyarıyla pozisyonu kenarda izleyen hakem Halil Umut Meler, Nelsson'un Soner'i ceza sahasında ittiğine karar verdi ve beyaz noktayı gösterdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Umut Hocam, sana potansiyel bir penaltı için sahada inceleme öneriyorum.

HAKEM: Tamam.

HAKEM: Evet, göster oynat, oynat abicim.

HAKEM: 2 elle görüyorum itmeyi, 25 numara, başka açı var mı?

VAR: Veriyorum.

HAKEM: En son 6 numara, oyuncunun üstüne gidiyor.

HAKEM: İki eli göster tam bana.

HAKEM: İki eli evet, 25 numara doğru mudur? Ceza alanı içinde.

VAR: Doğru, doğrudur.

HAKEM: Penaltı kararıyla başlıyorum oyuna.

VAR: Anlaşıldı.

HAKEM: Çift el ile itme.

FENERBAHÇE - SİVASSPOR MAÇI

Fenerbahçe'nin sahasında Sivasspor'u konuk ettiği mücadelenin 24'üncü dakikasında ev sahibi ekipte sağ kanatta Tadic ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasına giren Mert Hakan Yandaş, arka direğe gönderdiği topu Samet Akaydin ağlarla buluşturdu. Karşılaşmanın hakemi Kadir Sağlam, önce golü verdi, ardından VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izlemeye gitti. Monitörün önünde pozisyonu izleyen Sağlam, gol kararı verdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Kadir, potansiyel bir elle oynama. Gol iptali için, seni incelemeye davet ediyorum.

HAKEM: Tamamdır, gol öncesi mi?

VAR: Gol öncesi, evet.

VAR: Kornerden gelen top, oyuncunun eline düşüyor.

HAKEM: Burada normal, normal gösterir misin bir?

HAKEM: Başka bir açın var mı?

VAR: Normal hızda gösteriyorum.

VAR: Diğer açıların tamamında kapalı.

HAKEM: Diğer açıların da tamamı kapalı, göremiyorsun.

VAR: Bunun APP'de olduğunu görmek ister misin?

HAKEM: Bir saniye, pozisyonu izliyorum hala. Başka açın yok değil mi?

VAR: Başka açım yok.

HAKEM: Sarper ben kararımda kalacağım. Bu bana göre el değil.

VAR: Tamam.

HAKEM: Golü veriyorum.

VAR: Golü veriyorsun, el değil tamam.

Mücadelenin 52'nci dakikasında Fenerbahçe'de Youssef En Nesyri, ceza sahası içinde kaleci Nikolic'in müdahalesiyle yerde kaldı. Önce kale vuruşunu gösteren hakem Kadir Sağlam, VAR'dan gelen uyarının ardından pozisyonu tekrar izledi ve penaltı noktasını gösterdi.

Bu pozisyonun VAR konuşmaları şu şekilde:

VAR: Kadir Hocam.

HAKEM: Dinliyorum.

VAR: Potansiyel bir penaltı için sana sahada inceleme öneriyorum.

VAR: Sana kalecinin topla oynamadığını ve kalecinin oyuncuya olan müdahalesini gösteriyorum.

HAKEM: Evet, geldim şu anda.

HAKEM: Elleriyle, rakibinin kaval kemiğine.

VAR: Evet, şimdi bir de pilottan göstereceğim sana.

HAKEM: Tamam.

HAKEM: Tamam penaltı. Bariz gol şansı ama top için mücadele olduğundan sarı kart veriyorum kaleciye.

VAR: Doğrudur.