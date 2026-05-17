Eğik Yapılar: Neden Eğiliyorlar? - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
BBC

Eğik Yapılar: Neden Eğiliyorlar?

Eğik Yapılar: Neden Eğiliyorlar?
17.05.2026 11:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya genelindeki eğik yapılar, zemin koşulları ve inşaat teknikleri nedeniyle eğiliyor.

Pisa Kulesi, İtalya'nın en simgesel yapılarından biri olarak kabul ediliyor.

Ancak yana yatmış tek yapı o değil. Hollanda'daki "Dans Eden Evler"den Çin'deki Tiger Hill Pagoda'ya kadar dünyanın farklı yerlerinde eğilmiş birçok ünlü yapı var.

Peki bu yapılar neden eğiliyor? Ve neden eğilmeleri mutlaka yıkılacakları anlamına gelmiyor?

Bazı binalar neden eğiliyor?

Hollanda'daki Delft Teknoloji Üniversitesi'nde zemin mühendisliği alanında çalışan Doç. Dr. Mandy Korff'a göre yapıların bir tarafa eğilmesinin birkaç farklı nedeni var.

Bazı durumlarda, örneğin Hollanda'daki ünlü "Dans Eden Evler"de olduğu gibi, bunun nedeni kullanılan temel sistemi.

Korff "Amsterdam şehir merkezindeki evlerin çoğu ahşap kazıklar üzerine inşa edildi" diyor.

Bu kazıkların binaların duvarlarının ve cephelerinin altına çifter çifter yerleştirildiğini anlatıyor.

Kazıklar, yumuşak kil, turba veya kumdan oluşan zeminin yaklaşık 12 metre altına kadar uzanıyor.

"Kazıklar sağlam kalırsa evlere hiçbir şey olmaz" diyor.

Ancak bu kazıklar zamanla çürümeye ya da bozulmaya başlarsa çatlaklar oluşabildiğini söyleyen araştırmacıya göre eşit olmayan aşınma veya ağırlık dağılımı da binaların zaman içinde eğilmesine yol açabiliyor.

Pisa örneği

Zemin koşulları da yapıların yana eğilmesine neden olabiliyor. Pisa Kulesi'nin durumu da buna örnek.

Pisa Üniversitesi'nden zemin mekaniği ve temel sistemleri profesörü Nunziante Squeglia, kulenin eğimini takip eden ekibin üyelerinden biri.

Squeglia, BBC radyo programı Witness History'ye yaptığı açıklamada "Kule, zeminin aşırı yumuşak olması nedeniyle inşaatın en başından itibaren eğilmeye başladı. Yaklaşık üç ila dört metre çöktü" diyor.

Bazı yapılar ise insan müdahalesi nedeniyle değişen zemin koşulları yüzünden eğiliyor. Hollanda'nın Delft kentindeki Oude Kerk yani Eski Kilise'nin kulesi buna örnek gösteriliyor.

Korff "Pisa Kulesi kadar bilinmese de benzer şekilde eğiliyor" diyor.

"Kanal tarafına doğru eğiliyor çünkü kanal açılırken zeminin bir kısmı kazıldı. Bir taraf daha yumuşak hale geldi. Yapıyı dik tutacak basınç azalınca bina inşa edilir edilmez eğilmeye başladı."

Yeraltı suyundaki değişiklikler de yapıların eğilmesine yol açabiliyor. Korff bazı hallerde ise yapıların bilerek eğik inşa edildiğini söylüyor.

Korff, "Amsterdam'daki birçok ev öne doğru eğik şekilde yapılmıştır çünkü geçmişte tüccar evleri böyle inşa edilirdi" diyor.

Bu evlerin çoğunun kanal kenarında depo olarak kullanıldığını anlatan Korff, malların binaya daha kolay taşınabilmesi için yapıların özellikle öne doğru eğimli yapıldığını söylüyor.

"Bu yüzden öne doğru eğilmeleri bir sorun olduğu anlamına gelmiyor. Ama yana doğru eğiliyorlarsa bunun bilinçli yapılmadığını anlarsınız."

Eğimi düzeltmek

Peki bu kadar çok eğik yapı varken neden daha fazla endişelenmiyoruz?

Korff'a göre bir binanın eğilmiş olması, yapısal olarak güvensiz olduğu anlamına gelmiyor.

"Yapının gerçekten dengesiz hale gelmesi için oldukça fazla eğilmesi gerekir" diyor.

Ancak bazı durumlarda eğimin düzeltilmesi gerekiyor. Pisa Kulesi de bunlardan biri.

Kule daha inşaatın başında eğilmeye başlamış olsa da 20'nci yüzyılda yapılan ölçümler eğimin giderek arttığını gösterdi.

Squeglia "Durum oldukça endişe vericiydi" diyor.

