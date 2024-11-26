Meta şirketinin en popüler uygulaması WhatsApp, 2024 yılı geride kalırken Android ve iOS cihazlardaki bazı modellere desteğini çekme kararı aldığını resmi web sitesinden yayınladı. Buna göre 45 modelin desteği 2024 yılının sonunda tamamen kesilecek.
Bu modeller arasında iPhone ve Samsung markalarının modelleri de yer alıyor. Uygulama artık Android 5.0 ve üzeri sürümler ve iOS 12 ve üzeri sürümler ile çalışabileceğini açıkladı.
İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri;
Son Dakika › Teknoloji › WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak - Son Dakika
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