WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak - Son Dakika
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Teknoloji

WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak

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Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, 2024 yılı geride kalırken Android ve iOS cihazlardaki bazı modellere desteğini çekme kararı aldığını duyurdu. İşte WhatsApp'ın çalışmayacağı 45 telefon modeli...

26.11.2024 11:02  Güncelleme: 11:17
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Meta şirketinin en popüler uygulaması WhatsApp, 2024 yılı geride kalırken Android ve iOS cihazlardaki bazı modellere desteğini çekme kararı aldığını resmi web sitesinden yayınladı. Buna göre 45 modelin desteği 2024 yılının sonunda tamamen kesilecek.

Bu modeller arasında iPhone ve Samsung markalarının modelleri de yer alıyor. Uygulama artık Android 5.0 ve üzeri sürümler ve iOS 12 ve üzeri sürümler ile çalışabileceğini açıkladı.

İşte WhatsApp'ın desteğini çekeceği telefon modelleri;

APPLE

  • iPhone 5
  • iPhone 5C
  • iPhone 6
  • iPhone 6S Plus
  • iPhone 6S
  • iPhone SE (1. Nesil)

SAMSUNG

  • Samsung Galaxy Ace Plus
  • Samsung Galaxy Core
  • Samsung Galaxy Express 2
  • Samsung Galaxy Grand
  • Samsung Galaxy Note 3 N9005 LTE
  • Samsung Galaxy Note 3 Neo LTE+
  • Samsung Galaxy S 19500
  • Samsung Galaxy S3 Mini VE
  • Samsung Galaxy S4 Active
  • Samsung Galaxy S4 Mini I9190
  • Samsung Galaxy S4 Mini I9192 Duos
  • Samsung Galaxy S4 Mini I9195 LTE
  • Samsung Galaxy S4 Zoom

HUAWEİ

  • Ascend P6 S
  • Ascend G525
  • Huawei C199
  • Huawei GX1S
  • Huawei Y625

LG

  • Optimus 4X HD P880
  • Optimus G
  • Optimus G Pro
  • Optimus L7

MOTOROLA

  • Moto G
  • Moto X

LENOVO

  • Lenovo 46600
  • Lenovo A858T
  • Lenovo P70
  • Lenovo S890

SONY

  • Xperia Z1
  • Xperia E3
  • Xperia M

AYRICA

  • Lenovo A820
  • Faea F1
  • THL W8
  • Archos 53 Platinum
  • Wiko Cink Five
  • Wiko Darknight
  • ZTE V956
  • ZTE UMI X2
WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak

Teknoloji, Whatsapp, Mobil, Son Dakika

Son Dakika Teknoloji WhatsApp artık bu cihazlarda çalışmayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ahmet Kaan SOYSAL:
    Şu milleti signal uygulamasına geçiremedik 11 2 Yanıtla
  • Taşkın Karakuş:
    Yeni telefon almaya teşfik boykot 4 1 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    Watsap çalışır sadece yeni güncelleme alamaz. Yanlış bilgilendirme e yapmayın 1 0 Yanıtla
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