1989'de İtalya'nın Pavia kentindeki Civic Tower'ın çökmesi ise dönüm noktası oldu.

Squeglia'ya göre bu olay "tetikleyici" oldu ve Pisa Kulesi bir yıl sonra ziyarete kapatıldı.

Kuleyi güvenli hale getirmek için hafifçe doğrultmaya yönelik birçok fikir ortaya atıldı.

Squeglia "Seçilen yöntem toprak çıkarılması oldu" diyor.

"Kuleye dokunmadan, temelin kuzey tarafındaki 37 metreküplük toprak çıkarıldı."

Kule 11 yıl sonra yeniden açıldı.

'Özel' bir durum

Ancak Korff'a göre bu yöntem sıradan bir çözüm değil.

"Bu Pisa'ya özgü çok özel bir durum. Normal koşullarda böyle bir yöntem uygulanmaz" diyor.

Amsterdam'daki evlerde olduğu gibi ahşap kazıklar üzerine kurulu yapılarda, temellerin değiştirilmesi eğimin daha fazla artmasını engelleyebiliyor. Ancak bu yöntem zemin katın tamamen sökülmesini gerektiriyor.

Korff, bazen bir binanın otomobil kaldırır gibi krikolarla yukarı kaldırılarak da düzeltilebildiğini söylüyor. Ancak bunun bazen faydadan çok zarar verebildiğini belirtiyor.

"Yapı çok eğilmişse tamamen düz hale getirmek de tehlikeli olabilir çünkü bina zamanla bu eğik duruma uyum sağlamış oluyor" diyor.

"En azından durumu daha kötü hale getirmemek için çok dikkatli olmak gerekir."

Korff'a göre bugün mühendisler binalarla ilgili neredeyse her şeyi yapabilecek teknolojiye sahip.

"Her türlü çözüm mümkün" diyor.

"Ama bunlar oldukça pahalı ve karmaşık işlemler."

İklim değişikliğinin etkisi

Korff'un araştırmasına göre yalnızca Hollanda'da ahşap kazıklar üzerine kurulu yaklaşık 75 bin ev hasar riski altında. Yüzeye yakın temellere sahip olduğu için risk taşıyan yapıların sayısı ise bunun yaklaşık üç katı.

Üstelik bu sorunların gelecekte daha da büyümesinden endişe ediliyor.

Korff "İklim değişikliği ve yeraltı suyundaki değişimler nedeniyle bazen daha hızlı bozulmalar görüyoruz" diyor.

Yeraltı su seviyesi düştüğünde ahşap kazıklar havayla temas ediyor ve bu da çürümeyi hızlandırabiliyor.

Yeraltı suyundaki değişiklikler zeminin katmanlarını da etkileyerek farklı temel sistemlerine sahip binalarda yeni sorunlara yol açabiliyor.

Ancak Korff bunun yavaş ilerleyen bir süreç olduğunu vurguluyor.

Pisa Kulesi'ne gelince.

2001'de tamamlanan 11 yıllık çalışmalar sonucunda kulenin eğimi 40 santimetreden fazla azaltıldı.

Mühendisler, kulenin en az 200 yıl boyunca güvenli kalacağını düşünüyor.

Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .

Kaynak: BBC

Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji Eğik Yapılar: Neden Eğiliyorlar? - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BBC
’Süper meyve’ için 14 ülke Türkiye’nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor 'Süper meyve' için 14 ülke Türkiye'nin kapısında sıraya girdi: İhracat rekoru bekleniyor
Sinem’i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum Sinem'i katletti kendisini böyle savundu: Suçum yok demiyorum
4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia 4 kız kardeş aynı araca bindi sonrası facia
Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı Müdür yardımcısı öğrencisini sırtında taşıdı
Koç Ailesi’nin Bahçeli’ye verdiği hediyenin sırrı Değeri dudak uçuklatıyor Koç Ailesi'nin Bahçeli'ye verdiği hediyenin sırrı! Değeri dudak uçuklatıyor
Trump: DEAŞ’ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya’da etkisiz hale getirildi Trump: DEAŞ'ın ikinci adamı Ebu Bilal El Minuki Nijerya'da etkisiz hale getirildi
Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul’a taşıyor Teknoloji devi Foxconn üretim üssünü İstanbul'a taşıyor
Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti Okan Buruk’un oğlunun Fenerbahçe’ye ettiği küfürler tepki çekti
Kriz Türkiye’ye yaradı 100 milyon dolarlık yatırım geliyor Kriz Türkiye'ye yaradı! 100 milyon dolarlık yatırım geliyor
Geceye damga vuran görüntü Osimhen’in surat ifadesini görenler anlam veremedi Geceye damga vuran görüntü! Osimhen'in surat ifadesini görenler anlam veremedi
Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz Galatasaray’ın takım otobüsü geçerken bir anda bağırmaya başladı: Hırsızlar, hırsızlık kutlanamaz
Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi Annesine cinsel saldırıda bulunan ağabeyini öldürdü, 2 yıl ceza verilip tahliye edildi
Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti Emin Pazarcı Akşam gazetesinden ayrıldı! Kızının çakarlı videosu tepki çekmişti
Binlerce tweet attılar Fener taraftarı Jesus’u istemiyor Binlerce tweet attılar! Fener taraftarı Jesus'u istemiyor
Eşi “fakirlik belgesi“ aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi Eşi "fakirlik belgesi" aldı, tepkiler gelince AK Partili vekil özür diledi
Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler Meyhane açılışında dua eden emekli imamdan dikkat çeken sözler
Alarmları kurun 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir Alarmları kurun! 41 yıllık hegemonya bugün bitebilir
Ayıların görev paylaşımı Biri yedi, diğeri nöbet tuttu Ayıların görev paylaşımı! Biri yedi, diğeri nöbet tuttu
Görüntü İstanbul’daki gölden Kilometrelerce boru hattı çıktı Görüntü İstanbul'daki gölden! Kilometrelerce boru hattı çıktı
Kurban pazarında ortalık karıştı Kadın astsubayın cesareti takdir topladı Kurban pazarında ortalık karıştı! Kadın astsubayın cesareti takdir topladı
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var

