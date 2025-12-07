Mobilya sektörü Antalya\'da buluştu

Türkiye mobilya sanayisinin öncü kuruluşlarından Mobilya Sanayicileri Derneği (MOSDER) tarafından düzenlenen MOSDER Business, sektörün üretim, tasarım, tedarik ve ihracat alanındaki tüm paydaşlarını Antalya'da bir araya getirdi. 5–7 Aralık 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon, mobilya sektöründe hem ulusal hem de uluslararası iş birliklerini güçlendirmeyi hedefliyor.

MOSDER Business kapsamında; sektörün lider markaları, tedarikçileri, yatırımcıları ve profesyonelleri tek çatı altında buluşurken, üç gün boyunca birebir iş görüşmeleri, yeni iş birliği olanakları, yenilikçi ürün ve teknolojilerin tanıtımları gerçekleştiriliyor. Etkinlikte ayrıca dijitalleşme, tasarım ve sürdürülebilirlik temalı söyleşiler ile pazar eğilimlerine yönelik uzman sunumlarına yer veriliyor. 25'e yakın farklı ülkeden gelen mobilya alım heyetleri ile Türk mobilya firmalarının ihracat müdürlerinin buluştuğu programla beraber Business to Business görüşmeleri de gerçekleştirilirken mobilya sektörünün önde gelen isimleri MOSDER Business programında yer alıyor.

AÇILIŞTA SEKTÖRÜN ÖNDE GELEN İSİMLERİ KONUŞTU

MOSDER Business Programı'nın ikinci günü, sektör temsilcilerinin katıldığı açılış konuşmalarıyla başladı. Açılışta; MOSDER Başkanı Davut Karaçak, İstanbul İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Erkan Özkan, TİM Başkan Vekili ve İstanbul Kimyevi Maddeleri ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Adil Pelister, TİM Başkan Vekili ve MOSFED Başkanı Ahmet Güleç ile Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya sahnede yer alarak sektörün mevcut durumu ve ihracat hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, "Kasım ayı ihracat rakamı yüzden 2,2'lik artışla 22,7 milyar dolar oldu. Mobilya sektörümüz de 11 aylık dönemde yüzde 1,4 artışla 4,2 milyar doları yakaladı, hepinizi kutluyorum. Türkiye olarak bu seneki hedefimizi yakaladık" dedi. Kılıçkaya, ihracat konusunda sunum yaparak yaptıkları projeler, bütçe ön görüleri ve destek kullanımları hakkında bilgi verdi.