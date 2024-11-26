WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak

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Meta şirketinin en popüler uygulaması WhatsApp, 2024 yılı geride kalırken Android ve iOS cihazlardaki bazı modellere desteğini çekme kararı aldığını resmi web sitesinden yayınladı. Buna göre 45 modelin desteği 2024 yılının sonunda tamamen kesilecek.

Bu modeller arasında iPhone ve Samsung markalarının modelleri de yer alıyor. Uygulama artık Android 5.0 ve üzeri sürümler ve iOS 12 ve üzeri sürümler ile çalışabileceğini açıkladı.

İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri;

APPLE

iPhone 5

iPhone 5C

iPhone 6

iPhone 6S Plus

iPhone 6S

iPhone SE (1. Nesil)

SAMSUNG

Samsung Galaxy Ace Plus

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Express 2

Samsung Galaxy Grand

Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE

Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+

Samsung Galaxy S 19500

Samsung Galaxy S3 Mini VE

Samsung Galaxy S4 Active

Samsung Galaxy S4 Mini I9190

Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos

Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE

Samsung Galaxy S4 Zoom

HUAWEİ

Ascend P6 S

Ascend G525

Huawei C199

Huawei GX1S

Huawei Y625

LG

Optimus 4X HD P880

Optimus G

Optimus G Pro

Optimus L7

MOTOROLA

Moto G

Moto X

LENOVO

Lenovo 46600

Lenovo A858T

Lenovo P70

Lenovo S890

SONY

Xperia Z1

Xperia E3

Xperia M

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