14:00
DSÖ küresel acil durum ilan etti Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
DSÖ küresel acil durum ilan etti! Yeni salgının ne ilacı ne de aşısı var
13:45
Rasim Ozan Kütahyalı’nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
Rasim Ozan Kütahyalı'nın hesaplarında dudak uçuklatan para trafiği
13:22
Bilirkişi incelemesi tamamlandı CHP’li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
Bilirkişi incelemesi tamamlandı! CHP'li Ağbaba ile Cumalı arasında kayıt dışı para hareketleri
12:15
AK Parti’nin sahnesine çıkan Eser Yenenler’e her kesimden tepki var
AK Parti'nin sahnesine çıkan Eser Yenenler'e her kesimden tepki var
11:57
Trump’ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
Trump'ın tarihi ziyaretine damga vuran görüntü
11:51
İş insanının restoranına silahlı saldırı Müşteriler varken kurşun yağdırdı
İş insanının restoranına silahlı saldırı! Müşteriler varken kurşun yağdırdı
11:44
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz
Telefonlara gelen mesaj endişe yarattı: Savaşa mı giriyoruz?
11:05
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
Kız çocuğu kazanın şokuyla kendini çaya attı, akıntıya kapılıp kayboldu
10:53
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı Bir mesajı var
Eurovision şampiyonu Dara, Türk gelini çıktı! Bir mesajı var
10:46
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran’a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
ABD basınından endişe yaratan iddia: İran'a saldırılar bu hafta yeniden başlayacak
10:40
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı’nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
Adliyeye sevk edilen Rasim Ozan Kütahyalı'nın ifadesi ortaya çıktı: Paralar alacağıma karşılık gönderildi
10:22
MİT ve Emniyet’ten ortak operasyon Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Uluslararası suç örgütü liderinin kardeşi İstanbul’da yakalandı
10:17
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL’ye sattı
TMSF, dev mobilya şirketini 16,5 milyar TL'ye sattı
09:09
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23’e çıkarıyoruz
Bakan Ersoy müjdeyi verdi: Halk plajı sayımızı 23'e çıkarıyoruz
09:06
Antalya’da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Antalya'da silahlı kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
08:33
“Fazla mesai“ tuzağı Kartal Belediyesi’nde 50 milyonluk vurgun iddiası
"Fazla mesai" tuzağı! Kartal Belediyesi'nde 50 milyonluk vurgun iddiası
08:21
“Süper El Nino“ geliyor Türkiye için korkutan senaryo
"Süper El Nino" geliyor! Türkiye için korkutan senaryo
07:08
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı İran detayı dikkat çekti
Trump, Pekin zirvesinden istediğini alamadı! İran detayı dikkat çekti
05:50
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
2 bin rakımda yetişen çaşır mantarı altınla yarışıyor
05:47
Bolivya’da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
Bolivya'da hükümet karşıtı protestolarda 57 kişi gözaltına alındı
02:56
Nijerya’da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
Nijerya'da düzenlenen terör saldırısında 17 polis öldü
02:49
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision’u Bulgaristan kazandı
İsrail protestolarının damga vurduğu Eurovision'u Bulgaristan kazandı
01:48
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
Duş almak için piknik tüpüyle su ısıttı; gaz sızıntısından zehirlenerek hayatını kaybetti
01:42
Eurovision’da İsrail’in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Eurovision'da İsrail'in performansı sırasında Filistin bayrağı açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2026 14:13:20. #7.12#
SON DAKİKA: Eğik Yapılar: Neden Eğiliyorlar? - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.