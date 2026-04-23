Doğum İzni ve Sosyal Medya Düzenlemeleri Yasalaştı

Doğum izni süresinin uzatılması ile 15 yaş altı çocukların sosyal medya kullanımına yönelik düzenlemeleri de içeren kanun teklifi, Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Kanun, Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Kanuna göre kadın memurlara verilen doğum sonrası ücretli izin süresi sekiz haftadan 16 haftaya çıkarılacak.

Sosyal medya kullanımına ilişkin hükümler kapsamında ise sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

Ayrıca bu platformlar, ebeveyn kontrol araçlarını da kullanıma sunacak.

Doğum izni 24 haftaya çıkıyor

Yeni düzenlemeyle kadın memurlara doğumdan önce sekiz, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta analık izni verilecek.

Sağlık durumunun çalışmaya uygun olduğunu tabip raporuyla belgeleyen kadın memur, talebi halinde doğumdan önceki izin süresinin bir bölümünü doğum sonrasına aktarabilecek.

Bu kapsamda doğum öncesi çalışılabilecek süre iki haftaya kadar indirilebilecek.

Koruyucu ailelere yeni haklar

Devlet memurlarının koruyucu aile olmaya teşvik edilmesi amacıyla, bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memurlara, çocuğun teslim edildiği tarihten itibaren 10 gün izin verilecek.

Ayrıca sosyal güvencesi olmayan koruyucu ailelerin isteğe bağlı sigorta prim ödemelerinin karşılanmasına yönelik düzenleme yapıldı.

Buna göre, koruyucu aile sözleşmesi devam eden ailelerde eşlerden birinin ay içinde 30 günden az çalışması halinde, isteğe bağlı sigorta primlerinin belirli bir kısmı devlet tarafından karşılanacak.

Eşin vefatı durumunda da bu destek devam edecek.

Sosyal ve ekonomik destek düzenlemeleri

Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen hükümle, çocukların ailesi veya yakını yanında desteklenmesine yönelik sosyal ve ekonomik desteklerin üst sınırı, en yüksek devlet memuru aylığı ile sınırlandırıldı.

Destekler geçici veya süreli olarak sağlanabilecek; süreli destek 2 yıla kadar, geçici destek ise yılda en fazla iki kez verilebilecek.

Destek tutarı, çocuğun yaşına ve eğitim durumuna göre belirlenecek.

Destekten yararlanan çocuklar 18 yaşına kadar destek alabilecek.

Koruma kararı reşit olma nedeniyle sona eren veya destekten yararlanırken reşit olup kesintisiz şekilde örgün yükseköğretime devam eden gençler ise 25 yaşına kadar destek almaya devam edebilecek.

15 yaş altına sosyal medya yasağı

Kanunla, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Hakkında Kanun'da "oyun", "oyun geliştirici", "oyun dağıtıcı" ve "oyun platformu" gibi tanımlar da yasal zemine oturtuldu.

Sosyal ağ sağlayıcıları, 15 yaşını doldurmamış çocuklara hizmet sunamayacak ve yaş doğrulama dahil gerekli tedbirleri almakla yükümlü olacak.

15 yaşını doldurmuş çocuklara ise ayrıştırılmış hizmet sunulması gerekecek.

Alınan tedbirler platformların internet sitelerinde yayımlanacak.

YouTube Türkiye, düzenlemeye ilişkin yaptığı açıklamada, 15 yaş altı hesapları kapatmak zorunda kalabileceklerini belirtti.

Ebeveyn kontrol araçları zorunlu olacak

Sosyal ağ sağlayıcıları, hesap ayarlarının kontrolü, ücretli işlemlerin ebeveyn onayına bağlanması ve kullanım süresinin sınırlandırılmasına imkan tanıyan ebeveyn kontrol araçlarını sunmakla yükümlü olacak.

Ayrıca aldatıcı reklamların engellenmesine yönelik tedbirler de alınacak.

Ağ sağlayıcılarına yaptırımlar

Türkiye'den günlük erişimi 10 milyondan fazla olan sosyal ağ sağlayıcıları, gecikmesinde sakınca bulunan durumlarda verilen kararları en geç bir saat içinde uygulamak zorunda olacak.

İçeriğin çıkarılması veya erişimin engellenmesi kararlarına konu içeriklerin platformda yeniden yayımlanmaması için gerekli tedbirler alınacak.

Yükümlülüklerin 30 gün içinde yerine getirilmemesi halinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı, ilgili sosyal ağ sağlayıcısına Türkiye'de yeni reklam verilmesini yasaklayabilecek.

Üç ay içinde yükümlülüklerin hâlâ yerine getirilmemesi durumunda bant genişliği yüzde 50 oranında, bu kararın uygulanmasından sonra 30 gün içinde yükümlülükler yine yerine getirilmezse yüzde 90'a kadar daraltılabilecek.

Oyun platformlarına yeni yükümlülükler

Oyun platformları, derecelendirilmemiş oyunları en yüksek yaş kriterine göre derecelendirerek sunabilecek.

Platformlar, drecelendirilmemiş içerikleri kaldırmakla da yükümlü olacak.

Türkiye'den günlük erişimi 100 binden fazla olan yurt dışı kaynaklı oyun platformları, BTK ve diğer resmi kurumların bildirimlerini yerine getirmek üzere Türkiye'de temsilci bulundurmak zorunda olacak.

Platformlar ayrıca ebeveyn kontrol araçlarını da sunacak.